Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Vy Oanh đẻ xong vẫn năng nổ làm từ thiện: Gửi cả xe bán tải gia đình để chở đồ cứu trợ mùa dịch

Tin tức giải trí 30/08/2021 15:47

Hành động đẹp của Vy Oanh trong thời điểm dịch bệnh nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau thời gian im ắng vì sinh con và chăm sóc gia đình, Vy Oanh đã trở lại với nhiều hoạt động từ thiện trong mùa dịch. Nữ ca sĩ không ồn ào như trước mà lặng thầm giúp đỡ cho nhiều cơ sở thiện nguyện.

Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Vy Oanh đẻ xong vẫn năng nổ làm từ thiện: Gửi cả xe bán tải gia đình để chở đồ cứu trợ mùa dịch - Ảnh 1
Vy Oanh âm thầm làm từ thiện sau khi sinh - Ảnh: Internet

 Mới đây, "bà mẹ 3 con" đã âm thầm gửi xe bán tải gia đình vào câu lạc bộ từ thiện để có thêm phương tiện vận chuyển lương thực cho người dân. Vy Oanh chia sẻ:"Chiếc xe bán tải này lâu nay gia đình mình dùng để đem những yêu thương đến mọi người trong đợt dịch Covid này. Hôm nay em ấy chính thức gia nhập bên CLB Suối Mát Từ Tâm góp chút sức nhỏ của mình. Vào đội ngoan nhé em yêu xe bán tải ơi".

Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Vy Oanh đẻ xong vẫn năng nổ làm từ thiện: Gửi cả xe bán tải gia đình để chở đồ cứu trợ mùa dịch - Ảnh 2
Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Vy Oanh đẻ xong vẫn năng nổ làm từ thiện: Gửi cả xe bán tải gia đình để chở đồ cứu trợ mùa dịch - Ảnh 3
Giọng ca "Đồng xanh" chia sẻ hình ảnh chiếc xe bán tải của gia đình chở hàng hóa thiết yếu cho người dân vào khu phong tỏa - Ảnh: Internet

Được biết, nữ ca sĩ đã gửi chiếc xe của gia đình đến câu lạc bộ sau khi nhận được lời kêu gọi từ "bà trùm Hoa hậu" - Kim Dung. Câu lạc bộ thiện nguyện hiện tại có sự tham gia của rất nhiều Hoa hậu, Á hậu và nhiều mỹ nhân Việt như: Tiểu Vy, Thuỳ Tiên, Kiều Loan,...

Trước đó, Vy Oanh cũng đích thân đi trao từng phần quà gửi đến người dân lao động nghèo hi vọng chia sẻ phần nào khó khăn với mọi người giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành vô cùng ác liệt. "Bầu cũng yêu lắm Sài Gòn - nơi đã cho bầu những cơ hội phát triển. Một chút lòng thành mong được chia sẻ cùng bà con với tất cả sự trân trọng. Nhờ các anh chị em ở Nhà văn hóa Thanh Niên chuyển quà đến bà con giúp bầu. Bầu định chuyển khoản nhưng ở đây không nhận tiền chỉ nhận hiện vật nên nhà hảo tâm nào có lòng cứ liên lạc với chị MC Quỳnh Hoa để gửi quà nha", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Vy Oanh đẻ xong vẫn năng nổ làm từ thiện: Gửi cả xe bán tải gia đình để chở đồ cứu trợ mùa dịch - Ảnh 4
Một người bạn chia sẻ câu chuyện Vy Oanh âm thầm mua bánh tặng các chiến sĩ đang chống dịch - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, khi sinh em bé trong bệnh viện, Vy Oanh cũng gửi 50 chiếc bánh bông lan đến với các y bác sĩ với mong muốn một ít quà nhỏ cổ vũ cho tinh thần chống dịch và xua đi những ngày làm việc vất vả của tuyến đầu. Hành động của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen.

 

Trong thời gian ở cữ, Vy Oanh cũng tự hứa sẽ ít sử dụng điện thoại để tập trung lo cho gia đình, thời gian gần đây cô nàng chỉ chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp về hoạt động thiện nguyện. Dù không biết rằng xe bán tải của Vy Oanh là cho mượn hay tặng hẳn cho câu lạc bộ từ thiện nhưng như thế nào thì vẫn được xem là rất có lòng.

Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Vy Oanh đẻ xong vẫn năng nổ làm từ thiện: Gửi cả xe bán tải gia đình để chở đồ cứu trợ mùa dịch - Ảnh 5
Trước đó, dù sắp lâm bồn nhưng Vy Oanh vẫn khệ nệ vác bụng bầu đi làm từ thiện - Ảnh: Internet
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