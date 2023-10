CĐM nói gì về việc 8 thành viên Running Man Việt livestream giao lưu với fan thiếu Jack dù liên tục lộ ảnh ở hậu trường?

Các thành viên của chương trình là Trường Giang, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kiến Huy Jun Phạm, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Krik đều xuất hiện trong buổi phát trực tiếp chỉ thiếu bóng dáng của Jack. Nhiều người vào xem livestream đã để lại bình luận để xem nam ca sĩ có xuất hiện hay không. Tuy nhiên hơn 20 phút thì Jack vẫn không xuất hiện.

Hình ảnh hậu trường, Jack tham gia hình được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Group RNM VN - Chơi là chạy

Có lẽ vì thế, mở đầu buổi phát trực tiếp, nghệ sĩ Trường Giang giải thích lý do không đủ các thành viên: "Tôi xin giới thiệu các vị trí của Running Man, có thể là không đầy đủ do đêm đã khuya, có những nghệ sĩ từ sáng tới tối họ có lịch trình tập luyện và lý do sức khỏe nên họ có thể không có mặt được". Nhiều khán giả cho rằng đây là lý do Trường Giang đưa ra cho việc vắng mặt của Jack.