Con gái 8 tuổi nhà siêu mẫu Xuân Lan hóa 'tiên nữ mùa xuân' khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi

Hậu trường 14/04/2021 05:59

Con gái của siêu mẫu Xuân Lan hóa nàng thơ trong bộ ảnh mới, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, dự sẽ “kế nghiệp” siêu mẫu của mẹ.

Bé Thỏ, tên thật là Nguyễn Hoàng Thiên Ân là con gái của siêu mẫu Xuân Lan. Bé năm nay 8 tuổi đã lộ rõ vẻ đẹp thiên thần với gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Mới đây, Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh đẹp ngọt ngào của con gái, trong ảnh bé hóa "nàng thơ" gây nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, bé Thỏ còn có nét diễn xuất thần trước ống kính, hẳn là đã hưởng gen người mẫu từ mẹ.

xuan lan 1
Bé Thỏ khiến các cô chú cộng đồng mạng muốn 'lịm tim'
xuan lan 2
'Nàng thơ' giữa vườn xuân
xuan lan 3
Chỉ mới 8 tuổi, bé Thỏ đã có nét diễn xuất thần, chuyên nghiệp
xuan lan 4
'Cô bé ngọt ngào' của mẹ Xuân Lan
xuan lan 5
Con gái Xuân Lan luôn tỏ ra tự tin khi chụp hình hay catwalk trên sàn diễn
xuan lan 6
Người hâm mộ Xuân Lan dự là bé Thỏ sẽ 'kế nghiệp' siêu mẫu của mẹ

Hình ảnh “cô bé ngọt ngào” của Xuân Lan vừa đăng tải đã nhận được lượng tương tác khủng, cao hơn cả những bức ảnh của mẹ. Nhiều sao Việt cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa thiên thần mùa xuân của bé. Được biết, ngay từ khi còn rất nhỏ, bé Thỏ đã làm người mẫu và cũng đã từng sải bước trên các dàn diễn thời trang. Con gái Xuân Lan luôn tỏ ra tự tin khi chụp hình hay catwalk trên sàn diễn.

xuan lan 7
Các bình luận khen ngợi con gái siêu mẫu
xuan lan 8
Đầu năm 2020, nữ siêu mẫu kết hôn cùng nhà quay phim Việt kiều Nguyễn Ngọc Lâm

Xuân Lan gặp không ít khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, bù lại, con gái mang lại cho cô niềm hạnh phúc vô bờ bến. Siêu mẫu cũng thừa nhận bé Thỏ thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương và sự chăm bẵm của bố ngay từ lúc lọt lòng, nhưng bé Thỏ là tất cả của đời cô, cô sẽ luôn đứng sau để cho con có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Cuộc sống của Xuân Lan và con gái nay ổn định hơn khi nữ siêu mẫu kết hôn cùng nhà quay phim Việt kiều Nguyễn Ngọc Lâm.

*Ảnh: FBNV

'Em trai' Lệ Quyên: 10 tuổi cao gần bằng mẹ, điển trai chuẩn soái ca, 'sành sỏi' bóng rổ, golf như vận động viên chuyên nghiệp

'Em trai' Lệ Quyên: 10 tuổi cao gần bằng mẹ, điển trai chuẩn soái ca, 'sành sỏi' bóng rổ, golf như vận động viên chuyên nghiệp

Anthony – quý tử của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy ở tuổi lên 10 đã cao gần bằng mẹ, ngày càng lộ rõ vẻ nam tính.

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Lan người mẫu Xuân Lan con gái Xuân Lan

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 38 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 43 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 52 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 59 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026