Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhận 3,7 triệu đồng hỗ trợ Covid-19, Sở Văn hóa Hà Nội giải thích lý do

Dẫn tin từ VnExpress, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 538/QĐ-SVHTT bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện hỗ trợ đối với các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, bà Hoa cũng khẳng định định Sở làm đúng theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. “Đây là quy định. Sở không thể tự ý cắt ai, thêm bớt ai vào danh sách này”, bà Hoa nói.

Bên cạnh đó, trước những ý kiến trái chiều, phía các nghệ sĩ cũng lên tiếng. Cụ thể, diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi có tên trong danh sách nhận hỗ trợ do Sở Văn hóa và Thể thao công bố. Chị chia sẻ trên VnExress: "Do dịch, thời gian qua công việc của tôi bị ảnh hưởng nên nhận tiền, dù không nhiều, tôi rất vui". Tuy nhiên, cho rằng bản thân còn may mắn hơn người khác, chị định dùng số tiền để giúp các đồng nghiệp khó khăn.

Còn diễn viên Hồng Đăng thì gửi lại khoản tiền cho nhà hát nơi anh công tác để chia sẻ với các nhân viên hậu đài.

Về phần diễn viên Ngọc Quỳnh, anh cũng cho biết đã lên tiếng đề xuất trao lại số tiền hỗ trợ 3,71 triệu đồng cho những anh chị em nghệ sĩ khó khăn hơn. Chia sẻ với Vietnamnet, anh nói: "Nếu suy xét thật kỹ thì có những anh chị nghệ sĩ đời sống thực tế còn khó khăn hơn, ở đây không nói là mức lương bởi lương tôi gần như thấp nhất''.