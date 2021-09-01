Trước làn sóng đấu tố qua lại về chuyện tiền từ thiện chưa nguội trên mạng xã hội suốt nhiều tháng nay, vẫn có rất nhiều nghệ sĩ Việt, vận động viên, mạnh thường quân... đang tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình để đóng góp cho cộng đồng trong "cuộc chiến" đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Một trong số đó Việt Hương, Quyền Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên,...

Tại buổi đấu giá online , Lệ Quyên đã tặng một chiếc túi có giá trị, sau khi đấu giá chiếc túi được mua với giá 600 triệu. Chia sẻ về việc làm của mình, nữ ca sĩ nói: "Khi biết đến chương trình, Lệ Quyên suy nghĩ mãi và nghĩ ra chiếc túi. Đây chính là tấm lòng của Quyên để chia sẻ, cộng hưởng với chương trình. Quyên hy vọng chiếc túi sẽ được trả giá cao và mua được khoảng 10 chiếc máy thở để ủng hộ tuyến đầu chống dịch".

Nếu trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, Lệ Quyên thường khiến dư luận xôn xao với loạt hình ảnh tập thể dục tại nhà thì mới đây vào cuối tháng 8/2021, "nữ hoàng phòng trà" đã tham gia một chương trình livestream Những quà tặng biết thở. Đây là một buổi đấu giá online với 10 vật phẩm có giá trị do các nghệ sĩ, mạnh thường quân đóng góp.

Ngoài ra, cô cũng góp thêm tiền để đấu giá một chiếc áo có chữ ký của huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Chiếc áo đấu đặc biệt thuộc sở hữu của gia đình siêu mẫu Xuân Lan, được tặng lại cho chương trình và bán với giá cuối cùng 140 triệu đồng.

Hương Giang

Ca sĩ Hương Giang Idol tặng đồng hồ kim cương - Ảnh: Internet

Không chỉ Lệ Quyên, Hương Giang đấu giá đồng hồ bạc tỉ, Vân Hugo tặng nhẫn kim cương ủng hộ tuyến đầu. Tham gia chương trình Những quà tặng biết thở, ca sĩ Hương Giang Idol tặng chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu xuất xứ từ nước ngoài có gắn kim cương. Chiếc đồng hồ của nữ ca sĩ đã được một người đàn ông trả với giá 699 triệu.

Diễn viên - MC Vân Hugo

Diễn viên, MC Vân Hugo - Ảnh Internet

Chiếc nhẫn kim cương mà Vân Hugo tặng chương trình để ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng mang đến một món đồ, diễn viên – MC Vân Hugo đã gửi tặng quỹ chiếc nhẫn kim cương có mức giá khởi điểm chỉ 15 triệu đồng và được chốt giá 404 triệu đồng. "Thật sự vô cùng hạnh phúc khi chiếc nhẫn của mình đã đấu giá được 404 triệu để mua máy thở tặng các bệnh viện. Biết ơn, biết ơn và biết ơn tất cả", Vân Hugo chia sẻ.

Vận động viên Trần Phúc Đạt

Ngoài ra, huy chương Vàng của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt được chốt giá 200 triệu đồng và xúc động hơn là, người đấu giá thành công Huy chương Vàng của VĐV khuyết tật Trần Phúc Đạt tặng lại cho chính chủ nhân, đó như một lần nữa trao tấm huy chương danh giá cho lòng hảo tâm của VĐV Trần Phúc Đạt.

Những nghệ sĩ, mạnh thường quân tham gia chương trình đấu giá online để ủng hộ tuyến đầu chống dịch - Ảnh chụp màn hình

Quỹ Hạt Vừng - Ban tổ chức chương trình livestream cho biết, toàn bộ số tiền của buổi đấu giá hơn 3 tỷ đồng vừa qua sẽ được dùng để mua vật tư y tế tặng các bệnh viện điều trị người mắc COVID-19 ở phía Nam.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2021, Quỹ Hạt Vừng đã tổ chức livestream Đổi kỷ vật lấy nhịp thở đã thu được hơn 2,4 tỉ đồng để mua máy thở, trang thiết bị y tế gửi bệnh viện tuyến đầu.

Không chỉ có buổi đấu giá, ở ngoài kia còn rất nhiều nghệ sĩ, mạnh thường quân đang chung tay ủng hộ sức lực, vật chất và cả tinh thần để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ cộng đồng vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại. Mỗi tấm lòng đều đáng được trân trọng!