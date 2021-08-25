'Ngượng chín mặt' với loạt ảnh phô phang cơ thể của loạt hotgirl Việt, phản cảm nhất là lộ 'cả điểm nhạy cảm'

Mới đây, hotgirl Trâm Anh gây xôn xao khi đăng tải clip mặc đồ tập thể dục tại nhà, chuyện sẽ chẳng có gì khi trang phục cô nàng diện trang phục hớ hênh, phản cảm. Cụ thể, hotgirl mặc một chiếc áo ba lỗ, cổ rộng phô diễn hết vòng 1 trực diện với máy quay khiến netizen lên tiếng chỉ trích.

Diện áo ba lỗ tập thể dục, Trâm Anh lộ hết vòng 1 ngồn ngộn khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: Chụp màn hình NV

Trâm Anh cũng thường xuyên diện những trang phục khoe vòng 1 đẫy đà khiến người xem 'đỏ mặt' - Ảnh: Instagram NV

Trâm Anh - Ảnh: Instagram NV

Lệ Quyên cũng là một trong những mỹ nhân thường được cộng đồng mạng gọi tên bởi thường xuyên diện những bộ trang phục kém duyên. Dù chạm ngưỡng U40 nhưng Lệ Quyên vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, body đỉnh cao, có lẽ vì vậy nên người đẹp thường xuyên diện những trang phục để tôn lên vóc dáng gợi cảm.