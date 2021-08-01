Cách đây ít ngày, các VĐV ở đội bóng chày Israel vì muốn thử độ cứng nên đã thực hiện bài thử nghiệm đánh sập chiếc "giường chống quan hệ tình dục" và đăng lên mạng. Ngay sau, đó đội bóng chày này đã phải lĩnh hậu quả.

Chiếc " giường chống quan hệ tình dục " có lẽ phải được coi là sáng kiến độc đáo nhất tại Olympic Tokyo 2020 . Những chiếc giường này là giường tái chế, với mục đích là hạn chế chuyện quan hệ tình dục giữa các VĐV nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, trong video đăng lên TikTok ngày 27/7, cầu thủ bóng chày Ben Wanger đã chia sẻ về mục đích cuộc thử nghiệm: "Sau rất nhiều câu hỏi về những chiếc giường ở làng Olympic, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra và xem cần bao nhiêu người Israel để phá vỡ chiếc giường làm bằng bìa các tông này".

Chiếc giường giấy đã bị sập và biến dạng sau trò đùa thiếu ý thức của các VĐV bóng chày Israel - Ảnh chụp màn hình

Đội bóng chày này đã lần lượt từng người một nhảy lên chiếc giường, cuối cùng khi người thứ 9 nhảy lên trên thì chiếc giường mới bị sập. Sau khi video này được đăng tải, đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Các VĐV bóng chày nhún nhảy trên chiếc giường làm từ bìa giấy - Ảnh cắt từ clip

Rất nhiều người hâm mộ kể cả tại quê nhà Israel đều chỉ trích hành động phá hoại của các VĐV thuộc đội bóng chày, thậm chí họ còn yêu cầu Ben Wanger, người đăng tải đoạn clip phải lên tiếng xin lỗi.

Trước sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, Ben Wanger đã lên tiếng phân trần: "Chúng tôi không có ý thiếu tôn trọng, tôi chỉ muốn thể hiện sự chắc chắn của nó! Chiếc giường trong video đã được tái chế. Chúng tôi thực sự thích ngủ trên chiếc giường Olympic, đó là lựa chọn tuyệt vời và bền vững trong tương lai".

VĐV Ben Wanger đã lên tiếng phân trần về hành động của anh và các đồng đội - Ảnh chụp màn hình

Và chỉ vài giờ sau đó, Ủy ban Olympic Israel cũng đã gọi điện cho người quản lý đội Peter Kurz yêu cầu giải trình. "Đó là một trò đùa trẻ con, họ đã xin lỗi và thực sự hối hận về hành động của mình," Kurz chia sẻ trước truyền thông.

Sau khi tự khiến mình bị chỉ trích nặng nề, các cầu thủ Israel bước vào trận đấu đầu tiên tại Olympic Tokyo. Có lẽ với tâm lý thi đấu nặng nề, họ đã phải hứng chịu thất bại trước Hàn Quốc với tỷ số 5-6. Trận đấu ngay sau đó với Mỹ, đội Israel để thua với tỷ số 1-8 và đứng cuối bảng B, qua đó sớm nói lời chia tay Olympic 2020.