Phía Nhã Phương chính thức lên tiếng sau ồn ào: 'Mọi suy đoán, quy chụp trên mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương'

Hiện tại, sự việc về rắc rối giữa nhà sản xuất và diễn viên Nhã Phương chưa có kết luận cụ thể, đang trong quá trình làm rõ.

Nguyên văn lời hồi đáp của phía công ty Nhã Phương

Lời đầu tiên xin cho chúng tôi gởi lời chào trân trọng đến quý cơ quan, các anh chị và xin cảm ơn về sự hỗ trợ của mọi người trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi là đơn vị quản lý nữ diễn viên Nhã Phương. Về các vấn đề liên quan đến diễn viên của Phim 1990 đang lan truyền trên mạng xã hội và được truyền thông đưa tin gần đây, chúng tôi xin xác nhận một số vấn đề như sau:

1. eStars là đơn vị toàn quyết quyết định về các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ từ lịch trình, nội dung công việc, quản trị mạng xã hội (fanpage, Tiktok, Instagram).

2. Riêng với dự án phim 1990, từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này, tất cả mọi việc liên quan đều do Nhà sản xuất làm việc và trao đổi thông qua công ty quản lý Nhã Phương, không làm việc trực tiếp với diễn viên (trừ khi làm việc về diễn xuất và kịch bản). Vì vậy, mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan tràn trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương.

3. eStars xin khẳng định diễn viên Nhã Phương đã và đang thực hiện đúng mọi nhiệm vụ của mình với tư cách là diễn viên. Toàn bộ phần việc liên quan đến các hoạt động khác, bao gồm cả hoạt động quảng bá phim là trách nhiệm sắp xếp của công ty.

Bằng thư này, chúng tôi xin xác nhận eStars là đầu mối làm việc duy nhất và chính thức của Nhã Phương với Nhà sản xuất Phim 1990 và là đơn vị quyết định về các vấn đề mà Nhà sản xuất đang đưa ra trên mạng xã hội gần đây.

Về phía công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và trao đổi với Nhà sản xuất về các vấn đề liên quan để dự án có thể diễn ra tốt đẹp. Và đối với chúng tôi, công việc sẽ được trao đổi chính thức thông qua các hình thức thông thường giữa các đối tác với nhau như họp trực tiếp/trực tuyến, email, điện thoại và thậm chí là tin nhắn trực tiếp với nhau chứ không thể và không nên dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin chưa đầy đủ và thậm chí thiếu thiện chí. Chúng tôi khẳng định là cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đầu mối chính thức từ Nhà sản xuất và vẫn luôn cố gắng sắp xếp tốt nhất mọi việc liên quan.

Chúng tôi xin phép không giải thích và phản hồi qua mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông về các thông tin được đưa ra 1 phía từ Nhà sản xuất, đó là sự lựa chọn trong tác phong làm việc của chúng tôi, mọi giải thích, phân tích đúng sai (nếu có) sẽ được xử lý trực tiếp với đối tác.