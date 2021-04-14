Con gái 8 tuổi nhà siêu mẫu Xuân Lan hóa 'tiên nữ mùa xuân' khiến dân mạng xuýt xoa khen ngợi

Bé Thỏ, tên thật là Nguyễn Hoàng Thiên Ân là con gái của siêu mẫu Xuân Lan. Bé năm nay 8 tuổi đã lộ rõ vẻ đẹp thiên thần với gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Mới đây, Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh đẹp ngọt ngào của con gái, trong ảnh bé hóa "nàng thơ" gây nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, bé Thỏ còn có nét diễn xuất thần trước ống kính, hẳn là đã hưởng gen người mẫu từ mẹ.

Bé Thỏ khiến các cô chú cộng đồng mạng muốn 'lịm tim'

'Nàng thơ' giữa vườn xuân

Chỉ mới 8 tuổi, bé Thỏ đã có nét diễn xuất thần, chuyên nghiệp

'Cô bé ngọt ngào' của mẹ Xuân Lan

Con gái Xuân Lan luôn tỏ ra tự tin khi chụp hình hay catwalk trên sàn diễn

Người hâm mộ Xuân Lan dự là bé Thỏ sẽ 'kế nghiệp' siêu mẫu của mẹ

Hình ảnh “cô bé ngọt ngào” của Xuân Lan vừa đăng tải đã nhận được lượng tương tác khủng, cao hơn cả những bức ảnh của mẹ. Nhiều sao Việt cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa thiên thần mùa xuân của bé. Được biết, ngay từ khi còn rất nhỏ, bé Thỏ đã làm người mẫu và cũng đã từng sải bước trên các dàn diễn thời trang. Con gái Xuân Lan luôn tỏ ra tự tin khi chụp hình hay catwalk trên sàn diễn.