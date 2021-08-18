Bất ngờ trước cuộc sống kín tiếng Anh Sa - ái nữ tập đoàn Tân Hoàng Minh, 16 tuổi được dự đoán là Hoa hậu

Sao Việt 18/08/2021 06:00

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, từng được đánh giá là có khí chất trở thành Hoa hậu tương lai, song Anh Sa con gái của đại gia Anh Dũng và Hoa hậu Giáng My lại lựa chọn con đường học tập và kinh doanh tại nước ngoài.

Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My gây chú ý với bài đăng mừng sinh nhật tuổi 27 của con gái Anh Sa và đính kèm loạt hình ảnh của cô lúc còn nhỏ. 

Con gái Anh Sa sinh năm 1994, chính là kết quả của chuyện tình dang dở thời trẻ giữa Hoa hậu Giáng My đại gia Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đỗ Anh Dũng một trong những tập đoàn bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam, và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Hoa hau Giang My
Anh Sa lúc còn nhỏ đã sở hữu gương mặt trái xoan đáng yêu - Ảnh FBNV

Tới nay cả đại gia Anh Dũng và Hoa hậu Giáng My đã có cuộc sống riêng, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận để con gái được lớn lên trong tình thương và sự chăm sóc của cả bố và mẹ.

Hoa hau Giang My
Anh Sa và ông ngoại - Ảnh: FBNV 
Hoa hau Giang My
Anh Sa lúc còn nhỏ - Ảnh: FBNV 

Có thể thấy trong những tấm hình mà Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ, từ bé Anh Sa đã sở hữu những đường nét xinh đẹp, dễ thương từ mẹ. Càng lớn, dung mạo cô lại toát lên phần lên khí chất của thiên kim tiểu thư với vẻ đẹp trong trẻo và đôi mắt thông minh.

Hoa hau Giang My
Hoa hau Giang My
 Ái nữ của gia đình Giáng My từng được dự đoán có tiềm năng trở thành Hoa hậu - Ảnh: FBNV

Ái nữ nhà Giáng My từng được dự đoán là có tiềm năng trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, cô lại chọn con đường học tập, kinh doanh và hoàn toàn kín tiếng trước truyền thông. Người đẹp tốt nghiệp ngành tiếp thị tại Đại học Lehigh tại Pennsylvania, Mỹ. 

Hoa hau Giang My
Hoa hau Giang My
Anh Sa thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ - Ảnh: FBNV 

Cũng vì tính cách kín đáo, không thích phô trương, Anh Sạ hạn chế sử dụng mạng xã hội. Cô khóa tài khoản Instagram, Facebook không công khai nhiều thông tin. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nàng tiểu thư vẫn nhận được rất nhiều lời khen về gu thời trang sành điệu, cá tính. 

Hiện tại, ở tuổi 27, Anh Sa sống và làm việc tại nước ngoài. Cô đang quản lý công ty riêng đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Riêng về chuyện tình cảm, người đẹp hoàn toàn giấu kín giới truyền thông.

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Từ khóa:   Hoa hậu đền hùng Hoa hậu Giáng My đại gia Đỗ Anh Dũng

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