Mới đây, thông tin nghệ sĩ Quang Thái, con trai nhạc sĩ nhạc sĩ Minh Quang, đã qua đời khiến nhiều người bất ngờ, tiếc thương vì tuổi đời còn quá trẻ.

Theo VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết nghệ sĩ Quang Thái qua đời sáng 22/8 sau thời gian điều trị ung thư đại tràng. "Tôi chơi với bố Quang Thái là nhạc sĩ Minh Quang nên cũng biết em từ khi còn nhỏ. Hai năm nay tôi vì dịch Covid-19 nên tôi cũng không có dịp qua nhà nhạc sĩ Minh Quang chơi, hôm nay mới nhận tin con trai anh là nghệ sĩ Quang Thái qua đời thật sự bất ngờ'' - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nói với VietNamNet.

Nghệ sĩ Quang Thái - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng đã xót xa viết lời tiễn biệt nam nghệ sĩ trẻ: "Quang Thái ơi! Vô cùng bất ngờ và đau buồn khi biết tin em ra đi. Biết em từ ngày còn là cậu thiếu niên khi anh hay qua Nhà hát CMN Quân đội và qua gia đình chơi với chú, nhạc sĩ Minh Quang và U Mai. Mừng vì chứng kiến em ngày càng trưởng thành, vững vàng trên con đường nghệ thuật em đi. Thật sự không biết nói gì, em ra đi thanh thản nhé!" Bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - Ảnh: Internet Theo Dân Việt, ca sĩ Quang Thái qua đời vì bạo bệnh vào lúc 7h sáng 22/8 tại nhà riêng ở Hà Nội. Suốt 1 năm qua Quang Thái mắc bệnh nặng và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuy nhiên tối 21/8, bệnh anh trở nặng, lên cơn khó thở, tức ngực và mất tại nhà. Diễn viên múa Bùi Phượng - vợ ca sĩ Quang Thái đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Quang Thái và vợ - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Quang Thái, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối trước tin anh đã qua đời. "Cuộc sống quả thật là vô thường mà. Nghe tin về anh mà buồn quá. Tạm biệt anh", "Thái, em mãi là đồng đội của anh, em mãi là em của anh. An nghỉ em nhé", "Dẫu biết cuộc đời hữu hạn, sinh có hạn, tử bất kỳ, không ai tránh được, thế nhưng không khỏi xót xa, bàng hoàng. Không còn đau đớn nữa, anh ra đi thanh thản nhé!", "Vĩnh biệt cháu! Chàng trai vui tính, hát hay. Đau thương quá!" Nhạc sĩ Minh Quang - Ảnh: Internet Được biết, nghệ sĩ Quang Thái sinh năm 1983 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi ra trường đến nay, NS Quang Thái công tác tại Nhà hát Quân đội. Anh là con của nhạc sĩ Minh Quang - tác giả của loạt ca khúc nổi tiếng như Sông Lô Chiều Cuối Năm, Hoa Sim Biên Giới, Gia Tài Người Lính... Ngoài ra ông còn có một số tác phẩm khí nhạc, nhạc múa, kịch hát như Sơn Tinh - Thủy Tinh, hợp xướng Khúc tráng ca người lính...

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