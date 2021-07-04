Nam chính U40 đòi bạn gái 'ngàn vàng' tiết lộ mình 'không còn trong sạch': 'Sách bí truyền chỉ yêu cầu phụ nữ thôi'

Tin tức giải trí 04/07/2021 09:24

Người đàn ông U40 tham gia show hẹn hò đòi bạn gái phải "trong sạch" nhưng tự cho phép bản thân có nhiều người yêu vì: "Làm phụ nữ là phải còn trinh để tiếng thơm muôn thuở, con trai là không có cái chuyện đó. Đó là chuyện từ xưa tới nay rồi".

Xuất hiện trong show hẹn hò Hẹn ăn trưa, anh Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi tới từ Đăk Lăk) làm nghề xây dựng. Anh được ghép đôi với chị Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, TP.HCM) làm nhân viên giao hàng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như không kể đến tiêu chí chọn bạn gái gây khó hiểu của anh. Cụ thể, tham gia chương trình, người đàn ông U40 còn mang tới cuốn sách bí truyền và yêu cầu người bạn gái của mình ngoài thấu hiểu cuốn sách thì người bạn gái phải còn trinh nguyên tuyệt đối.

người bạn gái phải còn trinh nguyên
 Nam chính đòi bạn gái phải trinh nguyên tuyệt đối - Ảnh: Cắt từ clip chương trình 

Mới đây, trong hậu trường chương trình ghi lại những chia sẻ của anh Lộc tiếp tục khiến dư luận xôn xao bàn tán. Cụ thể nam chính cho rằng người phụ nữ của anh phải giữ được sự trong trắng còn anh là đàn ông nên không cần, lý do là vì cuốn sách mà anh tâm đắc không đề cập đến. 

ban gai phai con trinh nguyen
 Anh Lộc cho rằng vấn đề quan hệ nam nữ là không được phép - Ảnh: Cắt từ clip chương trình
ban gai phai con trinh nguyen
 Nam chính cho rằng đàn ông không cần trinh nguyên - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Nguyên văn câu nói của người đàn ông U40 trên chương trình như sau: "Anh đã yêu 2, 3 người. Anh đã trải qua rất là nhiều rồi đâu phải anh nói anh còn trinh. Trong sách này không đòi hỏi anh còn trinh. Người ta chỉ yêu cầu phụ nữ thôi. Làm gái là phải còn trinh để tiếng thơm muôn thuở, con trai là không có cái chuyện đó. Đó là chuyện từ xưa tới nay rồi"

Cuối chương trình, anh Lộc và chị Bửu đều quyết định không tiến tới hẹn hò. Hiện tại những chia sẻ của người đàn ông U40 này vẫn là tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Người đàn ông U40 vấp phải "làn sóng" chỉ trích từ khán giả.

HOT: Người thân nam chính U40 đòi cô gái ‘trinh tuyệt đối’: ‘3 mối tình mà đòi trinh thì khó chấp nhận’

HOT: Người thân nam chính U40 đòi cô gái ‘trinh tuyệt đối’: ‘3 mối tình mà đòi trinh thì khó chấp nhận’

Anh Văn Lộc và chị Kim Bửu trong chương trình Hẹn Ăn Trưa đang khiến khán giả vô cùng tò mò về những câu chuyện bên lề. Mới đây những phát biểu của người thân bên đàng trai cũng bị khán giả ‘đào’ lại và bàn luận rôm rả.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông u40 đòi bạn gái trinh tiết show hẹn hò Hẹn ăn trưa văn lộc kim bửu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43