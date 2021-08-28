'Ngộp thở' với đường cong nóng bỏng của Elly Trần khi diện bikini mỏng như lá lúa, vòng 1 phồn thực khó rời mắt

Giải trí 28/08/2021 21:52

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Elly Trần còn khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị mỗi lần diện bikini khoe trọn đường cong cơ thể.

Elly Trần là một trong những mỹ nhân Việt theo đuổi phong cách sexy, táo bạo. Trên trang cá nhân cô thường đăng tải những bức ảnh gợi cảm khoe triệt để đường cong nóng bỏng. 

elly tran
Dù đã làm mẹ của hai em bé đáng yêu, song người đẹp sinh năm 1987 vẫn sở hữu vóc dáng trẻ trung đáng mơ ước khiến các chị em phải ngưỡng mộ - Ảnh: Instagram NV  
elly tran
Bà mẹ 2 con luôn khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể dưới mọi góc chụp khiến người xem không ít lần 'đỏ mặt' - Ảnh: Instagram NV  

Với số đo ba vòng vô cùng chuẩn 88-59-92, vòng eo con kiến và đặc biệt luôn tận dụng triệt để vòng 1 đẹp tự nhiên để khoe vẻ đẹp của cơ thể. Vậy nên cứ mỗi lần bà mẹ hai con diện đồ nội y mỏng như lá lúa, tạo hình khiêu gợi khiến không ít người phải xuýt xoa, ghen tị và ngưỡng mộ. 

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