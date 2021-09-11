Cầu thủ Quang Hải ra mắt gia đình bạn gái, chuẩn bị theo chân Duy Mạnh, Công Phượng yên bề gia thất?

Sau những lùm xùm về chuyện tình cảm với các bóng hồng, thời gian gần đây cầu thủ Quang Hải dường như kín tiếng hơn trong chuyện hẹn hò.

Cầu thủ Quang Hải - Ảnh: Internet

Chu Thanh Huyền - bạn gái tin đồn của Quang Hải - Ảnh: FBNV

Mặc dù vậy, dân tình vẫn đồ đoán nam cầu thủ đang hẹn hò cùng cô nàng Chu Thanh Huyền. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng khẳng định. Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước thông tin Quang Hải đã về ra mắt nhà bạn gái. Cụ thể, sau khi một số hình ảnh em họ Chu Thanh Huyền đăng tải trên mạng có sự xuất hiện của Quang Hải. Dù không có bóng dáng Thanh Huyền, song dân tình vẫn dự đoán lần này Quang Hải phải chăng đã tìm được bến đỗ của mình nên mới khá thận trọng trong chuyện công khai về mối quan hệ?