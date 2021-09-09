HOT: Sau gần 4 tháng hẹn hò, hot girl Trương Hoàng Mai Anh thông báo có thai với nam ca sĩ JayKii, hồ hởi khoe bụng bầu 'tròn ủm'

Mới đây, hot girl Trương Hoàng Mai Anh - bạn gái của ca sĩ JayKii vừa báo tin đang mang thai con đầu lòng với nam ca sĩ. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Được biết, JayKii và Trương Hoàng Mai Anh cùng tuổi. Cả hai gặp nhau tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Cả hai chính thức công khai tình cảm vào 15/5, từ đó đến nay chưa đầy 4 tháng. Sau khi chính thức nên duyên từ chương trình, cả hai liên tục khiến netizen ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc "tình bể bình" bên nhau.

Jaykii và bạn gái Trương Hoàng Mai Anh nên duyên trong show hẹn hò - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Trương Hoàng Mai Anh viết cuộc đời của mình như một bộ phim, từng trải qua nhiều chuyện không vui, không như mong muốn nhưng khi gặp được JayKii cuộc đời của cô đã có một bước ngoặt mới.