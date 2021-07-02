Khắc Việt buồn phiền tố đàn anh 'ép giá' thủa mới vào nghề, Nguyễn Văn Chung ẩn ý: 'Mình phải biết ơn những người đã ép mình'

Tin tức giải trí 02/07/2021 17:23

Giữa lùm xùm Khắc Việt tố Cao Thái Sơn "ép giá" bài hát của mình từ 1 triệu xuống còn 500 nghìn đồng, phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có bài đăng gây chú ý khi nói lên quan điểm của mình về sự việc này.

Vụ việc ồn ào về bài hát độc quyền giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì đêm qua lại thêm nhạc sĩ Khắc Việt xuất hiện vào chuỗi drama "căng như dây đàn" này. Cụ thể, Khắc Việt đã lên tiếng tố Cao Thái Sơn là người "giả tạo", lời dụng bạn bè. Chưa dừng ở đó, nam nhạc sĩ còn tiết lộ rằng từng bị Cao Thái Sơn "ép giá" ca khúc, kỳ kèo từ 1 triệu đồng xuống còn 500 nghìn đồng. Lời tố cáo này lại lần nữa gây nhiều xôn xao từ cộng đồng mạng. 

khac viet 1
khac viet 2
Khắc Việt đã có bài đăng tố Cao Thái Sơn 'trả giá' ca khúc của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc dư luận không ngừng tranh cãi, phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có bài đăng nói lên quan điểm của mình. Mặc dù, nam ca sĩ không hề chỉ đích danh ai nhưng dân mạng đọc vào đều có thể hình dung được câu chuyện anh nhắc đến có liên quan vụ ồn ào của Khắc Việt. 

khac viet 3
Bài viết của Nguyễn Văn Chung nói về vấn đề bị 'ép giá' - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, Nguyễn Văn Chung khẳng định nhạc sĩ mới vào nghề đều bị 'ép giá' vì là người mới còn nhiều thiếu sót về kinh nghiệm, kiến thức và mối quan hệ,... Vì vậy, bắt buộc họ phải chấp nhận điều đó. Ngược lại, Nguyễn Văn Chung còn thấy biết ơn những người đã từng ép mình vì nhờ đó mà anh có thêm cơ hội học hỏi và rút được nhiều kinh nghiệm làm nghề.

khac viet 4
Nguyễn Văn Chung cảm thấy biết ơn những người đã 'chèn ép' mình vì nhờ đó mà anh có thêm cơ hội học hỏi và rút được nhiều kinh nghiệm làm nghề - Ảnh: Internet
 

Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết thêm rằng việc trân trọng này không đồng nghĩa với việc để ca sĩ tiếp tục lạm dụng và cư xử, làm việc như người ban ơn. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ khẳng định khi vị thế của 2 bên đã khác nhau, mọi thứ về tiền bạc cần phải làm rõ ràng và chuyên nghiệp hơn. Nếu bản thân cảm thấy trân trọng nhau thì càng không thể để việc "chèn ép" nhau như ngày xưa nữa.

Khắc Việt tố bị ép giá mua bài hát chỉ 500 ngàn đồng đủ ăn mì tôm qua ngày, Cao Thái Sơn có phản ứng bất ngờ

Khắc Việt tố bị ép giá mua bài hát chỉ 500 ngàn đồng đủ ăn mì tôm qua ngày, Cao Thái Sơn có phản ứng bất ngờ

Nửa đêm, Khắc Việt bất ngờ tố Cao Thái Sơn dùng bài chùa, ép giá bài hát xuống một nửa.

Xem thêm
Từ khóa:   Khắc Việt tố Cao Thái Sơn giả tạo Nguyễn Văn Chung - Khắc Việt Khắc Việt tố Cao Thái Sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43