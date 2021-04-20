Khắc Việt hủy bỏ hàng loạt show diễn và phải đền hợp đồng vì chấn thương nghiêm trọng

Mới đây, quản lý của Khắc Việt thông báo một tin không vui, cho biết nam ca sĩ trong lúc thi đấu và luyện tập thể thao đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Đồng thời, phía Khắc Việt cũng gửi lời xin lỗi đến các bầu show vì sự cố không mong muốn này.

Mới đây, trên Fanpage của ca sĩ Khắc Việt, quản lý của anh đã cho biết một tin không vui, thông báo trong thời gian sắp tới, hàng loạt các show diễn, lịch trình của nam ca sĩ sẽ bị hủy anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng.

Khắc Việt gặp sự cố chấn thương nghiêm trọng khi đang chơi thể thao - Ảnh: FB

Cụ thể, ngày 20/4, quản lý của Khắc Việt đã đăng tải dòng trạng thái, cập nhật tình hình sức khỏe của nam ca sĩ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các đối tác, bầu show vì sự cố không mong muốn này.

Được biết, vào chiều nay 20/4, lúc 17h00, trong lúc thi đấu và luyện tập thể dục thể thao, Khắc Việt đã bị gãy xương cổ tay phải. Hiện tại, anh đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ đã cầm máu và bó nẹp tạm thời, nam ca sĩ phải giữ nguyên tình trạng như vậy và chờ tới ngày mai để lên phòng mổ.

Ảnh chụp CT cổ tay phải bị gãy của ca sĩ Khắc Việt - Ảnh: FB

Đồng thời, quản lý của nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi chân thành: "Em xin phép đăng thông báo này lên để mọi người nắm bắt tình hình sức khoẻ của anh Việt cũng như gửi lời xin lỗi chân thành tới các bầu show, đối tác vì phải hủy một số show diễn trong những ngày tới" và đề nghị chuyển khoản lại tiền cọc theo đúng thỏa thuận đã kí trong hợp đồng.

Nhiều fan đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho ca sĩ Khắc Việt, chúc anh phẫu thuật thành công và sớm bình phục.

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