Khắc Việt hủy bỏ hàng loạt show diễn và phải đền hợp đồng vì chấn thương nghiêm trọng

Hậu trường 20/04/2021 21:39

Mới đây, quản lý của Khắc Việt thông báo một tin không vui, cho biết nam ca sĩ trong lúc thi đấu và luyện tập thể thao đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Đồng thời, phía Khắc Việt cũng gửi lời xin lỗi đến các bầu show vì sự cố không mong muốn này.

Mới đây, trên Fanpage của ca sĩ Khắc Việt, quản lý của anh đã cho biết một tin không vui, thông báo trong thời gian sắp tới, hàng loạt các show diễn, lịch trình của nam ca sĩ sẽ bị hủy anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng.

Khac Viet bi chan thuong nghiem trong
 Khắc Việt gặp sự cố chấn thương nghiêm trọng khi đang chơi thể thao - Ảnh: FB

Cụ thể, ngày 20/4, quản lý của Khắc Việt đã đăng tải dòng trạng thái, cập nhật tình hình sức khỏe của nam ca sĩ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các đối tác, bầu show vì sự cố không mong muốn này. 

Được biết, vào chiều nay 20/4, lúc 17h00, trong lúc thi đấu và luyện tập thể dục thể thao, Khắc Việt đã bị gãy xương cổ tay phải. Hiện tại, anh đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ đã cầm máu và bó nẹp tạm thời, nam ca sĩ phải giữ nguyên tình trạng như vậy và chờ tới ngày mai để lên phòng mổ. 

Khac Viet bi chan thuong nghiem trong 1
Ảnh chụp CT cổ tay phải bị gãy của ca sĩ Khắc Việt - Ảnh: FB 

Đồng thời, quản lý của nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi chân thành: "Em xin phép đăng thông báo này lên để mọi người nắm bắt tình hình sức khoẻ của anh Việt cũng như gửi lời xin lỗi chân thành tới các bầu show, đối tác vì phải hủy một số show diễn trong những ngày tới" và đề nghị chuyển khoản lại tiền cọc theo đúng thỏa thuận đã kí trong hợp đồng. 

Nhiều fan đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho ca sĩ Khắc Việt, chúc anh phẫu thuật thành công và sớm bình phục.

CĐM trầm trồ trước ảnh cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu Khánh Vy phô đường cong chữ S ‘không phải dạng vừa’, nhan sắc tựa thần tiên bên ông xã soái ca

CĐM trầm trồ trước ảnh cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu Khánh Vy phô đường cong chữ S ‘không phải dạng vừa’, nhan sắc tựa thần tiên bên ông xã soái ca

Sau hôn lễ được tổ chức tại Nghệ An, quê nhà nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, mới đây mạng xã hội đã rầm rộ chia sẻ ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ. Cặp đôi nhanh chóng chiếm trọn spotlight, trông là "muốn cưới ngay".

Xem thêm
Từ khóa:   Khắc Việt bị chấn thương Ca sĩ Khắc Việt ca sĩ Khắc Việt bị gãy tay

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 32 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 38 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026