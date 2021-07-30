Nam thần bơi bướm tham dự Olympic để phá kỷ lục nhưng thất bại vì chiếc quần 'phản chủ'

Tin tức giải trí 30/07/2021 14:16

VĐV điển trai người Hungary gặp "tai nạn" với chiếc quần bơi, tự trách vì không thể phá vỡ kỷ lục của chính bản thân.

Sáng 28/7, chung kết nội dung bơi bướm 200m nam Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra và chứng kiến một kỷ lục Thế vận hội mới. Vận động viên 21 tuổi người Hungary, Kristof Milak đang giữ kỷ lục thế giới tại nội dung 200m bơi bướm với thành tích 1 phút 50 giây 73.

Chính vì thành tích này, đã khiến anh chàng sự vượt trội so với các đối thủ khác khi sớm vươn lên và ngày càng nới rộng khoảng cách. Nam vận động viên điển trai đã hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 51 giây 25 và xuất sắc giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Hungary. Đáng nói hơn, kình ngư 21 tuổi còn phá vỡ kỷ lục Thế vận hội được nắm giữ 13 năm qua bởi huyền thoại Michael Phelps.

Olympic Tokyo 2020
Vận động viên 21 tuổi người Hungary, Kristof Milak - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, thay vì chiếc HCV, thứ Milak nhắm tới là phá kỷ lục của bản thân. Thế nhưng Kristof Milak lại không lường được kế hoạch của anh lại thất bại chỉ vì một chiếc quần. Cụ thể, trước giờ thi đấu 10 phút, nam VĐV phát hiện chiếc quần bơi của mình bị thủng một lỗ... Và anh chàng đã phải gấp rút vào thay và chỉ kịp có mặt sát giờ xuất phát.

Olympic Tokyo 2020
Kristof Milak không thể vượt qua được kỷ lục thế giới chỉ vì chiếc quần bị thủng - Ảnh: Internet

Nam VĐV sinh năm 2000 cho biết việc này đã khiến anh mất tập trung và không đạt được kết quả như dự tính ban đầu. VĐV điển trai người Hungary cảm thấy ấm ức: "Lúc đó, tôi biết mình sẽ không thể phá được kỷ lục. Tôi mất tập trung và không thể làm được. Đó là vấn đề của tôi. Bản thân tôi luôn giữ sự kỷ luật, nhịp độ và sự tập trung. Tôi mất tập trung và kết quả bị ảnh hưởng. Trước khi bơi, tôi đã nói muốn đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp. Thành tích tốt nhất sự nghiệp của tôi là kỷ lục thế giới".

Olympic Tokyo 2020
Mặc dù không thể phá kỷ lục của bản thân, nhưng Kristof Milak vẫn mang về huy chương vàng cho đội tuyển Hungary - Ảnh: Internet

Những "tai nạn" dở khóc dở cười trong thể thao không phải là hiếm, cũng tại cuộc thi triathlon Olympic Tokyo 2020 sáng 26/7 vừa qua, một nửa VĐV không thể xuất phát, nửa kia bị gọi trở lại sau khi đã bơi hàng trăm mét. Cụ thể, vào lúc 6h30 theo giờ Tokyo, 64 VĐV sẵn sàng ở công viên Odaiba Marine để chuẩn bị bơi 1500m, phần đầu tiên của cuộc thi triathlon (bơi - đạp - chạy). Tuy nhiên, sau hiệu lệnh xuất phát, khoảng một nửa VĐV không thể nhảy xuống nước do bị xuồng máy của truyền hình chắn phía trước.

Olympic Tokyo 2020
 Các VĐV phải quay lại điểm xuất phát vì xảy ra sự cố đáng tiếc - Ảnh: Internet

Ban tổ chức phải thổi còi báo có lỗi xuất phát. Nhưng các VĐV đã tiếp nước không nghe thấy và bơi được gần 200 m. Ban tổ chức phải cử hai ca nô chạy theo gọi trở lại vạch xuất phát. Cuộc thi bắt đầu lại sau đó khoảng 10 phút. Nhưng sự cố khiến các bình luận viên và khán giả sững sờ. Các VĐV thì người ướt, người khô đứng chờ xuất phát lần hai.

Sự cố dở khóc dở cười này chưa từng xảy ra từ khi triathlon được đưa vào chương trình thi đấu Olympic năm 2000. Một bình luận viên của kênh BBC thốt lên: "Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế".

Hiện tại, Olympic Tokyo 2020 vẫn đang được diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. 

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Từ khóa:   Olympic Tokyo 2020 bơi lội VĐV Kristof Milak

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