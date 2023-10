Nữ diễn viên đình đám Vbiz công khai đăng đàn ẩn ý Thiên An 'đeo bám', lừa Jack có bầu để 'úp sọt' khiến dân mạng dậy sóng

Sự việc Jack bị nhiều cô gái "phốt" ngoại tình, bắt cá nhiều tay và thiếu trách nhiệm với mẹ con Thiên An vẫn liên tục được dư luận quan tâm. Nhiều người nổi tiếng trong giới cũng đưa ra cái nhìn của mình xoay quanh vụ việc này.

Nếu như có những người cho rằng Jack thiếu trách nhiệm như MC Phương Mai thì nữ diễn viên chính phim Thương Nhớ Ở Ai - Trà My - lại có suy nghĩ khác. Mới đây, Trà My đã đăng status nhắc thẳng tên Jack và Thiên An, cho rằng nàng hot girl sinh năm 1998 cố tình lừa Jack để "úp sọt", đeo bám.