'Trò cưng của Tuấn Hưng' - Hạnh Sino khoe đường cong 'mướt mắt', thoải mái 'bung lụa' với trang phục 'thiếu vải'

Sao Việt 19/05/2021 12:27

Không chỉ sở hữu những đường cong gợi cảm và quyến rũ, Hạnh Sino còn có khuôn mặt xinh đẹp, hút hồn, khiến bao người mê đắm đuối.

Hạnh Sino sinh năm 1990, từng là một trong những hotgirl đời đầu, nổi tiếng cùng lứa với những người bạn thân của mình như Huyền Baby, Hương Baby, Emily... Tuy nhiên, những người bạn thân của cô đã "yên bề gia thất", còn cô nàng thì vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình dưới sự giúp đỡ của ca sĩ Tuấn Hưng.

Với vòng một căng đầy và thân hình thon gọn, cô nàng không ngần ngại "bung lụa" và phô diễn những đường cong gợi cảm của mình qua bức ảnh "đốt mắt" người xem dù đã bước sang tuổi 30.

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Ngoài việc theo đuổi con đường nghệ thuật, cô nàng cũng luôn để ý đến ngoại hình của mình để gìn giữ và cải thiện vóc dáng mỗi ngày - Ảnh FBNV

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Tấm lưng 'ong' cùng vòng eo 'con kiến' khiến vạn người mê - Ảnh FBNV
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Dù chiều cao khiêm tốn, nhưng vóc dáng của cô nàng vô cùng cân đối và 'bốc lửa' - Ảnh FBNV
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Cô nàng khoe đường cong 'mướt mắt' với bikini một mảnh được thiết kế vô cùng độc đáo - Ảnh FBNV

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Người đẹp 9x khiến nhiều người xuýt xoa vì thân hình chuẩn ba vòng 'rất gì và này nọ' - Ảnh FBNV
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Cô nàng không ngần ngại 'bung lụa' với những bộ trang phục bikini 'đốn mắt' người xem - Ảnh FBNV

Sau loạt thành công với những bài hát như "Nóng", "Để em rời xa",... người đẹp hiện đang tích cực đẩy mạnh con đường hoạt động nghệ thuật của mình với vai trò là ca sĩ solo. 

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.

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Từ khóa:   Hạnh Sino Tuấn Hưng Hạnh Sino khoe đường cong

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