Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết bày tỏ sự bức xúc với ca sĩ Duy Khoa "Sao mai điểm hẹn". Cụ thể, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng nam ca sĩ vẫn thường xuyên đưa đón các con qua lại giữa nhà mình và nhà vợ (đã ly thân), đưa con sang nhà ông bà nội để ăn rằm tháng 7. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng vài lần lui tới các cửa hàng để mua thực phẩm, nhận hàng qua shipper.

Xuất hiện bài tố ca sĩ Duy Khoa đi nhiều nơi dù tiếp xúc với F0 - Ảnh chụp màn hình FB

Nguồn tin nói rõ, ngày 25/8, mẹ ruột Duy Khoa dương tính với Covid-19, nam ca sĩ và 2 con trở thành F1. Nam ca sĩ đã liên lạc với vợ đón 2 con tới một nơi khác chăm sóc. Sau đó, Duy Khoa di chuyển xe đến chung cư, không khai báo tại chốt kiểm dịch mà bế 2 con vượt rào vào bên trong. Vợ Duy Khoa cũng có hành động tránh chốt kiểm dịch.