Hương Baby - bóng hồng’ bên đời Tuấn Hưng: Vóc dáng ‘mướt mắt’ sau 3 lần sinh nở, làn da ‘trắng sứ’ vạn người mê

Hậu trường 07/06/2021 18:29

Đằng sau sự thành công của nam ca sĩ Tuấn Hưng, anh luôn có một “hậu phương” luôn ủng hộ, động viên và vô cùng vững chắc. Đó chính là bà xã Hương Baby xinh đẹp và giàu có.

Khi nhắc đến những hotgirl đời đầu nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, không thể không nhắc đến cái tên Hương Baby. Cô nàng tên thật là Trần Thu Hương, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố “lên xe hoa” cùng nam ca sĩ Tuấn Hưng, cô nàng càng được mọi người chú ý và quan tâm rộng rãi hơn trên mạng xã hội.

Chỉ cần nhắc đến cái tên Hương Baby, người ta thường nhớ đến một người đẹp luôn sở hữu một làn da mịm như em bé, trắng như sứ và đẹp không tỳ vết.

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Dù đã ở độ tuổi U30 nhưng làn da 'trắng như sứ' của bà xã Tuấn Hưng luôn khiến ai nấy đều trầm trồ - Ảnh: FBNV
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Vóc dáng chuẩn đẹp được lấy lại nhanh chóng sau 3 lần sinh con của cô nàng - Ảnh: FBNV

Đặc biệt hơn, sau khi trải qua 3 lần sinh nở, nhan sắc của cô nàng càng được khen mặn mà và trưởng thành. Đồng thời, để giữ vẻ ngoài luôn trẻ trung và tươi mới, bà xã kém 12 tuổi của Tuấn Hưng luôn chọn cho mình lối trang điểm nhẹ nhàng và nữ tính quen thuộc kể từ khi bước chân vào Vbiz với danh hiệu hotgirl.

 

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Hiếm hoi cư dân mạng mới được chiêm ngưỡng những bức ảnh diện bikini của người đẹp - Ảnh: FBNV
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Cô nàng chuộng phong cách thời trang trưởng thành - Ảnh: FBNV
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Nữ doanh nhân cũng không ngại diện những bộ cánh khoe vòng một nảy nở của mình - Ảnh: FBNV
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Ở tuổi 31, người đẹp hạnh phúc bên ông xã Tuấn Hưng và ba con là bé Su Hào, bé Son và bé Sâm - Ảnh: FBNV

Khác với những hotgirl nổi tiếng cùng thời, bà xã của Tuấn Hưng rất có năng khiếu về kinh doanh. Bởi cô nàng được sinh ra trong một gia đình khá giả và có tính cách tự lập từ khá sớm. Hiện nay, người đẹp làm chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp, ăn uống, có mỹ phẩm mang thương hiệu riêng. Ở tuổi 31, người đẹp hạnh phúc bên ông xã Tuấn Hưng và ba con là bé Su Hào, bé Son và bé Sâm. Đặc biệt, vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu trong tay khối tài sản "khủng" gồm nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu...

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