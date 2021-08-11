Nữ diễn viên đình đám Vbiz công khai đăng đàn ẩn ý Thiên An 'đeo bám', lừa Jack có bầu để 'úp sọt' khiến dân mạng dậy sóng

Hậu trường 11/08/2021 14:42

Những quan điểm của nữ diễn viên liên quan đến câu chuyện của Jack và Thiên An đã nhận về không ít 'gạch đá'.

Sự việc Jack bị nhiều cô gái "phốt" ngoại tình, bắt cá nhiều tay và thiếu trách nhiệm với mẹ con Thiên An vẫn liên tục được dư luận quan tâm. Nhiều người nổi tiếng trong giới cũng đưa ra cái nhìn của mình xoay quanh vụ việc này.

Nếu như có những người cho rằng Jack thiếu trách nhiệm như MC Phương Mai thì nữ diễn viên chính phim Thương Nhớ Ở Ai - Trà My - lại có suy nghĩ khác. Mới đây, Trà My đã đăng status nhắc thẳng tên Jack và Thiên An, cho rằng nàng hot girl sinh năm 1998 cố tình lừa Jack để "úp sọt", đeo bám.

Nữ diễn viên đình đám Vbiz công khai đăng đàn ẩn ý Thiên An 'đeo bám', lừa Jack có bầu để 'úp sọt' khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 1
Trà My ẩn ý Thiên An "đeo bám", lừa "úp sọt Jack? - Ảnh: Internet

 Cụ thể, Trà My thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Mình thì cm thy là cô Thiên An kia có v hám fame ch không hn là Jack có vn đ, sao không nghĩ s vic là cô kia bám Jack, la Jack cho có bu đ úp st? Sau khi Jack không thích và chia tay thì bù lu bù loa đ mong thiên h thương xót, ch trích thng đàn ông? Nhiu ph n gi cũng ghê gm mà?', Trà My bày tỏ. 

Cô nói rằng mình không bênh vực Jack, nhưng việc cộng đồng mạng chỉ trích Jack dù biết rằng anh và Thiên An đã chia tay là vô lý: "Hàng tháng vn đưa tin nuôi con là được ri, cô gái tui còn tr xinh đp, thiếu gì cơ hi v sau".

Nữ diễn viên đình đám Vbiz công khai đăng đàn ẩn ý Thiên An 'đeo bám', lừa Jack có bầu để 'úp sọt' khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 2
Nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai từng có phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh: Internet

 Mặc dù Trà My cho biết đây chỉ là quan điểm cá nhân của cô nhưng cộng đồng mạng lại vô cùng tức giận thay cho người trong cuộc bởi lẽ nữ diễn viên chưa thấu hiểu sự tình và đánh giá sai vấn đề, đồng thời giọng điệu mỉa mai của nữ diễn viên dành cho "đàn em" cũng nhận về nhiều chỉ trích.

Trước đó, vào tối ngày 10/8, Jack đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những ồn ào diễn ra trong thời gian qua, đồng thời anh chàng cũng xác nhận việc có con với Thiên An. Nam ca sĩ cũng khẳng định hiện tại, anh không có mối quan hệ tình cảm nào.

Nữ diễn viên đình đám Vbiz công khai đăng đàn ẩn ý Thiên An 'đeo bám', lừa Jack có bầu để 'úp sọt' khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 3
Jack thừa nhận có con với Thiên An - Ảnh: Internet

 Ngay sau đó, trên fanpage công ty quản lý của Jack cũng thông báo vấn đề pháp lý liên quan tới scandal giọng ca "Đom đóm". Cụ thể, đơn vị đại diện pháp lý cho công ty quản lý của Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) cho biết, hiện có một số thông tin liên quan tới đời tư của nam ca sĩ được phát tán trên mạng xã hội. "Đây là những vấn đề thuộc đời sống cá nhân trên cơ sở hiểu biết và tự nguyện. VCI Legal khuyến khích các bên liên quan tôn trọng quyền riêng tư cá nhân và bí mật đời tư theo quy định của pháp luật hiện hành", thư thông báo viết. 

Hiện tại, những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm của Jack vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. 

Nữ diễn viên đình đám Vbiz công khai đăng đàn ẩn ý Thiên An 'đeo bám', lừa Jack có bầu để 'úp sọt' khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 4
Đại diện pháp lý của công ty quản lý Jack nhanh chóng có văn bản "cảnh cáo" những người tung tin thất thiệt - Ảnh: Internet
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