Đang làm từ thiện, Phương Thanh 'nóng mặt' vì bị đồn giấu nhẹm chuyện 'mẹ và con gái mất', gay gắt mắng: 'Bọn tiểu nhân'

Bỗng dưng bị đồn giấu kín chuyện 'mẹ và con gái qua đời', Phương Thanh có cách đáp trả không thể nào cao tay hơn.

Từ khi dịch bùng phát đến nay, ca sĩ Phương Thanh là một trong những cái tên đầu tiên 'xông pha' gia nhập đội tình nguyện viên giúp đỡ phân phát lương thực, hỗ trợ cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian này, Phương Thanh vẫn gặp những ồn ào, thị phi do một số antifan bịa đặt. Phương Thanh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân Phương Thanh đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi bị kẻ xấu đồn đoán rằng mẹ và con gái của Phương Thanh đã qua đời, nhưng nữ ca sĩ muốn "giấu nhẹm" chuyện này đi. Đây là tin đồn sai sự thật, điều này khiến cô vô cùng tức giận:

"Tối qua bắt đầu xuất hiện nhiều facebook ảo phá Chanh bằng cách đồn mẹ và con của Chanh chết rổi bữa giờ mà Chanh giấu. Nói nghe nè nhà toàn những phụ nữ bất khuất đi từ cõi chết về nên khó chết lắm, càng dồn chết lại càng sống khỏe. Từ năm 2021 trở đi khỏi phá nữa, sáng sớm hôm nay bà ngoại vẫn phát 1 tấn gạo ầm ầm cho sinh viên - bà con khu phố iu thương Hoàng Hoa Thám - Tân Bình nha", nữ ca sĩ chia sẻ. Phương Thanh bức xúc trước những thông tin sai sự thật - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của cô nhận được những lời động viên của mọi người và bạn bè mong Phương Thanh giữ vững sức khỏe để giúp đỡ những người dân đang khó khăn trong tâm dịch. Đáp lại tình cảm của khán giả, Phương Thanh hứa không vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến công tác thiện nguyện.

"Mọi người yên tâm Chanh đăng cho mấy đứa phá nó biết. Vẫn bền vững chống dịch. Nó có phá Chanh thì cũng không xoay chuyển tinh thần được gì đâu. Bọn tiểu nhân có ngon ra ngoài nè lên tuyến đầu đi với Chanh xem ai chết trước. Toàn chơi sau lưng Chanh không chấp", Phương Thanh viết. Phương Thanh bình luận. Được biết, con gái nữ ca sĩ vẫn khỏe mạnh, tham gia đi vác gạo cùng mẹ chỉ mới mấy ngày trước. Mẹ và con gái của nữ ca sĩ vẫn đang rất khỏe mạnh - Ảnh: FBNV Suốt thời gian qua, trên trang cá nhân ca sĩ Phương Thanh liên tục chia sẻ và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19. Trước đó, Phương Thanh cũng phải lên tiếng khi bị một tài khoản cố tình "gài" nữ ca sĩ để đổ lỗi cho cô là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiền từ thiện. Cụ thể, tài khoản này ở bên nước ngoài đã chuyển cho cô một số tiền nhưng nữ ca sĩ chưa kịp đi rút cũng như xác nhận nên đã bị người này quỵ chụp, cùng như xúc phạm là "lừa đảo". Sau cùng, Phương Thanh quyết định trả lại toàn bộ số tiền mà tài khoản này chuyển cho mình để tránh mọi chuyện trở nên rắc rối, phức tạp hơn. Ảnh: FBNV

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