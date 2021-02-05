Hơn 1 năm ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình lần đầu trút hết mọi suy nghĩ trong lòng

Hậu trường 05/02/2021 12:29

Cuộc hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình đổ vỡ từng để lại cho người hâm mộ không ít nuối tiếc.

Thanh Bình và Ngọc Lan công khai chuyện ly hôn vào tháng 11/2019 sau 3 năm chung sống khiến công chúng bàng hoàng, tiếc nuối. Bởi họ từng được mệnh danh là cặp đôi vàng của showbiz và được khán giả ngưỡng mộ. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai hạn chế nói về nhau và luôn tránh né khi được hỏi chuyện ly hôn.

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Ngọc Lan và Thanh Bình thuở còn hạnh phúc - Ảnh: FB

Nhưng bất ngờ mới đây, Thanh Bình đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện hôn nhân "gãy gánh". Xuất hiện tại một chương trình truyền hình, anh bày tỏ quan điểm ly hôn chính là giải pháp có thể mang đến hạnh phúc cho cả hai nếu hôn nhân không còn tình yêu và mâu thuẫn xảy ra.

Thanh Bình chia sẻ: "Tôi và Ngọc Lan khi đến với nhau đều là những người trưởng thành và đủ chín chắn trong mọi quyết định của mình. Bởi vậy nên khi nhận ra cả hai không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa, chúng tôi đối thoại và vài tháng sau mới quyết định đường ai nấy đi.

Tôi chọn cách suy nghĩ đơn giản về việc ly hôn để có thể dễ dàng vượt qua mọi chuyện. Thay vì sống chung không có hạnh phúc thì cứ giải thoát cho nhau".

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Thanh Bình chia sẻ về chuyện ly hôn Ngọc Lan trong một chương trình - Ảnh: Internet

Sau khi ba mẹ ly hôn, bé Louis sống cùng Ngọc Lan. Thanh Bình vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha, chu cấp và quan tâm con thường xuyên.

Anh cho rằng, một đứa trẻ sống cùng cha sẽ có tình thương của cha, sống cùng mẹ sẽ có tình thương của mẹ, vẫn hơn một đứa trẻ sống trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ nhưng lại không có hạnh phúc thực sự.

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Dù chia tay, nhưng Ngọc Lan và Thanh Bình luôn có mối quan tâm chung là con trai - Ảnh: FB

Hiện tại, cả Thanh Bình và Ngọc Lan đều lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bên cạnh công việc, cả hai dành nhiều thời gian bên con trai. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa có bất kỳ tiết lộ nào về chuyện tình cảm hậu ly hôn.

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