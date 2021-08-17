Thêm một nữ ca sĩ Vbiz qua đời, Kha Ly, Lê Bê La cùng dàn sao Việt bàng hoàng: 'Tang thương quá'

Hậu trường 17/08/2021 15:17

Làng giải trí nước nhà lại mất đi một nghệ sĩ tài hoa.

Những ngày qua, liên tiếp những tin buồn của gia đình các nghệ sĩ Việt khiến người khán giả vô cùng xót thương. Vào sáng ngày 17/8, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Nguyên Bảo thông báo tin ca sĩ Phan Cẩm Vân - người thân của diễn viên Lê Hay qua đời.

Thêm một nữ ca sĩ Vbiz qua đời, Kha Ly, Lê Bê La cùng dàn sao Việt bàng hoàng: 'Tang thương quá' - Ảnh 1
Bài thông báo của nam diễn viên Lê Nguyên Bảo - Ảnh: Chụp màn hình

  Sau khi ca sĩ Phan Cẩm Vân qua đời đột ngột, diễn viên Lê Hay cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, diễn viên Lê Hay đã thay đổi ảnh đại diện thành hình màu đen như lời tiễn biệt cung kính khi người thân yêu với mình qua đời. 

Thêm một nữ ca sĩ Vbiz qua đời, Kha Ly, Lê Bê La cùng dàn sao Việt bàng hoàng: 'Tang thương quá' - Ảnh 2
Diễn viên Lê Hay cũng chuyển ảnh đại diện sang màu đen sau khi người thân qua đời - Ảnh chụp màn hình

Đồng nghiệp của diễn viên Lê Hay cùng ca sĩ Phan Cẩm Vân như diễn viên Gia Bảo, Lê Bê La, Thanh Bình, Kha Ly, Bình Tinh, Hiếu Hiền, Quách Ngọc Tuyên… cũng đã để lại lời chia buồn, hy vọng diễn viên Lê Hay và gia đình sẽ sớm nguôi ngoai nỗi buồn trước sự mất mát lớn. Hiện, nguyên nhân ca sĩ Phan Cẩm Vân qua đời vẫn chưa được người thân tiết lộ. 

Thêm một nữ ca sĩ Vbiz qua đời, Kha Ly, Lê Bê La cùng dàn sao Việt bàng hoàng: 'Tang thương quá' - Ảnh 3
Thêm một nữ ca sĩ Vbiz qua đời, Kha Ly, Lê Bê La cùng dàn sao Việt bàng hoàng: 'Tang thương quá' - Ảnh 4
Dàn sao Việt đau buồn trước sự ra đi của ca sĩ Phan Cẩm Vân - Ảnh: Internet

 Được biết, ca sĩ Phan Cẩm Vân lúc sinh thời còn từng có khoảng thời gian dạy học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô được nhận xét là giáo viên tận tình, thương yêu và luôn hết lòng vì học trò. Ca sĩ Phan Cẩm Vân chính là người thân của diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Lê Hay. Anh từng diễn xuất trong các vở kịch như: Lê Văn Duyệt, Nhánh Lan Rừng, Nỏ Thần,... Anh cũng là Giảng viên tại trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Thời gian qua, đã có rất nhiều nghệ sĩ và người thân của các sao Việt bất ngờ ra đi trong mùa dịch Covid-19. Cộng đồng mạng và các nghệ sĩ hy vọng rằng nam đạo diễn Lê Hay sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và có thể chu toàn cho tang lễ của người thân trong tình hình dịch bệnh và lệnh giãn cách xã hội còn kéo dài. 

Thêm một nữ ca sĩ Vbiz qua đời, Kha Ly, Lê Bê La cùng dàn sao Việt bàng hoàng: 'Tang thương quá' - Ảnh 5
Cố ca sĩ Phan Cẩm Vân là người nhà của đạo diễn, diễn viên Lê Hay - Ảnh: Internet

 

Cô ruột của Phương Mỹ Chi - ca sĩ Quế Như đã không qua khỏi vì nhiễm Covid-19 sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện

Cô ruột của Phương Mỹ Chi - ca sĩ Quế Như đã không qua khỏi vì nhiễm Covid-19 sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện

Nữ ca sĩ Phương Quế Như đã qua đời vào rạng sáng nay (16/8) tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   sao việt qua đời Sao Việt 24h người thân sao Việt qua đời

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 59 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36