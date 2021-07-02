Khắc Việt buồn phiền tố đàn anh 'ép giá' thủa mới vào nghề, Nguyễn Văn Chung ẩn ý: 'Mình phải biết ơn những người đã ép mình'

Vụ việc ồn ào về bài hát độc quyền giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì đêm qua lại thêm nhạc sĩ Khắc Việt xuất hiện vào chuỗi drama "căng như dây đàn" này. Cụ thể, Khắc Việt đã lên tiếng tố Cao Thái Sơn là người "giả tạo", lời dụng bạn bè. Chưa dừng ở đó, nam nhạc sĩ còn tiết lộ rằng từng bị Cao Thái Sơn "ép giá" ca khúc, kỳ kèo từ 1 triệu đồng xuống còn 500 nghìn đồng. Lời tố cáo này lại lần nữa gây nhiều xôn xao từ cộng đồng mạng.

Khắc Việt đã có bài đăng tố Cao Thái Sơn 'trả giá' ca khúc của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc dư luận không ngừng tranh cãi, phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có bài đăng nói lên quan điểm của mình. Mặc dù, nam ca sĩ không hề chỉ đích danh ai nhưng dân mạng đọc vào đều có thể hình dung được câu chuyện anh nhắc đến có liên quan vụ ồn ào của Khắc Việt.