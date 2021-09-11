Nhiều người bỏ công sức tìm sự thật trong 1000 tờ sao kê của Trấn Thành, kết quả như thế nào mà CĐM không khỏi bất ngờ?

Nhiều netizen đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra được sự bất hợp lý trong 100 tờ sao kê của MC Trấn Thành.

Thời gian vừa qua, trước áp lực đòi sao kê của dư luận, Trấn Thành đã đăng tải 1000 tờ sao kê và tung hẳn video để giải thích về việc sao kê cũng như việc anh làm từ thiện khiến dư luận vô cùng quan tâm. MC Trấn Thành - Ảnh: Internet Trấn Thành tung bản sao kê 1000 trang trên Fanpage Facebook để chứng minh sự trong sạch của bản thân - Ảnh: Chụp màn hình NV Đến thời điểm hiện tại, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn luận về việc sao kê của nam danh hài này. Thậm chí, nhiều người vẫn không tin tưởng bản sao kê của Trấn Thành từ ngân hàng Vietcombank.

Vì vậy, không ít netizen vẫn đang tìm mọi cách để tìm ra điểm bất hợp lý trong 1000 tờ sao kê của nam danh hài. Từ cộng bằng Excel cho đến chép ra giấy cộng tay bằng máy tính, không gì là cư dân mạng không làm được. Tài khoản TikToker đã cộng số lẻ của bản sao kê đến ngày 15/10/2020 - Ảnh: chụp màn hình NV Đầu tiên một tài khoản TikTok đã dành 4 tiếng để ngồi cộng số tiền từ thiện của Trấn Thành bằng file Excel. Tuy nhiên, số tiền quá lớn, cô gái này đã quyết định chỉ cộng những số tiền có số đuôi lẻ. Người này giải thích, nếu sao kê đúng thì con số chốt sẽ phải có những số đuôi lẻ giống như cô đã cộng.

Cô gái sẵn sàng ngồi cộng các số đuôi cuối trong 1000 tờ sao kê của Trấn Thành để so sánh, đối chiếu và tìm thấy sự chênh lệch - Ảnh: Chụp màn hình NV Theo như video tài khoản này đăng tải, số tiền sao kê chốt đến ngày 15/10/2020 ra được con số đuôi lẻ là 850. Cuối cùng, sau khi cộng các con số đuôi lẻ với nhau đã cho ra con số chênh lệnh đáng kể. Con số này được cho là đã chênh lệch với số 220 mà tài khoản Trấn Thành công bố trên MXH là 2.378.399.220 (hai tỷ ba trăm bảy tám triệu ba trăm chín chín nghìn hai trăm hai mươi đồng). Tài khoản này còn kỳ công chép tay số tiền có trong 1000 tờ sao kê của Trấn Thành để tính - Ảnh: Chụp từ clip NV Một netizen khác cũng có ý định tìm ra sự thật trong bản sao kê 1000 trang của Trấn Thành. Người này đã kỳ công chép tay toàn bộ số tiền Trấn Thành công bố trên Fanpage đến ngày 15/10/2020 và chỉ ra rằng con số đúng phải là 2.386.419.364, so với so với con số Trấn Thành công bố là 2.378.399.220 thì chênh lệch vào khoảng 8.020.144. Dưới bài đăng của 2 tài khoản này, cộng đồng mạng đều cho rằng cách tính của cả hai đều đã không trùng khớp với nhau. Tức là ngay cả đáp số của cả hai cũng đã có sự mâu thuẫn nên không thể nào so sánh đối chiếu với con số mà Trấn Thành công bố. Một số người lại khuyên những bạn trẻ này nên dành thời gian để làm những việc khác có ích hơn là dành rất nhiều thời gian cho việc ngồi tính sao kê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-nguoi-bo-cong-suc-tim-su-that-trong-1000-to-sao-ke-cua-tran-thanh-ket-qua-nhu-the-nao-ma-cdm-khong-khoi-bat-ngo-423551.html