Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao?

Hậu trường 30/08/2021 13:16

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cho rằng nam ca sĩ đi lại nhiều nơi mặc cho Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết bày tỏ sự bức xúc với ca sĩ Duy Khoa "Sao mai điểm hẹn". Cụ thể, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng nam ca sĩ vẫn thường xuyên đưa đón các con qua lại giữa nhà mình và nhà vợ (đã ly thân), đưa con sang nhà ông bà nội để ăn rằm tháng 7. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng vài lần lui tới các cửa hàng để mua thực phẩm, nhận hàng qua shipper.

Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Xuất hiện bài tố ca sĩ Duy Khoa đi nhiều nơi dù tiếp xúc với F0 - Ảnh chụp màn hình FB

 Nguồn tin nói rõ, ngày 25/8, mẹ ruột Duy Khoa dương tính với Covid-19, nam ca sĩ và 2 con trở thành F1. Nam ca sĩ đã liên lạc với vợ đón 2 con tới một nơi khác chăm sóc. Sau đó, Duy Khoa di chuyển xe đến chung cư, không khai báo tại chốt kiểm dịch mà bế 2 con vượt rào vào bên trong. Vợ Duy Khoa cũng có hành động tránh chốt kiểm dịch.

Tuy nhiên khi bị phát hiện vượt rào, vợ nam ca sĩ đã bị lập biên bản. Tại đây, người này khai báo có tiếp xúc với F0 và không mặc đồ bảo hộ.

Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Bản tường trình được cho là lịch trình di chuyển của ca sĩ Duy Khoa - Ảnh: 2sao

 Trước sự việc bị cho là tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi muôn nơi, phía ca sĩ Duy Khoa đã lên tiếng chia sẻ với 2sao.vn. Quản lý Duy Khoa khẳng định những thông tin đang lan truyền trên MXH là sai sự thật. "Thông tin đó là chưa chính xác, chúng tôi sẽ làm việc và có thông báo sau tới khán giả", người quản lý cho hay. 

Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Ca sĩ Duy Khoa - Ảnh: Internet

 Ca sĩ Duy Khoa tên thật là Nguyễn Duy Khoa (sinh năm 1984), là gương mặt quen thuộc với giới trẻ yêu nhạc đầu thập niên 2010. Anh bước ra ánh đèn sân khẩu từ chương trình “Sao mai điểm hẹn năm 2008”. Nam ca sĩ được khán giả nhớ đến nhờ giọng ca ấm áp cùng gương mặt điển trai. Hiện nay, anh không còn xuất hiện quá nhiều trước công chúng mà dành thời gian cho công việc kinh doanh và gia đình.

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