Xoài Non nói gì khi bị nghi xuất hiện trong 'clip nóng' 17 giây có cả hot tik toker Lê Bống?

Nhịp sống trẻ 31/08/2021 14:21

Xoài Non úp mở đăng story đính chính tin đồn xuất hiện trong clip nóng" 17 giây, khẳng định người trong clip không phải là cô.

Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao với "clip nóng" dài 17 giây có sự xuất hiện của nhiều hot girl Việt. Một trong số đó có hot Tik Toker Lê Bống, hotgirl Xoài Non - vợ của streamer Xemesis. Ngay lập tức, người đẹp sinh năm 2002 đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả tin tồn nhạy cảm về mình. 

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Xoài Non đáp trả gay gắt về tin đồn cô xuất hiện trong clip nhạy cảm 17 giây - Ảnh: Chụp màn hình FB NV

Trên story vợ streamer Xemesis khẳng định người xuất hiện trong "clip nóng" kia không phải là cô. Ngoài ra người đẹp còn dằn mặt những người tin đồn thất thiệt về mình là cẩn thận vác nợ về nhà. Người đẹp bức xúc viết:"Xàm ghê, chả hiểu sao mấy bác vẫn khăng khăng đây là tôi. Nghĩ sao tôi lại đi làm mấy chuyện tào lao này để PR bẩn cho bản thân? Bác nào có bằng chứng đưa lên hết đó là tôi thì nói gì tôi cũng nghe nhá. Cây ngay không sợ chết đứng. Bộ chưa quen ai còn trinh nên cay, không chấp nhận được sự thật người ta như vậy à? Đừng đi chửi người ta sau này coi chừng vác nợ về nhà đấy".

Trước đó, Xoài Non cũng đăng tải hình ảnh gốc để cộng đồng mạng so sánh với tấm hình bị cắt ghép. Cô cũng từng chia sẻ còn trong trắng khi về nhà chồng. Điều này từng khiên dư luận một thời gian.

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 Người đẹp sinh năm 2002 sở hữu gương mặt hồn nhiên ngây thơ - Ảnh: FBNV
xoai non
 Xoài Non sở hữu thân hình nóng bỏng không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV
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Vợ chồng Xoài Non - Xemesis - Ảnh: FBNV
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 Cô nàng từng chia sẻ khi về nhà chồng vẫn còn trong trắng - Ảnh chụp màn hình FBNV

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 2002 sở hữu vẻ ngoài xinh xắn theo phong cách lai Tây và tính cách hồn nhiên, dễ thương. Cô nàng còn được biết đến khi có chuyện tình đẹp "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis.

Cả hai từng có thời gian hẹn hò khá lâu trước khi về chung một nhà. Nam streamer đợi vợ tròn 18 thì lập tức rước nàng về dinh. Cả hai từng có đám cưới lãng mạn và long trong vào năm 2021  thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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