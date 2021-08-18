3 nàng Hậu có 'vận số' tốt đẹp, làm dâu nhà hào môn, được chồng đại gia cưng chiều hết mực

Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu được công chúng vô cùng yêu thích bởi nhan sắc xinh đẹp và đời tư không scandal. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Đến năm 2017, cô lên xe hoa với doanh nhân Trung Tín - thiếu gia của một gia đình có tiếng trong giới bất động sản . Cuộc hôn nhân của Đặng Thu Thảo và Trung Tín được công chúng ủng hộ nhiệt tình.

Tuy vậy, qua những tấm ảnh mà nàng hậu đăng tải, đủ thấy được cuộc sống của Đăng Thu Thảo khi bước chân vào hào môn. Vợ chồng nàng hậu sống trong căn biệt thự bề thế tại trung tâm đắt đỏ. Ngoài ra, bà xã doanh nhân còn sở hữu tủ đồ với nhiều túi xách, quần áo,.. hàng hiệu không thua kém bất cứ mỹ nhân Vbiz nào.

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Nàng hậu cũng kín tiếng hơn về cuộc sống đời tư mà dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình.

Lan Khuê

Lan Khuê có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp phát triển - Ảnh: FBNV

Lan Khuê - Hoa Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 có lẽ là một trong những nàng hậu có cuộc sống hoàn hảo nhất tới thời điểm hiện tại. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công và lấy được người chồng giỏi giang, cưng chiều hết mực. Chồng của cô là Nguyễn Tuấn John, sinh năm 1987. Anh cũng là cháu nội của cố doanh nhân Tư Hường - người đứng đầu "đế chế" bất động sản và ngân hàng. Bản thân Nguyễn Tuấn John cũng là một doanh nhân tài năng với sự nghiệp thành công trong ngành du lịch.

Lan Khuê và ông xã - Ảnh: FBNV

Con trai đầu lòng cũng hưởng thụ cuộc sống 'trâm anh thế phiệt' - Ảnh: FBNV

Làm dâu gia đình nhà "tài phiệt", Lan Khuê đích thị như một bà hoàng. Sau kết hôn, Lan Khuê sống cùng chồng trong căn biệt thự nguy nga, tráng lệ với nội thất hàng hiệu đắt đỏ, thậm chí dát vàng. Vì vậy, khi sinh con trai đầu lòng, quý tử cũng được hưởng thụ một cuộc sống "trâm anh thế phiệt" từ khi mới sinh ra.

Không ỉ vào gia thế và sự giàu có, Lan Khuê vẫn tự lập kinh doanh và thi thoảng nhận các show diễn. Người đẹp cũng thường xuyên diện những bộ cánh hàng hiệu, xế hộp tiền tỉ.

Thúy Vân

Sau khi kết hôn với ông xã Nhật Vũ, Thúy Vân chính thức gia nhập hội con dâu nhà tài phiệt - Ảnh: FBNV

Thúy Vân sinh năm 1993, cô từng giành nhiều giải thưởng sắc đẹp như Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015, Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Sau kết hôn, hai vợ chồng nàng hậu vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Khoogn chỉ cưng chiều bà xã, chồng Á hậu Thúy Vân còn cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con trai - Ảnh: FBNV

Tháng 7/2020, Thúy Vân kết hôn cùng ông xã doanh nhân Nhật Vũ, sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông xã của Thúy Vân không chỉ có tài kinh doanh mà ông bà anh từng giữ nhiều vị trí quan trọng của đất nước ngày xưa.

Sau khi kết hôn, Thúy Vân dành rất nhiều lời có cánh để nói về chồng, cô chia sẻ ông xã là một người vô cùng quan tâm, chăm sóc cô. Tháng 11/2020, Thúy Vân hạ sinh con đầu lòng. Thúy Vân cũng cho biết rằng cô sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống hôn nhân với sự nghiệp riêng của mình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe hình ảnh của con trai và cùng chồng dạy, chăm sóc con.