Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần

Tin tức giải trí 29/08/2021 11:29

Hành động minh bạch số tiền 'khủng' quyên góp từ thiện của tỷ phú Hoàng Kiều nhận được nhiều lời tán dương của cư dân mạng.

Trong những ngày tình hình dịch bệnh ở TP.HCM diễn biến phức tạp, doanh nhân Hoàng Kiều đã nhận những lời cầu cứu qua mạng xã hội và sau đó lên danh sách hỗ trợ để đại diện ở Việt Nam trực tiếp đi phát quà cho những hộ gia đình đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Động thái nỗ lực vì cộng đồng của Hoàng Kiều dù không ở quê nhà khiến nhiều người không khỏi cảm kích và gửi lời khen ngợi đến tấm lòng của nam doanh nhân.

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần - Ảnh 1
Tỷ phú Hoàng Kiều đã có hành động thiết thực giúp đỡ bà con gặp khó khăn vì dịch bệnh tại quê nhà - Ảnh: Interenet

 Mới đây, vào ngày 28/8, trên trang cá nhân của mình, tỷ phú Hoàng Kiều đã thông báo về số tiền quyên góp được với con số lên đến $111,240.00 USD và 200 triệu VNĐ. Theo đó, tổng số tiền đóng góp từ mạnh thường quân đã lên đến 1,7 tỷ đồng.

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần - Ảnh 2
Thông báo của tỷ phú Hoàng Kiều trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 Vị tỷ phú này thông báo tin vui và cảm ơn sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cũng nhưng những lòng hảo tâm đã chung tay vào chương trình từ thiện"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, gia đình, bạn bè thân hữu gần xa đã chung tay cùng chúng tôi trong công cuộc thiện nguyện này.

Kèm theo thông báo, ông Hoàng Kiều cũng kê khai danh sách kèm theo về các mức đóng góp của mọi người. Ông cho biết, có những đóng góp với 20 USD nhưng có thể giúp cho hai hộ gia đình có đủ nhu yếu phẩm trong 15 ngày. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", vị doanh nhân cho rằng, với sự chung tay của nhiều người, sẽ càng có nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ. Bên cạnh công khai số tiền, ông cũng gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã chung tay từ thiện. 

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần - Ảnh 3
 Danh sách các mạnh thường quân và số tiền ủng hộ luôn được cập nhật trên trang cá nhân của ông Hoàng Kiều - Ảnh: FBNV
Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần - Ảnh 4
Cư dân mạng tấm tắc ngợi khen hành động minh bạch của bạn trai cũ Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình

 Trước đó, trên trang cá nhân, ông Hoàng Kiều cũng cập nhật tình hình phát nhu yếu phẩm cho bà con các khu cách ly ở TP.HCM. Hàng nghìn phần quà cùng các loại Vitamin D, Vitamin C, và Zinc cho các hộ gia đình cần được trợ giúp đều được chia sẻ kèm danh sách từng cá nhân, hay hộ gia đình nhận quà. Chỉ tính riêng trong thông báo trên trang cá nhân, vị doanh nhân và nhiều mạnh thường quân đã góp được hơn 2,4 tỷ đồng để hỗ trợ bà con khó khăn. Dù cách làm này không có gì mới nhưng sự kịp thời, rõ ràng trong việc thiện nguyện của vị doanh nhân nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần - Ảnh 5
Ông Hoàng Kiều cũng cập nhật tình hình phát nhu yếu phẩm cho bà con các khu cách ly ở TP.HCM - Ảnh: FBNV

 Hoàng Kiều là một vị tỷ phú gốc Việt ở Mỹ, ông đã từng lọt vào top 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) vào năm 2014 với tổng số tài sản 3,7 tỷ USD. Trong quá khứ, cuộc tình đầy ồn ào của ông và "nữ hoàng nội y " Ngọc Trinh đã từng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. 

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần - Ảnh 6
Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng gây tranh cãi về mối tình lệch tuổi - Ảnh: Interenet
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