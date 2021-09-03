CĐM nói gì về việc 8 thành viên Running Man Việt livestream giao lưu với fan thiếu Jack dù liên tục lộ ảnh ở hậu trường?

Dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 livestream giao lưu với khán giả thiếu bóng dáng của thành viên Jack dù trước đó liên tục lộ ảnh xuất hiện ở hậu trường. Khán giả liên tục thắc mắc: "Ủa bay màu thiệt hay đùa?"

Vừa trở về từ Hàn Quốc, các thành viên của Running Man Việt Nam mùa 2 đang thực hiện cách ly, tuy vậy, tối qua dàn cast vẫn hăng hái đón chờ trận đấu giữa Việt Nam – Saudi Arabia. 8 thành viên của Running Man Việt Nam livestream giao lưu cùng người hâm mộ - Ảnh chụp màn hình NV Cụ thể, dàn cast của chương trình đã tổ chức livestream, giao lưu với người hâm mộ trước khi trận đấu diễn ra. Trong buổi giao lưu trước trận đấu, các nghệ sĩ tỏ ra rất hào hứng khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nước nhà bước chân vào Vòng loại World Cup. Hầu hết các thành viên đều đặt niềm tin vào các cầu thủ.

Các thành viên của chương trình là Trường Giang, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kiến Huy Jun Phạm, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Krik đều xuất hiện trong buổi phát trực tiếp chỉ thiếu bóng dáng của Jack. Nhiều người vào xem livestream đã để lại bình luận để xem nam ca sĩ có xuất hiện hay không. Tuy nhiên hơn 20 phút thì Jack vẫn không xuất hiện. Hình ảnh hậu trường, Jack tham gia hình được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Group RNM VN - Chơi là chạy Có lẽ vì thế, mở đầu buổi phát trực tiếp, nghệ sĩ Trường Giang giải thích lý do không đủ các thành viên: "Tôi xin giới thiệu các vị trí của Running Man, có thể là không đầy đủ do đêm đã khuya, có những nghệ sĩ từ sáng tới tối họ có lịch trình tập luyện và lý do sức khỏe nên họ có thể không có mặt được". Nhiều khán giả cho rằng đây là lý do Trường Giang đưa ra cho việc vắng mặt của Jack.

Trước đó, nhiều tấm hình hậu trường của Running Man Việt Nam mùa 2 bị lộ ra ngoài có sự xuất hiện của Jack. Dấy lên tin đồn, nam ca sĩ vẫn thực hiện tham gia ghi hình cùng các thành viên tại Hàn Quốc. Cộng đồng mạng có phản ứng trái chiều trước thông tin Jack vẫn tiếp tục tham gia chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 - Ảnh chụp màn hình Sau khi những hình ảnh này bị rò rỉ, cộng đồng mạng tiếp tục dấy lên làn sóng trái chiều. Nhiều khán giả thể hiện sự phẫn nộ đối với đơn vị sản xuất. Khán giả cho rằng, chương trình đã quá coi thường người xem khi tiếp tục để Jack - một người có đời tư cá nhân lùm xùm tham gia Running Man Việt Nam mùa 2 mặc kệ những ý kiến từ người xem. Một số ít vẫn ủng hộ Jack tiếp tục tham gia chương trình. Dù vậy, tới nay phía sản xuất Running Man Việt Nam vẫn chưa có phát ngôn nào về vụ việc trên. Trong buổi giao lưu trước trận đấu, các nghệ sĩ tỏ ra rất hào hứng khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nước nhà bước chân vào Vòng loại World Cup. Hầu hết các thành viên đều đặt niềm tin vào các cầu thủ.

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