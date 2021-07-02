Khắc Việt buồn phiền tố đàn anh 'ép giá' thủa mới vào nghề, Nguyễn Văn Chung ẩn ý: 'Mình phải biết ơn những người đã ép mình'

Giữa lùm xùm Khắc Việt tố Cao Thái Sơn "ép giá" bài hát của mình từ 1 triệu xuống còn 500 nghìn đồng, phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có bài đăng gây chú ý khi nói lên quan điểm của mình về sự việc này.
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Vụ việc ồn ào về bài hát độc quyền giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì đêm qua lại thêm nhạc sĩ Khắc Việt xuất hiện vào chuỗi drama "căng như dây đàn" này. Cụ thể, Khắc Việt đã lên tiếng tố Cao Thái Sơn là người "giả tạo", lời dụng bạn bè. Chưa dừng ở đó, nam nhạc sĩ còn tiết lộ rằng từng bị Cao Thái Sơn "ép giá" ca khúc, kỳ kèo từ 1 triệu đồng xuống còn 500 nghìn đồng. Lời tố cáo này lại lần nữa gây nhiều xôn xao từ cộng đồng mạng.
Giữa lúc dư luận không ngừng tranh cãi, phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có bài đăng nói lên quan điểm của mình. Mặc dù, nam ca sĩ không hề chỉ đích danh ai nhưng dân mạng đọc vào đều có thể hình dung được câu chuyện anh nhắc đến có liên quan vụ ồn ào của Khắc Việt.
Trong bài viết, Nguyễn Văn Chung khẳng định nhạc sĩ mới vào nghề đều bị 'ép giá' vì là người mới còn nhiều thiếu sót về kinh nghiệm, kiến thức và mối quan hệ,... Vì vậy, bắt buộc họ phải chấp nhận điều đó. Ngược lại, Nguyễn Văn Chung còn thấy biết ơn những người đã từng ép mình vì nhờ đó mà anh có thêm cơ hội học hỏi và rút được nhiều kinh nghiệm làm nghề.
Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết thêm rằng việc trân trọng này không đồng nghĩa với việc để ca sĩ tiếp tục lạm dụng và cư xử, làm việc như người ban ơn. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ khẳng định khi vị thế của 2 bên đã khác nhau, mọi thứ về tiền bạc cần phải làm rõ ràng và chuyên nghiệp hơn. Nếu bản thân cảm thấy trân trọng nhau thì càng không thể để việc "chèn ép" nhau như ngày xưa nữa.