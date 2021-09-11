Cầu thủ Quang Hải ra mắt gia đình bạn gái, chuẩn bị theo chân Duy Mạnh, Công Phượng yên bề gia thất?

Tin tức cầu thủ Quang Hải về ra mắt gia đình đằng gái đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Thực hư thế nào chính chủ vẫn chưa lên tiếng!
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Sau những lùm xùm về chuyện tình cảm với các bóng hồng, thời gian gần đây cầu thủ Quang Hải dường như kín tiếng hơn trong chuyện hẹn hò.
Mặc dù vậy, dân tình vẫn đồ đoán nam cầu thủ đang hẹn hò cùng cô nàng Chu Thanh Huyền. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng khẳng định. Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước thông tin Quang Hải đã về ra mắt nhà bạn gái. Cụ thể, sau khi một số hình ảnh em họ Chu Thanh Huyền đăng tải trên mạng có sự xuất hiện của Quang Hải. Dù không có bóng dáng Thanh Huyền, song dân tình vẫn dự đoán lần này Quang Hải phải chăng đã tìm được bến đỗ của mình nên mới khá thận trọng trong chuyện công khai về mối quan hệ?
Không chỉ dừng lại đó, trên story mới nhất được Chu Thanh Huyền đăng tải trên trang cá nhân cũng xuất hiện bóng dáng của cầu thủ này. Dù không xuất hiện một cách rõ ràng, nhưng hình ảnh phản chiếu ở cánh cửa lại được cư dân mạng soi ra chính là Quang Hải.
Chu Thanh Huyền sinh năm 1994, cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng không thua kém bất cứ mỹ nhân Vbiz Việt nào. Hiện tại, Chu Thanh Huyền đang kinh doanh, cô nàng được netizen đồn đoán có gia thế "không phải dạng vừa đâu". Bởi lẽ, người đẹp sinh năm 1994 thường xuất hiện với những bộ cánh hàng hiệu và có sở thích chơi golf.
Thời gian gần đây, những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam cũng đã yên bề gia thất như Duy Mạnh, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng thì qua những hình ảnh trên, không ít người hâm mộ cho rằng có lẽ Quang Hải cũng đang nôn nóng chuẩn bị rước nàng về dinh để yên bề gia thất chăng?