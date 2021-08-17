Kết thúc 'sóng gió' với Huỳnh Anh, 'trai hư' Quang Hải lộ bằng chứng hẹn hò gái xinh nhưng quyết không công khai

Sao Việt 17/08/2021 05:36

Bạn gái tin đồn của Quang Hải không chỉ xinh đẹp, nóng bỏng mà còn khiến dân tình tò mò bởi sự giàu có và gia thế bí ẩn.

Có thể nói, Quang Hải là một trong số những ngôi sao bóng đá hàng đầu của Việt Nam, vì vậy mọi động thái của anh chàng đều luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ là những câu chuyện xoay quanh sân cỏ mà cả chuyện đời tư cũng luôn được mọi người cập nhật. Đặc biệt là chuyện tình cảm, khi nam cầu thủ là một người đào hoa, xung quanh anh luôn có khá nhiều bóng hồng vây quanh. Trong số đó, ồn ào nhất có lẽ là mối tình với cô nàng Huỳnh Anh. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, mọi chuyện đều không hề êm đẹp. Đến thời điểm hiện tại mọi chuyện đã lắng xuống và cả Huỳnh Anh và Quang Hải đã có cuộc sống riêng.

cau thu quang hai
 Cầu thủ Quang Hải - Ảnh: Internet

Sau ồn ào, cầu thủ Quang Hải dường như kín tiếng hơn về các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng lại dấy lên nghi vấn, nam cầu thủ đang hẹn hò cùng người đẹp tên Chu Thanh Huyền, sinh năm 1994, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng hiện đang kinh doanh. Trên Facebook, Instagram, Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu, check-in sang chảnh. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. 

cau thu quang hai
 Cô nàng thường check -in sang chảnh và diện hàng hiệu - Ảnh FBNV
cau thu quang hai
 Thanh Huyền sở hữu gương mặt xinh đẹp - Ảnh FBNV
cau thu quang hai
Cô nàng cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ với thân hình nóng bỏng - Ảnh FBNV 

Gần đây, bạn gái tin đồn Quang Hải còn khiến dư luận chú ý khi để lộ số dư tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Điều này khiến dân tình vô cùng tò mò cô nàng có gia thế như thế nào, đang làm gì mà giàu có tới vậy. 

Mặc dù Quang Hải và Thanh Huyền để lộ khá nhiều bằng chứng hẹn hò như diện mũ đôi, tình tứ khi đi ăn ngoài quán,... Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa hề lên tiếng thừa nhận, vậy nên, dân tình chỉ có thể chờ đợi mà thôi. 

Từ khóa:   bạn gái Quang Hải Huỳnh Anh bạn gái Quang Hải Chu Thanh Huyền

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