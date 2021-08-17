Kết thúc 'sóng gió' với Huỳnh Anh, 'trai hư' Quang Hải lộ bằng chứng hẹn hò gái xinh nhưng quyết không công khai

Có thể nói, Quang Hải là một trong số những ngôi sao bóng đá hàng đầu của Việt Nam, vì vậy mọi động thái của anh chàng đều luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ là những câu chuyện xoay quanh sân cỏ mà cả chuyện đời tư cũng luôn được mọi người cập nhật. Đặc biệt là chuyện tình cảm, khi nam cầu thủ là một người đào hoa, xung quanh anh luôn có khá nhiều bóng hồng vây quanh. Trong số đó, ồn ào nhất có lẽ là mối tình với cô nàng Huỳnh Anh. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, mọi chuyện đều không hề êm đẹp. Đến thời điểm hiện tại mọi chuyện đã lắng xuống và cả Huỳnh Anh và Quang Hải đã có cuộc sống riêng.

Cầu thủ Quang Hải - Ảnh: Internet

Sau ồn ào, cầu thủ Quang Hải dường như kín tiếng hơn về các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng lại dấy lên nghi vấn, nam cầu thủ đang hẹn hò cùng người đẹp tên Chu Thanh Huyền, sinh năm 1994, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng hiện đang kinh doanh. Trên Facebook, Instagram, Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu, check-in sang chảnh. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.