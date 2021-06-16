Lấy vợ chủ tịch, Tuấn Hưng giàu ‘nứt đố đổ vách’, độ chịu chơi lại càng gây choáng với siêu xe, biệt thự chục tỷ

Sao Việt 16/06/2021 12:24

Sở hữu biệt thự hạng sang, dàn siêu xe cùng hàng loạt bộ siêu tập đồ hiệu, Tuấn Hưng giàu cỡ nào?

Tuấn Hưng được khán giả biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu. Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ hoạt động solo và ghi dấu ấn với hàng loạt các hít như Cầu vồng khuyết, Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh... Là một nhân vật “lão làng” trong showbiz, Tuấn Hưng không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt, một tổ ấm hạnh phúc viên mãn, mà anh còn sở hữu gia tài đồ sộ với xe hơi, nhà sang và hàng loạt những món đồ hiệu "xịn xò".

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Tuấn Hưng - tay chơi đồ hiệu nức tiếng showbiz Việt

Năm 2014, sau nhiều mối tình với các mỹ nhân trong showbiz Việt, Tuấn Hưng cũng tìm được bến đỗ đời mình bên vợ trẻ kém anh 12 tuổi là doanh nhân Hương Baby. Từ khi về chung một nhà, sự nghiệp của cặp đôi này lên như diều gặp gió. Tuấn Hưng cũng không ngần ngại chia sẻ về mức cát-xê của mình, dao động từ 70 - 100 triệu đồng, anh cũng thừa nhận chỉ hát tại quán bar, phòng trà chứ không tham gia nhiều sự kiện. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn mát tay với công việc kinh doanh. Anh sở hữu một quán cà phê là nơi để hát cho người hâm mộ và một cửa hàng bán đồng hồ cao cấp.

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Thuận vợ thuận chồng, sự nghiệp cả hai lên như diều gặp gió

Nếu như nam ca sĩ nổi tiếng với mức cát-xê cao thì bà xã anh lại là một "nữ chủ tịch" nức tiếng Hà thành, sở hữu salon đắt khách tại Hà Nội, cửa hàng đồ hiệu xách tay và quán bar, hai trung tâm chăm sóc sắc đẹp đều rất đông khách. Chính điều này khiến cuộc sống của hai vợ chồng sung túc, giàu có.

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'Nữ chủ tịch' khiến 'bad boy' Tuấn Hưng 'đứng ngồi không yên'

Nói về bất động sản hẳn Tuấn Hưng không hề kém cạnh ai. Hai vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu một căn nhà ở phố Hàng Khay được đặt tên là "Sweet Home" có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Đây là nơi anh thường xuyên hát cùng ban nhạc cho khán giả đứng phía dưới thưởng thức mỗi khi máu nghệ sĩ nổi lên.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn có một căn hộ chung cư cao cấp tại Royal City, Hà Nội. Năm 2015, Tuấn Hưng tậu một căn hộ cao cấp tại TP. HCM khi đang tham gia vai trò HLV trong chương trình "Giọng hát Việt". Bốn năm sau, giọng ca Nắm lấy tay anh lại khoe biệt thự hoành tráng với thiết kế theo phong cách châu Âu với không gian hiện đại, thoáng mát, thuộc khu đô thị cao cấp mới ra mắt, dành cho giới thượng lưu ở Hà Nội.

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Biệt thự hoành tráng
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'Nhà không có gì ngoài điều kiện'

Ngoài ra, Tuấn Hưng còn có bộ sưu tập siêu xe thuộc hàng khủng khiến ai cũng trầm trồ. Đáng chú ý trong dàn siêu xe phải kể đến chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đỏ được anh mua vào năm 2017. Chiếc xe có giá 16 tỉ đồng. Trước đó, anh từng sở hữu nhiều chiếc xe có giá trị khủng như Range Rover Evoque (gần 8 tỉ đồng), Mercedes-Benz S400 (gần 4 tỉ đồng). Thậm chí, năm 2016, nam ca sĩ còn gây sốc khi tặng chiếc xe có giá trị 600 triệu đồng cho bạn thân là nhạc sĩ Tú Dưa.

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Ferrari 488 GTB giá 'sương sương' 16 tỷ đồng

Đầu năm 2019, Tuấn Hưng livestream buổi nhận xế hộp mới cùng bà xã Hương Baby. Đây là món quà nam ca sĩ dành tặng vợ sau khi chia sẻ thông tin cô mang thai em bé thứ ba. Chiếc xe thuộc dòng Mercedes S450 Luxury có giá bán gần 5 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam.

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Mercedes S450 Luxury tặng vợ

Trong tiệc sinh nhật tuổi 40, nam ca sĩ tự thưởng cho mình chiếc kim cương “khủng” có giá trị 300.000 USD. Độ chơi kim cương của Tuấn Hưng khiến Johnny Đặng – "ông trùm kim cương" tại Mỹ cũng ngỡ ngàng: “Tuấn Hưng nhiều tiền quá không biết làm gì nên cứ qua đây mua, mua về không biết có đeo không nữa. Tôi nhớ có cái dây chuyền của tôi Tuấn Hưng đeo được 3, 4 lần gì đó”.

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Tuấn Hưng sử dụng viên kim cương hơn 5 carat làm bông tai

Đồng thời Tuấn Hưng còn sở hữu bộ sưu tập nhiều loại đồng hồ, mắt kính, điện thoại cực chất, giá trị mỗi món đều thuộc hàng khủng. Không những vậy, giọng ca Cầu vồng khuyết còn có những thú vui chỉ dành cho giới thượng lưu như chơi golf hay thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch với dịch vụ sang chảnh.

Hương Baby - bóng hồng’ bên đời Tuấn Hưng: Vóc dáng ‘mướt mắt’ sau 3 lần sinh nở, làn da ‘trắng sứ’ vạn người mê

Hương Baby - bóng hồng’ bên đời Tuấn Hưng: Vóc dáng ‘mướt mắt’ sau 3 lần sinh nở, làn da ‘trắng sứ’ vạn người mê

Đằng sau sự thành công của nam ca sĩ Tuấn Hưng, anh luôn có một “hậu phương” luôn ủng hộ, động viên và vô cùng vững chắc. Đó chính là bà xã Hương Baby xinh đẹp và giàu có.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Tuấn Hưng và Thu Hương tài sản Tuấn Hưng

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