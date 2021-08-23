Giữ im lặng trước ồn ào sinh con, Diệu Nhi lại có hành động đẹp trong mùa dịch

Hậu trường 23/08/2021 17:34

Mới đây, việc Diệu Nhi âm thầm trao tặng học bổng bảo trợ học tập cho một em nhỏ đến hết bậc THPT được các fan chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều ý kiến tích cực.

Suốt những ngày qua, thông tin Diệu Nhi sinh con đầu lòng cho bạn trai 6 năm khiến nhiều người xôn xao. Những "bằng chứng" cặp đôi cùng nhau đi khám thai, hay khoảnh khắc nữ nghệ sĩ lộ bụng to bất thường cũng được cư dân mạng đem ra soi xét. Trước những ồn ào trên, phía Diệu Nhi từ chối trả lời truyền thông.

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Bức ảnh được cho là của Diệu Nhi và bạn trai ở bệnh viện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Diệu Nhi lại âm thầm làm một việc khiến nhiều người ấm lòng mùa dịch. Theo đó, trong nhóm FC chính thức, người hâm mộ tiết lộ Diệu Nhi đã âm thầm trao tặng học bổng bảo trợ học tập trị giá 33 triệu đồng cho một em nhỏ đến hết bậc THPT. Đây là dự án bảo trợ học tập cho 300 em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19, có sự tham gia của Diệu Nhi cùng nhiều nghệ sĩ khác.

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Diệu Nhi trao tặng học bổng cho một em học sinh - Ảnh: FBNV

"Sáng hôm nay (22/8), cô gái bé nhỏ của chúng ta đã âm thầm trao tặng học bổng bảo trợ học tập cho em N.L.T.N..

Đây là dự án bảo trợ học tập cho 300 em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch. Dự án có sự tham gia của chị Nhi và nhiều anh chị nghệ sĩ" - nguyên văn bài viết được các fan chia sẻ.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin trên đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi, tự hào về hành động đẹp của nữ nghệ sĩ.

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Từ khóa:   NS Diệu Nhi Anh Tú và Diệu Nhi Diệu Nhi sinh con

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