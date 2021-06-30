Khắc Việt và Tuấn Hưng mang đến 'làn gió mới' khi hoà giọng trong ca khúc cổ vũ tinh thần chống dịch

Sao Việt 30/06/2021 17:12

Khắc Việt và Tuấn Hưng đã "bắt tay" nhau ra mắt MV “Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn” để cổ vũ tinh thần của mọi người trong trận chiến với dịch bệnh Covid-19.

Phong trào sáng tác ca khúc động viên tinh thần người Việt Nam chống đại dịch Covid-19 nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các nghệ sĩ. Mới đây, ca khúc "Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn" được ra mắt với sự góp giọng vô cùng đặc biệt của 2 nam ca sĩ Khắc Việt và Tuấn Hưng. Bài hát này có thể mang đến một luồng gió mới trong âm nhạc vì đây là lần đầu tiên 2 giọng nam này hoà âm chung với nhau.

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Khắc Việt và Tuấn Hưng kết hợp trong ca khúc mới ra mắt để cổ vũ tinh thần chống dịch Covid-19 của người Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo Doanh nhân Việt Nam, khi nói về tựa đề bài hát, Khắc Việt cho biết "xin lỗi" và "cảm ơn" là hai từ cửa miệng của người dân thành phố mang tên Bác. Nhiều năm sống tại đây, anh cảm thấy ấn tượng cách mọi người đối đãi với nhau trong giao tiếp thường ngày: "Tôi thích cách người Sài Gòn dễ dàng bỏ qua cho nhau, không chấp nhặt, chỉ nói câu 'xin lỗi' là mọi người lại vui vẻ".

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Khắc Việt trong MV 'Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn' - Ảnh: Cắt từ clip

Chính vì vậy, anh sáng tác bài hát này để tri ân thành phố gắn bó nhiều kỷ niệm với anh. Tại nơi đây, sự nghiệp của anh đã bắt đầu những bước thành công. Anh dành tình cảm cho TP.HCM ở những điều nhỏ nhoi, thân thuộc và bình dị hằng ngày như con đường, hàng cây, cơn mưa chợt đến chợt đi,… Bên cạnh đó, qua ca khúc này, anh mong muốn mang đến người nghe tinh thần tích cực, tiếp thêm sức mạnh lạc quan vượt qua mùa dịch.

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Ca sĩ Tuấn Hưng cùng góp giọng với Khắc Việt trong ca khúc - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, sản phẩm âm nhạc mới này, Tuấn Hưng và Khắc Việt phối hợp với nhau rất ăn ý. Vì vậy, cả 2 chỉ mất 1 buổi để lên ý tưởng và thu âm ca khúc. Chia sẻ về bài hát này, Tuấn Hưng cho hay: "Sài Gòn ơi. Xin lỗi: Vì đã nói lời tạm biệt tất cả những người đã cưu mang , yêu thương giọng hát bình thường này hơn 20 năm qua để quay về với gia đình với cuộc sống để chuyên tâm làm con, làm chồng, làm cha. Cảm ơn: những sự bình dị nhất chân thật nhất của Sài Gòn đã tạo nên tính cách con người Hưng bây giờ và mãi mãi. Tôi yêu cách người ta dễ dàng bỏ qua cho nhau, một điều riêng chỉ có ở Sài Gòn. Thương yêu từ trái tim gửi tới Sài Gòn". 

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Mới đây, quản lý của Khắc Việt thông báo một tin không vui, cho biết nam ca sĩ trong lúc thi đấu và luyện tập thể thao đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Đồng thời, phía Khắc Việt cũng gửi lời xin lỗi đến các bầu show vì sự cố không mong muốn này.

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