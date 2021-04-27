Thúy Hạnh – Minh Khang khoe ảnh gia đình ‘đẹp như mơ’, nhan sắc 2 cô con gái gây chú ý

Siêu mẫu Thúy Hạnh từng rất nổi tiếng trong giới người mẫu, là chân dài khiến người ta nhớ mãi bởi vẻ ngoài sắc sảo, sang chảnh cùng thần thái chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Dù không còn gắn bó với nghề mẫu đã lâu, chuyên tâm vào công việc kinh doanh và chăm sóc cho gia đình nhưng đời sống của cựu siêu mẫu luôn được mọi người quan tâm.

Mới đây, trong bộ ảnh đăng tải trên trang cá nhân, Thúy Hạnh hãnh diện khoe hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Được biết, bộ ảnh chụp khi cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu vào cuối tuần. Nhiều người hâm mộ đã trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi gia đình hạnh phúc trọn vẹn của cựu siêu mẫu và nhạc sĩ Minh Khang.