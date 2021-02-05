Thúy Hạnh khóc nức nở trách hờn chồng và 2 con trong ngày sinh nhật, chuyện gì đây?

Hậu trường 05/02/2021 14:18

Thúy Hạnh buồn và thất vọng vì tưởng rằng nhạc sĩ Minh Khang và 2 con gái quên luôn sinh nhật của mẹ.

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Thúy Hạnh gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự dài về ngày sinh nhật của mình. Theo đó, cô đã đợi để có được điều gì đó bất ngờ trong ngày đặc biệt nhưng đợi mãi không thấy.

Thúy Hạnh chia sẻ: "Sau khi thắp hương xong hết, dọn bữa trưa ăn xong hết cả 3 cha con vẫn im ắng không có động thái gì, lúc này mẹ thật sự bắt đầu giận, bắt đầu ức chế. Vậy là sau bữa trưa mẹ gọi 2 bé ra nói chuyện, câu chuyện chỉ là mẹ muốn tâm sự với 2 con gái rằng đến giờ phút này mẹ thấy buồn, thấy thất vọng vì nuôi dạy 2 con bao năm nay mà hôm nay cảm thấy 2 con không dành chút tình cảm nào cho mẹ. Rồi tự nhiên mẹ nghẹn giọng, mẹ khóc giống như 1 đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, mẹ thấy tủi thân".

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Tổ ấm hạnh phúc của Thúy Hạnh và Minh Khang - Ảnh: FB

Nhưng cô không ngờ rằng, chồng và 2 con đã chuẩn bị tiệc bất ngờ vào buổi tối. Khi nhận ra mình đã trách lầm, cựu người mẫu vô cùng xúc động.

"Và đến 5h chiều, Suti xuống nấu bữa tối, rồi 3 cha con bất ngờ mang bánh sinh nhật và thiệp chúc mừng cùng món quà handmade nhỏ xinh các bé tự làm trong mấy ngày để chúc mừng sinh nhật mẹ. Lúc này mẹ mới ngớ người và nhận ra rằng mẹ đã trách nhầm 3 cha con, họ thông đồng nhau muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ, làm mẹ hiểu nhầm mà trách 2 con gái yêu và buồn mất gần cả ngày", đây là bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất với cô.

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Con gái tự tay vào bếp nấu mừng sinh nhật mẹ - Ảnh: FB

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2 ái nữ tự tay viết lời chúc gửi đến Thúy Hạnh - Ảnh: FB
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Bánh kem do nhạc sĩ Minh Khang chuẩn bị - Ảnh: FB

Cô tự nhủ bản thân: "Mẹ cũng rút ra một bài học, mẹ cần tin tưởng tình cảm của gia đình mình dành cho nhau, mẹ cần bao dung và cảm thông hơn nữa. Cảm ơn ba Khang và 2 con gái yêu, mẹ yêu 3 cha con rất nhiều".

Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang kết hôn năm 2006. Sau 15 năm chung sống, tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ với hai cô con gái nhỏ Suli và Suti. Hiện tại, cả gia đình nghệ sĩ đang sống tại một căn biệt thự hoành tráng ở quận 9, TP.HCM.

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