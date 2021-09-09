HOT: Sau gần 4 tháng hẹn hò, hot girl Trương Hoàng Mai Anh thông báo có thai với nam ca sĩ JayKii, hồ hởi khoe bụng bầu 'tròn ủm'

Tin tức giải trí 09/09/2021 20:44

Thông tin này được JayKii và bạn gái đăng tải trên trang cá nhân đúng vào dịp sinh nhật của hot girl Trương Hoàng Mai Anh.

Mới đây, hot girl Trương Hoàng Mai Anh - bạn gái của ca sĩ JayKii vừa báo tin đang mang thai con đầu lòng với nam ca sĩ. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Được biết, JayKii và Trương Hoàng Mai Anh cùng tuổi. Cả hai gặp nhau tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Cả hai chính thức công khai tình cảm vào 15/5, từ đó đến nay chưa đầy 4 tháng. Sau khi chính thức nên duyên từ chương trình, cả hai liên tục khiến netizen ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc "tình bể bình" bên nhau.

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Jaykii và bạn gái Trương Hoàng Mai Anh nên duyên trong show hẹn hò - Ảnh: FBNV 

Trên trang cá nhân, Trương Hoàng Mai Anh viết cuộc đời của mình như một bộ phim, từng trải qua nhiều chuyện không vui, không như mong muốn nhưng khi gặp được JayKii cuộc đời của cô đã có một bước ngoặt mới.

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Cả hai chính thức công khai hẹn hò vào ngày 15/5 vừa qua - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Mọi thứ từ đó thay đổi đến không ngờ. Sự quan tâm, yêu thương và năng lượng tươi sáng từ Kii đã khiến mình nhận ra, trên đời này vẫn còn tồn tại một người để mình có thể dựa vào, để mình được yêu thương và hướng về cùng một đích đến. Chúng mình từng suýt lạc mất, nhưng rồi lại tìm thấy. Khi hai con người cô đơn đồng điệu gặp được nhau, mình tin đó là khởi đầu cho một hành trình hạnh phúc mới.

Hôm nay là sinh nhật mình - cũng là sinh đầu tiên có cậu, và có em. Cảm ơn trời đã cho mình một món quà sinh nhật thiêng liêng và vô giá hơn bao giờ hết".

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 Hot girl sinh năm 1993 thông báo mang thai con đầu lòng với JayKii - Ảnh chụp màn hình 

Ngoài ra, hot girl sinh năm 1993 còn tiết lộ chuyện cả hai đã lên kế hoạch theo trình tự kết hôn, mua nhà, có em bé thế nhưng em bé lại đến một cách diệu kỳ: "Lúc biết tin, hai đứa mình vui như điên lên, xong nhìn nhau ngơ ngác vì… nước đi này chưa lường trước, tụi mình chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng cái gì chưa biết thì học và tụi mình đang học để làm bố mẹ lần đầu tiên trong đời". 

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 Jaykii cũng chia sẻ lại bài đăng của bạn gái, đồng thời cả hai đăng tải hình ảnh Mai Anh với bụng bầu khá lớn, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khán giả - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi bạn gái thông báo tin vui, trên trang cá nhân của nam ca sĩ Jaykii cũng chia sẻ lại bài đăng của bạn gái nội dung với dòng trạng thái ngắn: "Em bé chịu lớn rồi" như để khẳng định một lần nữa tin vui đến với mọi người. 

Sau khi cả hai thông báo tin vui, rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến đôi trẻ và thiên thần nhỏ trong bụng.

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