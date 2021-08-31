Vy Oanh lần đầu khoe cận mặt 'út cưng' bụ bẫm sau gần 2 tháng giấu kín, chỉ 1 chi tiết nhỏ đã được dân mạng 'bão tim'

Vy Oanh lần đầu khoe cận mặt con thứ 3 sau một tháng rưỡi hạ sinh bé. Dù chỉ để lộ 1 góc gương mặt 'út cưng' nhưng vẫn khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Chiều ngày 14/7, Vy Oanh đã công khai loạt ảnh bế nhóc tỳ thứ 3 để thông báo mẹ tròn con vuông. Không giấu được niềm hạnh phúc khi chào đón thiên thần nhỏ, Vy Oanh chia sẻ: "Con ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc khôn tả của ba mẹ, anh chị và gia đình nội ngoại hai bên và lời chúc lành của mọi người khắp nơi". Theo thông tin được hé lộ, nhóc tỳ thứ 3 của nữ ca sĩ Đồng Xanh nặng 3,3 kg, bé trộm vía khoẻ mạnh, lanh lợi và bụ bẫm. Vy Oanh thời điểm mới sinh con - Ảnh: Internet Đáng chú ý hơn cả, sau khi trải qua loạt drama lúc cận kề ngày sinh, nay Vy Oanh thông báo sẽ hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất là 1 tháng để dành thời gian ở cữ và chăm sóc gia đình nhỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết vẫn sẽ lộ diện nếu có việc đặc biệt quan trọng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cận mặt em bé lên mạng xã hội khiến ai nấy đều vô cùng thích thú. "Con nghe nói các cô chú muốn xem mặt con hả? Ngại quá, trời ơi là trời", nữ ca sĩ chia sẻ. Hình ảnh cận mặt con thứ 3 được Vy Oanh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Trong loạt ảnh, "út cưng" nhà giọng ca Đồng xanh dù chỉ được mẹ khéo léo chỉ để lộ 1 phần góc mặt nhưng người hâm mộ không khó để nhìn ra nước da trắng mịn, bụ bẫm, đôi môi xinh xắn của thiên thần nhỏ. Không chỉ thế, nhóc tì nhà Vy Oanh còn khiến nhiều người tan chảy với dáng ngủ cực kỳ đáng yêu. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả và đồng nghiệp nhanh chóng "thả tim" và để lời lời khen đáng yêu dành cho em bé.

Lệ Quyên, Hiếu Hiền khen ngợi vẻ đáng yêu của bé - Ảnh chụp màn hình FBNV Sau những lùm xùm trước khi sinh, hiện tại Vy Oanh chọn cách tĩnh lặng chăm sóc con cái và gia đình. Đồng thời, cô cũng âm thầm giúp đỡ cho nhiều cơ sở thiện nguyện trong mùa dịch. Mới đây, "bà mẹ 3 con" đã gửi xe bán tải gia đình vào câu lạc bộ từ thiện để có thêm phương tiện vận chuyển lương thực cho người dân. Vy Oanh chia sẻ:"Chiếc xe bán tải này lâu nay gia đình mình dùng để đem những yêu thương đến mọi người trong đợt dịch Covid này. Hôm nay em ấy chính thức gia nhập bên CLB Suối Mát Từ Tâm góp chút sức nhỏ của mình. Vào đội ngoan nhé em yêu xe bán tải ơi". Hành động đẹp của cô đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Tổ ấm viên mãn của Vy Oanh bên chồng đại gia - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh chiếc xe bán tải của gia đình chở hàng hóa thiết yếu cho người dân vào khu phong tỏa - Ảnh: FBNV

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