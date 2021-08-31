Nữ diễn viên Vbiz mỉa mai Khánh Thi 'gài bẫy' chồng trẻ để có bầu, khuyên 'thả tự do cho Phan Hiển' khiến dân mạng mắng tơi tả

Tuy nhiên, đến ngày 30/8, Khánh Thi và Phan Hiển đã cùng nhau livestream. Cả hai dành cho nhau những nụ hôn như ngầm bác bỏ tin đồn hôn nhân có vấn đề.

Vài ngày trước, Khánh Thi đã có buổi livestream trong bóng tối, liên tục khóc nức nở khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Sau đó, khắp cõi mạng còn xôn xao thông tin hôn nhân của nữ kiện tướng dancesport và chồng trẻ gặp trục trặc vì xuất hiện "trà xanh".

Được biết, nhân vật đang gây phẫn nộ từ dư luận đó là Trà My - nữ diễn viên từng nổi đình đám qua phim "Thương nhớ ở ai".

Những tưởng câu chuyện đời tư của cả hai đã dừng lại ở đó, ấy thế nhưng, mới đây, một nữ diễn viên Vbiz bất ngờ đăng tải dòng trạng thái liên quan đến Khánh Thi và Phan Hiển. Đáng nói, cô gái này còn dùng những lời lẽ mang tính công kích, thậm chí còn xúc phạm đến Khánh Thi khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Diễn viên Trà My có những lời lẽ xúc phạm đến Khánh Thi - Ảnh chụp màn hình FBNV

Theo đó, Trà Mỹ đã dùng những ngôn từ khó nghe để mắng Khánh Thi, cho rằng cô là người đã "gài bẫy" Phan Hiển để cho có thai, sau đó ép cưới. Trên Facebook, Trà My viết: "Thấy rần rần vụ Khánh Thi, lên mạng đọc thì hóa ra hồi xưa bà này bẫy Phan Hiển có bầu mà không được đăng ký kết hôn, định làm single mom rồi, xong nhà ông kia cuối cùng chấp nhận. Nghĩ bà yêu tinh già này đã bẫy được phi công rồi thì yên phận đi, thỉnh thoảng còn bày đặt ghen, nó trẻ và chưa kịp trải nghiệm đàn bà đã bị chị túm…"

Thậm chí, Trà My còn khuyên Khánh Thi "giờ hãy thả nó tự do đi, làm sao mà giữ cả đời được!" và ủng hộ Phan Hiển "đừng sợ búa rìu dư luận mà hãy mạnh mẽ" lựa chọn tự do.

"Ví dụ chị đến 50 tuổi là tiền mãn kinh rồi còn nó mới 39, đàn ông 39 còn xuân xanh lắm! Ủng hộ thả tự do cho Phan Hiển, Phan Hiển hãy mạnh mẽ lên đừng sợ búa rìu dư luận, cuộc đời chỉ có một thôi!", nữ diễn viên viết.

Cư dân mạng "ném đá" phát ngôn của Trà My - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi những dòng chia sẻ của Trà My được đăng tải, cư dân mạng đồng loạt "ném đá". Nhiều người cho rằng là một diễn viên nhưng Trà My lại có những phát ngôn khiếm nhã, thiếu văn hoá và công kích đồng nghiệp. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Trà My "Thương Nhớ Ở Ai" có những phát ngôn khiến dân tình phẫn nộ như vậy.

Hiện phía Khánh Thi và Phan Hiển vẫn chưa có động thái phản hồi sau phát ngôn của Trà My.