Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhận 3,7 triệu đồng hỗ trợ Covid-19, Sở Văn hóa Hà Nội giải thích lý do

Tin tức giải trí 01/09/2021 12:41

Thông tin Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, ... và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vừa nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Dẫn tin từ VnExpress, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 538/QĐ-SVHTT bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện hỗ trợ đối với các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể, 99 viên chức bao gồm đạo diễn, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV của 6 nhà hát trực thuộc Sở: Ca múa nhạc Thăng Lăng, Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Múa rối Thăng Long, Kịch Hà Nội. Mỗi viên chức nhận được hỗ trợ với số tiền 3.710.000 đồng.

Đáng chú ý, trong số 99 viên chức nhận hỗ trợ lần này, có thể kể đến diễn viên Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Mạnh Cường, ca sĩ Đông Hùng...

Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhận 3,7 triệu đồng hỗ trợ Covid-19, Sở Văn hóa Hà Nội giải thích lý do - Ảnh 1
Nhiều khán giả bất ngờ khi Hồng Đăng, Ngọc Quỳnh, Thanh Hương có tên trong danh sách nhận hỗ trợ do Covid-19 - Ảnh: Tiền Phong

 Trước nhiều ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nhận hỗ trợ có kinh tế khá giả, trong khi nhiều nhân viên hậu đài, nghệ sĩ không biên chế gặp khó khăn lại chưa được trợ cấp, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - cho biết đã nhận phản hồi này từ các nhà hát. Bà nói: "Các nhà hát đề nghị ưu tiên giúp nghệ sĩ, nhân viên hậu đài như: thiết kế, âm thanh, ánh sáng, phục trang... có đời sống khó khăn hơn. Chúng tôi đang bàn bạc để tìm giải pháp nhằm hỗ trợ sát đối tượng nhất. Khoản hỗ trợ giúp cuộc sống nghệ sĩ bớt phần nào khó khăn, khích lệ về mặt tinh thần và là động lực để họ nuôi dưỡng đam mê, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật".

 Chia sẻ thêm với Tiền Phong, bà Hoa cũng khẳng định định Sở làm đúng theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. “Đây là quy định. Sở không thể tự ý cắt ai, thêm bớt ai vào danh sách này”, bà Hoa nói.

Bên cạnh đó, trước những ý kiến trái chiều, phía các nghệ sĩ cũng lên tiếng. Cụ thể, diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi có tên trong danh sách nhận hỗ trợ do Sở Văn hóa và Thể thao công bố. Chị chia sẻ trên VnExress: "Do dịch, thời gian qua công việc của tôi bị ảnh hưởng nên nhận tiền, dù không nhiều, tôi rất vui". Tuy nhiên, cho rằng bản thân còn may mắn hơn người khác, chị định dùng số tiền để giúp các đồng nghiệp khó khăn.

Còn diễn viên Hồng Đăng thì gửi lại khoản tiền cho nhà hát nơi anh công tác để chia sẻ với các nhân viên hậu đài.

Về phần diễn viên Ngọc Quỳnh, anh cũng cho biết đã lên tiếng đề xuất trao lại số tiền hỗ trợ 3,71 triệu đồng cho những anh chị em nghệ sĩ khó khăn hơn. Chia sẻ với Vietnamnet, anh nói: "Nếu suy xét thật kỹ thì có những anh chị nghệ sĩ đời sống thực tế còn khó khăn hơn, ở đây không nói là mức lương bởi lương tôi gần như thấp nhất''.

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