Chuyển nóng 115 tỷ để xin lỗi 'hôn thê' xinh đẹp nhưng vẫn bị chia tay, lý do được tiết lộ mới 'gây sốc'

Tin tức giải trí 27/07/2021 10:26

Mặc dù bỏ ra số tiền lớn, song Floyd Mayweather vẫn bị Anna chia tay vì cảm thấy không hạnh phúc. 

Khi người yêu giận hơn, cánh đàn ông thường sẽ làm đủ mọi chiêu trò để xin được làm hòa, người có thể tặng hoa, người thì nhắn tin xin lỗi. Nhưng với tay đấm huyền thoại Floyd Mayweather thì dường như có vẻ thực tế hơn rất nhiều. Sau khi anh chàng bị cho là "cắm sừng" bạn gái thì tay đấm này đã chi một số tiền khổng lồ để xin lỗi người yêu, song việc này dường như chẳng có tác dụng gì.

Mới đây, ngày 21/7, tay đấm huyền thoại Floyd Mayweather đã bất ngờ công khai tình tứ với bạn gái cũ Galienne Nabila. Cả hai đã khoác vai nhau trên đường phố New York vào tuần trước. Cô nàng Nabila đã chia sẻ ảnh buổi đi chơi với võ sĩ Mayweather lên Instagram. Trong quá khứ, Nabila và Mayweather từng có thời gian ngắn hẹn hò năm 2019. Sau đó, Mayweather đã chia tay Nabila.

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Anna Monroe cho rằng Mayweather đã 'cắm sừng' cô khi khoác vai tình tứ cô bồ cũ Nabila - Ảnh: Internet

Sau khi biết Mayweather đi chơi với bạn gái cũ, Anna Monroe - bạn gái hiện tại của anh đã rất tức giận. Anna đã quyết định chia tay Mayweather vì bị "cắm sừng".

Chia sẻ với The Sun, một người bạn của Anna kể điều bất ngờ là Anna được chuyển khoản 5 triệu USD (115 tỷ VNĐ) từ Mayweather, anh muốn xin lỗi bạn gái. Mayweather muốn bạn gái có thể mua sắm thỏa thích để xoa dịu cơn giận.

"Anna đã kể rằng Mayweather chuyển khoản 5 triệu USD để xin lỗi và ngỏ ý muốn nối lại tình cảm với cô ấy, sau chuyện anh ta bị bắt gặp hẹn hò với bồ cũ.

Mayweather nói Anna có thể dùng số tiền 5 triệu USD để mua trang sức thoả thích. Một số người bạn ở đó, Anna đã cho xem thông báo chuyển khoản từ Mayweather. Đó là số tiền khổng lồ. Anna cũng kể rằng Mayweather đề nghị mua tặng cô một chiếc du thuyền, và đưa cô ấy đi du ngoạn", bạn của Anna kể trên tờ The Sun.

Cũng theo The Sun, Anna nhận được số tiền 115 tỷ từ Mayweather, nhưng cô gái này vẫn giữ quyết định chia tay. Lý do là Anna cảm thấy không hạnh phúc.

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Anna Monroe và Mayweather khi còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Anna Monroe là vũ nữ thoát y trong CLB Girl Collection của Mayweather ở Las Vegas, Mỹ. Võ sĩ Mỹ và bạn gái từng cùng nhau đi chu du khắp châu Âu mùa hè năm ngoái khi Covid-19 lắng dịu. Họ công khai mối quan hệ tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 44 của Mayweather được tổ chức hôm 23/2.

Theo The Sun, cựu võ sĩ Mỹ đã cầu hôn Monroe sau hơn nửa năm hẹn hò. Vũ công Anh sau đó chuyển đến sống tại dinh thự trị giá 11 triệu đô của Mayweather ở Las Vegas, nơi có 11 phòng ngủ và 14 phòng tắm cùng hai nhà khách.

Thời còn mặn nồng, Mayweather từng đề nghị Monroe dọn khỏi dinh thự để anh tập trung chuẩn bị cho màn so găng với Youtuber Mỹ Logan Paul hôm 6/6. "Mayweather đã yêu cầu Anna Monroe dọn ra ngoài vì anh ấy muốn tập trung cho trận so găng tiếp theo. Anna đã trở lại căn hộ cũ của cô ấy. Đây là khoảng thời gian căng thẳng đối với cô ấy, nhưng Anna hiểu Mayweather là người có tiếng nói quyết định trong mối quan hệ này", nguồn tin của Sun tiếp tục.

Floyd Mayweather, Jr. (tên thật Floyd Joy Sinclair), sinh năm 1977 là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Mỹ. Được biết đến như một trong những tay đấm hay nhất mọi thời đại, bất bại trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, vô địch 5 hạng cân khác nhau. Khi thi đấu nghiệp dư, Mayweather đã đạt Huy chương Đồng môn Boxing (hạng lông) tại Thế vận hội Mùa hè 1996, 3 danh hiệu Đôi găng vàng và vô địch Giải Quyền anh nghiệp dư quốc gia. Nhiều tạp chí cũng như website về quyền Anh đánh giá Mayweather như là tay đấm xuất sắc nhất thế giới.

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Từ khóa:   võ sĩ Floyd Mayweather võ sĩ quyền Anh cắm sừng

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