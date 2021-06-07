Hương Baby - bóng hồng’ bên đời Tuấn Hưng: Vóc dáng ‘mướt mắt’ sau 3 lần sinh nở, làn da ‘trắng sứ’ vạn người mê

Đằng sau sự thành công của nam ca sĩ Tuấn Hưng, anh luôn có một “hậu phương” luôn ủng hộ, động viên và vô cùng vững chắc. Đó chính là bà xã Hương Baby xinh đẹp và giàu có.
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Khi nhắc đến những hotgirl đời đầu nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, không thể không nhắc đến cái tên Hương Baby. Cô nàng tên thật là Trần Thu Hương, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố “lên xe hoa” cùng nam ca sĩ Tuấn Hưng, cô nàng càng được mọi người chú ý và quan tâm rộng rãi hơn trên mạng xã hội.
Chỉ cần nhắc đến cái tên Hương Baby, người ta thường nhớ đến một người đẹp luôn sở hữu một làn da mịm như em bé, trắng như sứ và đẹp không tỳ vết.
Đặc biệt hơn, sau khi trải qua 3 lần sinh nở, nhan sắc của cô nàng càng được khen mặn mà và trưởng thành. Đồng thời, để giữ vẻ ngoài luôn trẻ trung và tươi mới, bà xã kém 12 tuổi của Tuấn Hưng luôn chọn cho mình lối trang điểm nhẹ nhàng và nữ tính quen thuộc kể từ khi bước chân vào Vbiz với danh hiệu hotgirl.
Khác với những hotgirl nổi tiếng cùng thời, bà xã của Tuấn Hưng rất có năng khiếu về kinh doanh. Bởi cô nàng được sinh ra trong một gia đình khá giả và có tính cách tự lập từ khá sớm. Hiện nay, người đẹp làm chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp, ăn uống, có mỹ phẩm mang thương hiệu riêng. Ở tuổi 31, người đẹp hạnh phúc bên ông xã Tuấn Hưng và ba con là bé Su Hào, bé Son và bé Sâm. Đặc biệt, vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu trong tay khối tài sản "khủng" gồm nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu...