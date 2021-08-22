Thanh Lan nghẹn ngào chia sẻ về kỷ niệm với Chí Tài, luôn tin cố nghệ sĩ được sinh ra để đem niềm vui đến cho mọi người

Mới đây, nữ danh ca Thanh Lan đã đăng tải một video kể về những kỷ niệm với cố nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Thanh Lan đã bất ngờ chỉ sẻ một đoạn clip có tên "Thanh Lan show #19" kể về những kỷ niệm với cố nghệ sĩ Chí Tài. Tại đây, cô tiết lộ nhiều kỷ niệm với Chí Tài lúc anh sinh thời. Theo đó, Thanh Lan cho biết đã quen Chí Tài từ khi ở Mỹ. Ngày ấy, Chí Tài có một phòng thu riêng. Khi hai người làm việc chung, cô cảm thấy rất hài lòng vì cố nghệ sĩ cư xử nhẹ nhàng, chậm rãi, không khiến ca sĩ phân tâm khi hát. Ca sĩ Thanh Lan chia sẻ về Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Thanh Lan cũng cho biết do tính chất công việc nên cô thường phải ngồi máy bay đến địa điểm biểu diễn. Mỗi khi có Chí Tài đi cùng cô chẳng bao giờ thấy buồn bởi lẽ: "Chí Tài có duyên ăn nói, nói câu gì cũng làm mọi người xung quanh cười vui vẻ. Chắc do vậy mà sau này có người đã mời Chí Tài diễn hài kịch và đã thành công. Chí Tài là một người nghệ sĩ có nhiều tài năng."

Một kỷ niệm khác mà đến bây giờ Thanh Lan cũng không thể quên chính là lần đầu đi máy bay cùng nhóm nhạc Chi Tai’s Brothers. Nam danh hài đã chủ động bảo mọi người đưa vé để anh để check-in giúp. Thậm chí, Chí Tài còn đề nghị làm giúp cô có tên trong "danh sách khách hàng thường xuyên của hãng máy bay" để đi lại thuận tiện. "Chí Tài quay lại bảo nhỏ tôi rằng 'Chị ơi, chị mới qua Mỹ nên chưa nằm trong danh sách khách hàng thường xuyên của hãng máy bay, để em làm cho chị nhé!'. Đến bây giờ, Thanh Lan vẫn còn dùng số mà Chí Tài đã xin cho. Bởi vậy sau này, mỗi lần đi máy bay tôi đều nhớ về Chí Tài" - Thanh Lan nói trong clip.

Thanh Lan và Chí Tài từng tham gia một show truyền hình - Ảnh: Internet Kể về lần gặp gỡ cuối cùng với Chí Tài, Thanh Lan nghẹn ngào cho biết, nam danh hài lúc nào cũng hiền lành đến không ngờ. Khi tham gia một chung trên một chương trình truyền hình, Chí Tài đã nói rất thương Thanh Lan và ôm cô trên sân khấu. Khi ấy, giọng ca sinh năm 1984 còn trêu chỉ diễn vậy thôi chứ không có thật phải không thì Chí Tài lập tức trả lời: "Em thương thật, không tin em lại ôm chị nữa". Tất cả khán giả đều bật cười trước sự thật thà của nam nghệ sĩ. Khoảnh khắc thân thiết của hai người - Ảnh: Internet "Có những người mà mình không gặp lại nữa thì cứ nhớ về mãi. Chẳng ngờ rằng chỉ có hơn một năm sau thôi Chí Tài đã không còn nữa. Thanh Lan cảm thấy trong lòng xót xa lắm. Tại sao một con người hiền lành như vậy lại bỏ chúng ta ra đi...Thanh Lan luôn nghĩ rằng Chí Tài được sinh ra để đem niềm vui đến cho người khác" - cô nói trong clip. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Bên dười đoạn clip, rất nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ tình cả dành cho cả hai nghệ sĩ.

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