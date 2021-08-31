Xoài Non nói gì khi bị nghi xuất hiện trong 'clip nóng' 17 giây có cả hot tik toker Lê Bống?

Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao với "clip nóng" dài 17 giây có sự xuất hiện của nhiều hot girl Việt. Một trong số đó có hot Tik Toker Lê Bống, hotgirl Xoài Non - vợ của streamer Xemesis. Ngay lập tức, người đẹp sinh năm 2002 đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả tin tồn nhạy cảm về mình.

Xoài Non đáp trả gay gắt về tin đồn cô xuất hiện trong clip nhạy cảm 17 giây - Ảnh: Chụp màn hình FB NV

Trên story vợ streamer Xemesis khẳng định người xuất hiện trong "clip nóng" kia không phải là cô. Ngoài ra người đẹp còn dằn mặt những người tin đồn thất thiệt về mình là cẩn thận vác nợ về nhà. Người đẹp bức xúc viết:"Xàm ghê, chả hiểu sao mấy bác vẫn khăng khăng đây là tôi. Nghĩ sao tôi lại đi làm mấy chuyện tào lao này để PR bẩn cho bản thân? Bác nào có bằng chứng đưa lên hết đó là tôi thì nói gì tôi cũng nghe nhá. Cây ngay không sợ chết đứng. Bộ chưa quen ai còn trinh nên cay, không chấp nhận được sự thật người ta như vậy à? Đừng đi chửi người ta sau này coi chừng vác nợ về nhà đấy".