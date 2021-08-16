Cô ruột của Phương Mỹ Chi - ca sĩ Quế Như đã không qua khỏi vì nhiễm Covid-19 sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện

Hậu trường 16/08/2021 11:24

Nữ ca sĩ Phương Quế Như đã qua đời vào rạng sáng nay (16/8) tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Mới đây, thông tin với VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như (cô ruột của Phương Mỹ Chi) qua đời sau thời gian điều trị Covid-19. Trước đó, cô bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ anh trai. Bản thân cô cũng có đến 5 bệnh nền.

4 ngày sau khi anh trai mất, Phương Quế Như được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 3 TP.HCM. Bệnh trở nặng, cô được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tại đây, ca sĩ Phương Quế Như qua đời vào 1h15' sáng 16/8.

Cô ruột của Phương Mỹ Chi - ca sĩ Quế Như đã không qua khỏi vì nhiễm Covid-19 sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1
Ca sĩ Phương Quế Như đã trút hơi thở cuối vào 1h15' sáng 16/8 - Ảnh: Internet

 Nhạc sĩ Tô Hiếu bày tỏ sự thương tiếc vô hạn đối với sự ra đi của ca sĩ Phương Quế Như. Bởi với anh, nữ ca sĩ giống như một người em thân thiết. Anh từng sáng tác ca khúc "Tàn phế" về chính cuộc đời Phương Quế Như và nữ ca sĩ cũng nhiều lần hát các ca khúc do anh sáng tác: "Út đã chứng minh được với khán giả là mình tàn nhưng không phế. Bởi ngay cả khi bị mù, Út vẫn đi dạy hát cho học trò, vẫn kiếm tiền bằng chính sức lao động và tình yêu âm nhạc của mình, vẫn có tình yêu, vẫn vui vẻ với cuộc đời", Báo Pháp luật và Bạn đọc dẫn lời nhạc sĩ Tô Hiếu khi nói về nữ đồng nghiệp.

Ca sĩ Phương Quế Như sinh năm 1974, là ca sĩ dòng dân ca - quê hương. Phương Quế Như được biết đến là "người thầy" dạy hát cho Phương Mỹ Chi, cô là cái tên được nhiều người biết đến từ sau thành tích đáng nể của cháu gái. Tuy nhiên đến năm 2017, Phương Quế Như đã tố Phương Mỹ Chi "gặp mặt không chào". Ngay sau đó chính Phương Mỹ Chi cũng đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi cô Út, khẳng định chưa bao giờ chảnh chọe.

Cô ruột của Phương Mỹ Chi - ca sĩ Quế Như đã không qua khỏi vì nhiễm Covid-19 sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện - Ảnh 2
Phương Quế Như là cô ruột, đồng thời cũng là "người thầy" dạy nhạc cho Phương Mỹ Chi - Ảnh: Internet

 Ca sĩ Phương Quế Như từng suy sụp khi phát hiện mình bị mù, mà nguyên nhân là từ căn bệnh đái tháo đường. Dù không thể đứng trên sân khấu thì chị vẫn truyền thụ tình yêu âm nhạc của mình qua các lứa học trò. 

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