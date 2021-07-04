Nam chính U40 đòi bạn gái 'ngàn vàng' tiết lộ mình 'không còn trong sạch': 'Sách bí truyền chỉ yêu cầu phụ nữ thôi'

Người đàn ông U40 tham gia show hẹn hò đòi bạn gái phải "trong sạch" nhưng tự cho phép bản thân có nhiều người yêu vì: "Làm phụ nữ là phải còn trinh để tiếng thơm muôn thuở, con trai là không có cái chuyện đó. Đó là chuyện từ xưa tới nay rồi".

Xuất hiện trong show hẹn hò Hẹn ăn trưa, anh Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi tới từ Đăk Lăk) làm nghề xây dựng. Anh được ghép đôi với chị Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, TP.HCM) làm nhân viên giao hàng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như không kể đến tiêu chí chọn bạn gái gây khó hiểu của anh. Cụ thể, tham gia chương trình, người đàn ông U40 còn mang tới cuốn sách bí truyền và yêu cầu người bạn gái của mình ngoài thấu hiểu cuốn sách thì người bạn gái phải còn trinh nguyên tuyệt đối.

Nam chính đòi bạn gái phải trinh nguyên tuyệt đối - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Mới đây, trong hậu trường chương trình ghi lại những chia sẻ của anh Lộc tiếp tục khiến dư luận xôn xao bàn tán. Cụ thể nam chính cho rằng người phụ nữ của anh phải giữ được sự trong trắng còn anh là đàn ông nên không cần, lý do là vì cuốn sách mà anh tâm đắc không đề cập đến.

Anh Lộc cho rằng vấn đề quan hệ nam nữ là không được phép - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Nam chính cho rằng đàn ông không cần trinh nguyên - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Nguyên văn câu nói của người đàn ông U40 trên chương trình như sau: "Anh đã yêu 2, 3 người. Anh đã trải qua rất là nhiều rồi đâu phải anh nói anh còn trinh. Trong sách này không đòi hỏi anh còn trinh. Người ta chỉ yêu cầu phụ nữ thôi. Làm gái là phải còn trinh để tiếng thơm muôn thuở, con trai là không có cái chuyện đó. Đó là chuyện từ xưa tới nay rồi".

Cuối chương trình, anh Lộc và chị Bửu đều quyết định không tiến tới hẹn hò. Hiện tại những chia sẻ của người đàn ông U40 này vẫn là tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Người đàn ông U40 vấp phải "làn sóng" chỉ trích từ khán giả.

HOT: Người thân nam chính U40 đòi cô gái ‘trinh tuyệt đối’: ‘3 mối tình mà đòi trinh thì khó chấp nhận’ Anh Văn Lộc và chị Kim Bửu trong chương trình Hẹn Ăn Trưa đang khiến khán giả vô cùng tò mò về những câu chuyện bên lề. Mới đây những phát biểu của người thân bên đàng trai cũng bị khán giả ‘đào’ lại và bàn luận rôm rả.

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