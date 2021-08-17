Làng giải trí nước nhà lại mất đi một nghệ sĩ tài hoa.

Những ngày qua, liên tiếp những tin buồn của gia đình các nghệ sĩ Việt khiến người khán giả vô cùng xót thương. Vào sáng ngày 17/8, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Nguyên Bảo thông báo tin ca sĩ Phan Cẩm Vân - người thân của diễn viên Lê Hay qua đời. Bài thông báo của nam diễn viên Lê Nguyên Bảo - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi ca sĩ Phan Cẩm Vân qua đời đột ngột, diễn viên Lê Hay cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, diễn viên Lê Hay đã thay đổi ảnh đại diện thành hình màu đen như lời tiễn biệt cung kính khi người thân yêu với mình qua đời.

Diễn viên Lê Hay cũng chuyển ảnh đại diện sang màu đen sau khi người thân qua đời - Ảnh chụp màn hình Đồng nghiệp của diễn viên Lê Hay cùng ca sĩ Phan Cẩm Vân như diễn viên Gia Bảo, Lê Bê La, Thanh Bình, Kha Ly, Bình Tinh, Hiếu Hiền, Quách Ngọc Tuyên… cũng đã để lại lời chia buồn, hy vọng diễn viên Lê Hay và gia đình sẽ sớm nguôi ngoai nỗi buồn trước sự mất mát lớn. Hiện, nguyên nhân ca sĩ Phan Cẩm Vân qua đời vẫn chưa được người thân tiết lộ. Dàn sao Việt đau buồn trước sự ra đi của ca sĩ Phan Cẩm Vân - Ảnh: Internet Được biết, ca sĩ Phan Cẩm Vân lúc sinh thời còn từng có khoảng thời gian dạy học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô được nhận xét là giáo viên tận tình, thương yêu và luôn hết lòng vì học trò. Ca sĩ Phan Cẩm Vân chính là người thân của diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Lê Hay. Anh từng diễn xuất trong các vở kịch như: Lê Văn Duyệt, Nhánh Lan Rừng, Nỏ Thần,... Anh cũng là Giảng viên tại trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Thời gian qua, đã có rất nhiều nghệ sĩ và người thân của các sao Việt bất ngờ ra đi trong mùa dịch Covid-19. Cộng đồng mạng và các nghệ sĩ hy vọng rằng nam đạo diễn Lê Hay sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và có thể chu toàn cho tang lễ của người thân trong tình hình dịch bệnh và lệnh giãn cách xã hội còn kéo dài. Cố ca sĩ Phan Cẩm Vân là người nhà của đạo diễn, diễn viên Lê Hay - Ảnh: Internet

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