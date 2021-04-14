Con gái 8 tuổi nhà siêu mẫu Xuân Lan hóa 'tiên nữ mùa xuân' khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi

Con gái của siêu mẫu Xuân Lan hóa nàng thơ trong bộ ảnh mới, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, dự sẽ “kế nghiệp” siêu mẫu của mẹ.
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Bé Thỏ, tên thật là Nguyễn Hoàng Thiên Ân là con gái của siêu mẫu Xuân Lan. Bé năm nay 8 tuổi đã lộ rõ vẻ đẹp thiên thần với gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Mới đây, Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh đẹp ngọt ngào của con gái, trong ảnh bé hóa "nàng thơ" gây nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, bé Thỏ còn có nét diễn xuất thần trước ống kính, hẳn là đã hưởng gen người mẫu từ mẹ.
Hình ảnh “cô bé ngọt ngào” của Xuân Lan vừa đăng tải đã nhận được lượng tương tác khủng, cao hơn cả những bức ảnh của mẹ. Nhiều sao Việt cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa thiên thần mùa xuân của bé. Được biết, ngay từ khi còn rất nhỏ, bé Thỏ đã làm người mẫu và cũng đã từng sải bước trên các dàn diễn thời trang. Con gái Xuân Lan luôn tỏ ra tự tin khi chụp hình hay catwalk trên sàn diễn.
Xuân Lan gặp không ít khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, bù lại, con gái mang lại cho cô niềm hạnh phúc vô bờ bến. Siêu mẫu cũng thừa nhận bé Thỏ thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương và sự chăm bẵm của bố ngay từ lúc lọt lòng, nhưng bé Thỏ là tất cả của đời cô, cô sẽ luôn đứng sau để cho con có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Cuộc sống của Xuân Lan và con gái nay ổn định hơn khi nữ siêu mẫu kết hôn cùng nhà quay phim Việt kiều Nguyễn Ngọc Lâm.
*Ảnh: FBNV