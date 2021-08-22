Hoa hậu Phạm Hương và loạt sao Việt bí mật sinh con dù liên tục lộ hình ảnh bầu bí

Chưa biết thực hư ra sao, tuy nhiên trước nay có rất nhiều sao Việt chọn giữ kín thông tin mang thai và sinh con. Trong số đó có nhiều tên tuổi như ca sĩ Hòa Minzy , Hoa hậu Phạm Hương , Nhã Phương ,... Đều khá kín tiếng, thậm chí có người khi con hơn một tuổi mới công khai khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội rầm rộ tin đồn Diệu Nhi có con đầu lòng với bạn trai Anh Tú khiến cộng đồng mạng náo loạn. Trải qua 6 năm gắn bó, Anh Tú và Diệu Nhi cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mặc dù cả hai công khai yêu nhau nhưng rất hiếm khi thể hiện quá đà trên mạng. Dù vậy, cả hai vẫn thường xuyên bị netizen phát hiện ra loạt "hint" tình cảm. Hiện tại, Diệu Nhi và Anh Tú đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin có con đầu lòng vẫn tuy nhiên khắp mạng xã hội vẫn đang xôn xao, bàn tán.

Vào tháng 7/2019, Hòa Minzy bất ngờ tuyên bố tạm ngưng hoạt động một thời gian để nghỉ ngơi cũng như dành thời gian cho gia đình. Sau khi thông tin này được công bố, nhiều tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đang mang thai con của bạn trai đại gia Minh Hải. Cùng với đó, khi nữ ca sĩ xuất hiện tại các sự kiện, giọng ca Bắc Ninh cũng mặc váy rộng, che vòng hai. Tuy nhiên, thời điểm đó, Hòa Minzy vẫn giữ im lặng.

Giọng ca Bắc Ninh công khai con trai - Ảnh: Internet

Đầu tháng 11/2019, có nguồn tin tiết lộ tận mắt thấy nữ ca sĩ sinh năm 1995 bước ra từ khu vực phòng sinh của một bệnh viện quốc tế lớn ở TP. HCM. Đối diện trước những tin đồn này, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chỉ giữ im lặng. Đến đầu tháng 3/2021, Hòa Minzy mới chính thức công khai con trai trên trang cá nhân. Hiện tại, nữ ca sĩ còn tạo các tài khoản xã hội chia sẻ hình ảnh con trai đến với công chúng chứ không còn giấu kín như trước đó.

Phạm Hương

Phạm Hương lộ vòng 2 lớn, nghi vấn mang thai con thứ 2 - Ảnh: Internet

Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: Internet

Cũng giống Hòa Minzy, tháng 8/2018, Hoa hậu Phạm Hương đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì bất ngờ tuyên bố sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng cô bí mật sang Mỹ để sinh con. Thậm chí, có người còn ghi lại khoảnh khắc hoa hậu vác bụng bầu trên đất Mỹ. Trước tin đồn này, Phạm Hương cũng lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, Noel năm 2019, Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh cậu con trai đã gần 1 tuổi. Hiện tại, có tin đồn nàng Hậu đang mang thai lần 2.

Nhã Phương

Nhã Phương từng dính tin đồn 'cưới chạy bầu' - Ảnh: Internet

Tháng 9/2018, Nhã Phương và Trường Giang chính thức về chung một nhà. Cũng trong thời gian đó, vợ chồng Trường Giang liên tục vướng tin đồn "cưới chạy bầu" khi Nhã Phương bị lộ ảnh vòng 2 lùm xùm. Thậm chí, khác với hình ảnh thon gọn, phong cách ăn mặc trước đó, Nhã Phương thường xuyên xuất hiện với trang phục rộng, cách tạo dáng khéo léo che vòng 2. Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ kín và không có bất cứ phát ngôn nào về việc này.

Hình ảnh con gái luôn được hai vợ chồng Nhã Phương giấu kín - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần ngó lơ tin đồn bầu bí, vào tháng 1/2019, nữ diễn viên Cây táo nở hoa chính thức lên tiếng thừa nhận đang mang thai. Tuy tới thời điểm hiện tại, ái nữ nhà Trường Giang đã hơn 2 tuổi nhưng vợ chồng nam danh hài vẫn quyết định không công khai hình ảnh con gái với công chúng. Trên trang cá nhân của hai vợ chồng Nhã Phương chỉ đăng tải những tấm hình phía sau lưng, giấu mặt con gái.