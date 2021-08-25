'Ngượng chín mặt' với loạt ảnh phô phang cơ thể của loạt hotgirl Việt, phản cảm nhất là lộ 'cả điểm nhạy cảm'

Hotgirl Trâm Anh, Lệ Quyên, Lê Bống... và nhiều sao Việt vẫn thường mắc lỗi trang phục khiến cộng đồng mạng "nổi sóng".
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Mới đây, hotgirl Trâm Anh gây xôn xao khi đăng tải clip mặc đồ tập thể dục tại nhà, chuyện sẽ chẳng có gì khi trang phục cô nàng diện trang phục hớ hênh, phản cảm. Cụ thể, hotgirl mặc một chiếc áo ba lỗ, cổ rộng phô diễn hết vòng 1 trực diện với máy quay khiến netizen lên tiếng chỉ trích.
Lệ Quyên cũng là một trong những mỹ nhân thường được cộng đồng mạng gọi tên bởi thường xuyên diện những bộ trang phục kém duyên. Dù chạm ngưỡng U40 nhưng Lệ Quyên vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, body đỉnh cao, có lẽ vì vậy nên người đẹp thường xuyên diện những trang phục để tôn lên vóc dáng gợi cảm.
Song với những trang phục xuyên thấu, mỏng tang, hay quần legging bó sát, in hằn cả những "điểm tế nhị" thì "nữ hoàng phòng trà" trở thành tâm điểm ném đá của dân mạng.
Mỗi lần lên đồ, Lê Bống lại khiến người xem "đỏ mặt" với hàng loạt bức ảnh diện đồ tập ôm sát, nằm trên giường với đôi bàn tay hư đặt lên vòng 3 hay bức ảnh check-in Hồ Tây lộ vùng nhạy cảm. Tất nhiên, sau loạt trang phục phản cảm, Lê Bống nhận vô số "gạch đá" từ netizen.
Mặc đẹp, mặc gợi cảm nhưng không quá phô phang, phản cảm không khó, chỉ cần chị em chị em cần chú ý hơn trong việc lựa chọn trang phục mà thôi!