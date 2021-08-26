Hot girl Mon 2K mơ làm ca sĩ hạng A: "Chi Pu và Ngọc Trinh hát 10 điểm thì Mon cũng đạt 9 điểm rồi"

Giải trí 26/08/2021 09:40

Mon 2K tiết lộ từng mơ ước thành ca sĩ hạng A. Đồng thời, người đẹp cho rằng: "Nếu chị Chi Pu và chị Ngọc Trinh hát 10 điểm thì Mon cũng đạt 9 điểm rồi". 

Hot girl Mon 2K tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1994 tại TP Hồ Chí Minh. Cô được nhiều người biết đến với biệt danh "hot girl thị phi", hay "hot girl ngực khủng" bởi những hình ảnh nóng bỏng và loạt phát ngôn, hành động từng gây sốc trên mạng xã hội. 

 

Sau khi được cộng đồng mạng biết đến vào năm 2017, tới nay, Trần Ngọc Ánh vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách quyến rũ, sexy. Với lợi thế hình thể, Mon 2K thường xuyên chọn lựa những trang phục ôm sát, khoe đường cong cũng như vòng 1 nóng bỏng. Cũng vì điều này, cô nàng liên tục gặp phải những tranh cãi trái chiều.

 

Gần đây, cô liên tục bị cộng đồng mạng "đào" lại những phát ngôn và hành động ở quá khứ. Thay vì đáp trả đanh đá những bình luận khiếm nhã, cô nàng hot girl đã có cách xử lý nhẹ nhàng, khéo léo hơn trước. Nói đến những thị phi của mình trong quá khứ, người đẹp sinh năm 1994 bộc bạch, cô đã quen với thị phi nên khi đọc những bình luận trái chiều cũng không quá quan tâm. "Còn nhắc đến quá khứ toàn scandal thì Mon cũng để cho họ bàn tán vì mỗi người mỗi ý mà và Mon cũng không còn buồn như hồi xưa nữa", cô nàng hot girl cho hay. Không những vậy, người đẹp nay đã trưởng thành và bản lĩnh hơn trong việc đối mặt với thị phi cô chia sẻ: "Đôi lúc Mon cũng mặc cảm, ít khi nói chuyện với ai và hầu như không thân với ai cả. Và Mon luôn vượt qua mọi thứ bằng cách dành thời gian để học hỏi lĩnh vực kinh doanh, Mon rảnh là nghe sách nói để tích luỹ kinh nghiệm"

 

Cũng sau thời gian im ắng, mới đây, Mon 2K trở lại với dự án âm nhạc mang tên Em chỉ cần một tình yêu, đánh dấu việc chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát. Chia sẻ về điều này, Mon 2K bộc bạch: "Trước đây, Mon có ước mơ làm ca sĩ hạng A nên Mon đã xem và tham khảo từ anh chị ca sĩ đi trước để học hỏi, Mon tiếp thu rất nhanh nên cũng đã học được chút chuyên môn. Sau này Mon có thầy dạy thêm nữa, nên ca hát đang nằm trong vùng an toàn với Mon".

Hot girl Mon 2K mơ làm ca sĩ hạng A: 'Chi Pu và Ngọc Trinh hát 10 điểm thì Mon cũng đạt 9 điểm rồi' - Ảnh 1
Cô nàng sinh năm 1994 từng nổi tiếng với danh xưng "hot girl ngực khủng" - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về việc từ một hot girl có nhiều thị phi lại chuyển qua đi hát, liệu cô có sợ bị dư luận chỉ trích, cô nàng tiết lộ tuy bị chỉ trích khá nhiều nhưng điều này không làm giảm đi đam mê của cô với âm nhạc. "Trước khi ra sản phẩm âm nhạc Mon đã chuẩn bị tinh thần bị tấn công rồi nên cũng không bỡ ngỡ. Công khai trở thành ca sĩ Mon bị ném đá thì cũng xoá đi rất nhiều bình luận khiếm nhã. Nhưng Mon sẽ không vì điều gì mà làm giảm đam mê", hot girl khẳng định thêm. Trước đó, Mon 2k cũng từng cho rằng giọng hát của cô không thua kém Chi Pu, Ngọc Trinh. So với hai đàn chị, Mon 2K khá tự tin cho rằng: "Lúc Mon ra sản phẩm nhiều bạn bình luận chê bai Mon hát như chị Chu Pu và thị phi không kém chị Ngọc Trinh. Nhưng Mon thấy mình là người đi sau các chị trong lĩnh vực ca hát, nếu chị Chi Pu và chị Ngọc Trinh hát 10 điểm thì Mon cũng đạt 9 điểm rồi"

Nhắc lại chuyện từng tham gia show hẹn hò để tìm kiếm một nửa khiến cô nàng gặp không ít chỉ trích từ dư luận, cô nàng coi đó là phút bồng bột của tuổi trẻ. Ở hiện tại, khi được hỏi quan điểm về tình yêu, Mon 2K thẳng thắn bày tỏ với cô chuyện tiền bạc không quyết định mối quan hệ giữa hai người. Người đẹp sinh năm 1994 cho biết: "Đối với nhiều người có thể vì lí do gì đó mà quan trọng tiền bạc khi kết hôn, còn Mon thì không để ý cho lắm. Vì Mon luôn là người chủ động kiếm ra đồng tiền chân chính dù là ở bất cứ môi trường nào nên Mon không đặt nặng vào tiền cho lắm. Kết hôn với Mon là người phải phù hợp, xứng đôi. Quan trọng nhất là người đó phải có tấm lòng nhân hậu rồi tính tới tài năng và bản lĩnh". Cô cũng cho cho biết đã tìm được nửa kia của mình và đang rất hạnh phúc. Mon 2K tiết lộ nửa kia là một người bận rộn, thậm chí không có thời gian dành cho cô nhưng luôn lo lắng tốt nhất cho cô về mọi thứ. 

Nói về tình bạn với Ngân 98 sau tin đồn "rạn nứt tình chị em", Mon 2K khẳng định cô và Ngân 98 thi thoảng vẫn gọi điện để hỏi thăm tình hình của nhau, mặc dù cả hai vẫn thường có tranh cãi. Tuy vậy, khi được hỏi cảm nhận của mình về cô bạn, “hot girl ngực khủng" không ngại dành lời khen cho bạn gái của Lương Bằng Quang rằng: "Ngân là người coi trọng tình yêu trên hết, gia đình rồi mới đến bạn bè"

Từ khi được cộng đồng mạng biết tới, Mon 2K đã tập tành kinh doanh và khá thành công. Hiện tại, ngoài công việc livestream, quảng cáo cho các nhãn hàng, cô nàng còn là chủ spa tại TP.HCM và kinh doanh online. Bên cạnh việc tập trung kiếm tiền, cô đang ấp ủ dự định trao học bổng cho các bạn học sinh ở trường mà cô từng theo học. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên dự định này đang bị trì hoãn. Hiện tại, cô đang tập trung giúp những người khó khăn xung quanh trước. 

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