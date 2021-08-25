'Ngượng chín mặt' với loạt ảnh phô phang cơ thể của loạt hotgirl Việt, phản cảm nhất là lộ 'cả điểm nhạy cảm'

Sao Việt 25/08/2021 05:26

Hotgirl Trâm Anh, Lệ Quyên, Lê Bống... và nhiều sao Việt vẫn thường mắc lỗi trang phục khiến cộng đồng mạng "nổi sóng".

Mới đây, hotgirl Trâm Anh gây xôn xao khi đăng tải clip mặc đồ tập thể dục tại nhà, chuyện sẽ chẳng có gì khi trang phục cô nàng diện trang phục hớ hênh, phản cảm. Cụ thể, hotgirl mặc một chiếc áo ba lỗ, cổ rộng phô diễn hết vòng 1 trực diện với máy quay khiến netizen lên tiếng chỉ trích. 

trang phuc ho henh
 Diện áo ba lỗ tập thể dục, Trâm Anh lộ hết vòng 1 ngồn ngộn khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: Chụp màn hình NV
trang phuc ho henh
Trâm Anh cũng thường xuyên diện những trang phục khoe vòng 1 đẫy đà khiến người xem 'đỏ mặt' - Ảnh: Instagram NV 
trang phuc ho henh
 Trâm Anh - Ảnh: Instagram NV

Lệ Quyên cũng là một trong những mỹ nhân thường được cộng đồng mạng gọi tên bởi thường xuyên diện những bộ trang phục kém duyên. Dù chạm ngưỡng U40 nhưng Lệ Quyên vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, body đỉnh cao, có lẽ vì vậy nên người đẹp thường xuyên diện những trang phục để tôn lên vóc dáng gợi cảm.

trang phuc ho henh
 Mặc đồ bó sát, thường xuyên đăng tải hình ảnh vòng 3 về phía người xem được cho là 'đặc trưng' trong những tấm hình của Lệ Quyên dạo gần đây - Ảnh: Instagram NV
trang phuc ho henh
 Diện váy xuyên thấu, tạo dáng phản cảm, 'nữ hoàng phòng trà' liên tục bị dư luận chỉ trích với kiểu trang phục kém duyên - Ảnh: FBNV

Song với những trang phục xuyên thấu, mỏng tang, hay quần legging bó sát, in hằn cả những "điểm tế nhị" thì "nữ hoàng phòng trà" trở thành tâm điểm ném đá của dân mạng.

trang phuc ho henh
Cô nàng Lê Bống - hotgirl Tik Tok với hơn triệu follower cũng thường xuyên gây phản cảm với loạt ảnh mặc thiếu vải, tạo dáng 'khó hiểu' trên mạng xã hội - Ảnh: Instagram NV
trang phuc ho henh
 Cô nàng hot Tik Toker đăng tải hình ảnh nằm trên giường khoe vòng 3 nổi bật, nhưng chú ý nhất vẫn là bàn tay hư - Ảnh: Instagram NV
trang phuc ho henh
Cô nàng hot Tik Toker thường đăng những tấm ảnh khoe đường cong nóng bỏng - Ảnh: Instagram NV 

Mỗi lần lên đồ, Lê Bống lại khiến người xem "đỏ mặt" với hàng loạt bức ảnh diện đồ tập ôm sát, nằm trên giường với đôi bàn tay hư đặt lên vòng 3 hay bức ảnh check-in Hồ Tây lộ vùng nhạy cảm. Tất nhiên, sau loạt trang phục phản cảm, Lê Bống nhận vô số "gạch đá" từ netizen.

Mặc đẹp, mặc gợi cảm nhưng không quá phô phang, phản cảm không khó, chỉ cần chị em chị em cần chú ý hơn trong việc lựa chọn trang phục mà thôi!

Hoa hậu Phạm Hương và loạt sao Việt bí mật sinh con dù liên tục lộ hình ảnh bầu bí

Hoa hậu Phạm Hương và loạt sao Việt bí mật sinh con dù liên tục lộ hình ảnh bầu bí

Hoa hậu Phạm Hương, Hòa Minzy, Nhã Phương đều giấu kín chuyện sinh con dù cộng đồng mạng "năm lần bảy lượt" soi ra bằng chứng mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hotgirl Trâm Anh Lệ Quyên Lê Bống

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"