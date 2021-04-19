CĐM trầm trồ trước ảnh cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu Khánh Vy phô đường cong chữ S ‘không phải dạng vừa’, nhan sắc tựa thần tiên bên ông xã soái ca

Sau hôn lễ được tổ chức tại Nghệ An, quê nhà nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, mới đây mạng xã hội đã rầm rộ chia sẻ ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ. Cặp đôi nhanh chóng chiếm trọn spotlight, trông là "muốn cưới ngay".
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"Nổi đình nổi đám" về lễ cưới long trọng và hạnh phúc nhất trong nửa đầu năm 2021, chính là đám cưới của cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái Khánh Vy.
Trước đó, vào ngày 17/4, tại Nghệ An, quê nhà của nam ca sĩ, gia đình hai bên đã tiến hành tổ chức lễ kết hôn tại lễ đường cho hai vợ chồng.
Sau 5 năm dài yêu nhau, từng bước vượt qua bao khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, cuối cùng cặp đôi Mạnh Quỳnh – khánh Vy đã có cái kết viên mãn.
Sau hôn lễ tại quê nhà đôi vợ chồng trẻ Mạnh Quỳnh và Khánh Vy dự định tổ chức thêm tiệc cưới ở hai nơi là TP.HCM và Nha Trang (quê vợ). Mới đây, mạng xã hội đã rầm rộ chia sẻ ảnh cưới của đôi tân lang tân nương hết sức lãng mạn.
Bộ ảnh ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý từ các netizens. Có thể thấy, chú rể và cô dâu trong bộ ảnh vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc khiến ai nấy nhìn vào đều "muốn cưới ngay".
Nếu visual của chú rể Phan Mạnh Quỳnh nổi bật với bộ vest cưới lịch lãm, phong độ thì cô dâu Khánh Vy lại hút mắt người xem với khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình chữ S chuẩn "hoa hậu". Hai người xứng đáng là cặp đôi trai tài gái sắc trong làng giải trí Việt.
Nhiều fan đã chứng kiến tình yêu "lớn lên" từng ngày của cặp đôi này, nên đã nhân dịp "nước đục thả câu", trêu chọc nam ca sĩ ngày xưa hát "Vợ người ta", chuyên "phá đám cưới" giờ nên sáng tác bài hát "Vợ nhà mình" để góp vui với hoàn cảnh hạnh phúc hiện tại.