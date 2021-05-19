'Trò cưng của Tuấn Hưng' - Hạnh Sino khoe đường cong 'mướt mắt', thoải mái 'bung lụa' với trang phục 'thiếu vải'

Không chỉ sở hữu những đường cong gợi cảm và quyến rũ, Hạnh Sino còn có khuôn mặt xinh đẹp, hút hồn, khiến bao người mê đắm đuối.
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Hạnh Sino sinh năm 1990, từng là một trong những hotgirl đời đầu, nổi tiếng cùng lứa với những người bạn thân của mình như Huyền Baby, Hương Baby, Emily... Tuy nhiên, những người bạn thân của cô đã "yên bề gia thất", còn cô nàng thì vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình dưới sự giúp đỡ của ca sĩ Tuấn Hưng.
Với vòng một căng đầy và thân hình thon gọn, cô nàng không ngần ngại "bung lụa" và phô diễn những đường cong gợi cảm của mình qua bức ảnh "đốt mắt" người xem dù đã bước sang tuổi 30.
Sau loạt thành công với những bài hát như "Nóng", "Để em rời xa",... người đẹp hiện đang tích cực đẩy mạnh con đường hoạt động nghệ thuật của mình với vai trò là ca sĩ solo.