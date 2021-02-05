Đang cách ly tập trung vì Covid-19, Quang Minh khoe được tặng đủ thứ để bồi bổ

Hậu trường 05/02/2021 09:39

Danh hài Quang Minh nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của mọi người dù đang phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Trở về Việt Nam đón năm mới sau thời gian dài ở Mỹ, danh hài Quang Minh hiện đang được cách ly tập trung tại một khách sạn hạng sang ở TP.HCM. Anh liên tục cập nhật tình hình sức khỏe để công chúng theo dõi.

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Danh hài Quang Minh đang cách ly tập trung sau khi từ Mỹ về nước - Ảnh: FB

Mới đây, chồng cũ Hồng Đào vừa đăng tải dòng trạng thái hào hứng khoe nhận được nhiều tình cảm quý mến của bạn bè và người hâm mộ. Ngoài những tin nhắn thăm hỏi, mọi người đã gửi quà để Quang Minh tẩm bổ.

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Quang Minh hào hứng vì 2 ngày nữa sẽ được về nhà - Ảnh: FB

Quang Minh viết: "Cảm động lắm, trước những tình cảm của các bạn xa gần, các bạn Facebook đã thăm hỏi và động viên Quang Minh trong thời gian cách ly.

Cảm động lắm có người thăm nuôi Quang Minh cơm ngày 3 bữa... có người gởi vào cà phê cho Quang Minh uống mỗi ngày, thậm chí có thằng em đã gởi cho Quang Minh đông trùng hạ thảo để ăn cho khỏe nữa.

Trước những tình cảm yêu thương này đã cho Quang Minh 1 cảm giác là thời gian cách ly hình như được ngắn lại.

Có thể nói đây là một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên và Quang Minh sẽ giữ mãi những tình cảm này trong lòng. Yeah chỉ còn 2 ngày nữa thôi các bạn ơi".

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Một hình ảnh khác được nam danh hài chia sẻ khi đi cách ly - Ảnh: FB

Trong tuần đầu tiên cách ly, Quang Minh nhận được rất nhiều lời động viên khi tiết lộ về sự bất ổn của bản thân. Việc ở một mình trong phòng, không tiếp xúc với ai khiến anh cảm thấy buồn chán. Nhưng rất nhanh sau đó, nam nghệ sĩ đã lấy lại tinh thần và tìm được niềm vui cho mình.

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