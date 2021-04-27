Thúy Hạnh – Minh Khang khoe ảnh gia đình ‘đẹp như mơ’, nhan sắc 2 cô con gái gây chú ý

Hậu trường 27/04/2021 16:29

Gia đình siêu mẫu Thúy Hạnh - nhạc sĩ Minh Khang nổi tiếng chuẩn kiểu mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước.

Siêu mẫu Thúy Hạnh từng rất nổi tiếng trong giới người mẫu, là chân dài khiến người ta nhớ mãi bởi vẻ ngoài sắc sảo, sang chảnh cùng thần thái chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Dù không còn gắn bó với nghề mẫu đã lâu, chuyên tâm vào công việc kinh doanh và chăm sóc cho gia đình nhưng đời sống của cựu siêu mẫu luôn được mọi người quan tâm.

Mới đây, trong bộ ảnh đăng tải trên trang cá nhân, Thúy Hạnh hãnh diện khoe hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Được biết, bộ ảnh chụp khi cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu vào cuối tuần. Nhiều người hâm mộ đã trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi gia đình hạnh phúc trọn vẹn của cựu siêu mẫu và nhạc sĩ Minh Khang.  

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Tổ ấm nhỏ của gia đình Thúy Hạnh và Minh Khang - Ảnh FBNV
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Bộ ảnh: 'Cùng nhau đi về hướng mặt trời' của gia đình siêu mẫu Thúy Hạnh khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh FBNV
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Hai cô con gái Suli và Suti lớn nhanh như thổi và cao gần bằng mẹ - Ảnh FBNV

Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng cựu siêu mẫu vẫn luôn cân bằng tốt giữa công việc, gia đình và được ông xã yêu thương hết mực. Họ cùng cùng xây dựng hạnh phúc hôn nhân và có với nhau hai cô con gái đáng yêu là Suli và Suti. Cả hai "bảo bối" của đôi vợ chồng lớn nhanh như thổi, ngày càng ra dáng thiếu nữ và nhan sắc "trổ mã" xinh đẹp hơn rất nhiều. 

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Tình cảm của cặp đôi vẫn luôn bền vững và mặn nồng - Ảnh FBNV
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Hai bảo bối Suli và Suti của cặp đôi nhạc sĩ và cựu siêu mẫu - Ảnh FBNV

Đôi vợ chồng Thúy Hạnh và Minh Khang về chung một nhà đến nay đã gần 15 năm, giờ đây cả hai đã có cuộc sống ổn định và viên mãn. Họ được xem như một trong những cặp đôi “hợp cạ” và hạnh phúc bậc nhất của showbiz Việt. 

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Thúy Hạnh khóc nức nở trách hờn chồng và 2 con trong ngày sinh nhật, chuyện gì đây?

Thúy Hạnh buồn và thất vọng vì tưởng rằng nhạc sĩ Minh Khang và 2 con gái quên luôn sinh nhật của mẹ.

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