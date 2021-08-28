'Ngộp thở' với đường cong nóng bỏng của Elly Trần khi diện bikini mỏng như lá lúa, vòng 1 phồn thực khó rời mắt

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Elly Trần còn khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị mỗi lần diện bikini khoe trọn đường cong cơ thể.
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Elly Trần là một trong những mỹ nhân Việt theo đuổi phong cách sexy, táo bạo. Trên trang cá nhân cô thường đăng tải những bức ảnh gợi cảm khoe triệt để đường cong nóng bỏng.
Với số đo ba vòng vô cùng chuẩn 88-59-92, vòng eo con kiến và đặc biệt luôn tận dụng triệt để vòng 1 đẹp tự nhiên để khoe vẻ đẹp của cơ thể. Vậy nên cứ mỗi lần bà mẹ hai con diện đồ nội y mỏng như lá lúa, tạo hình khiêu gợi khiến không ít người phải xuýt xoa, ghen tị và ngưỡng mộ.