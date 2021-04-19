Huy Cung thông báo ly hôn, nhiều người bày tỏ quan điểm 'yêu sớm, cưới vội', người gánh chịu hậu quả là con cái

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển hướng từ làm Vlog để lấn sân sang giới showbiz làm ca sĩ, anh và vợ Linh My dường như đã không còn tiếng nói chung.

Đối với giới trẻ ngày nay, Huy Cung không còn là cái tên xa lạ. Anh vốn là một Vlogger nổi tiếng, chuyên đăng tải các video mang chủ đề hài hước, phong cách sống thường ngày và cũng là người truyền cảm hứng, hướng mọi người đến suy nghĩ tích cực trên các trang mạng xã hội.

Câu chuyện đã xảy ra một thời gian, tuy nhiên đến giờ anh và vợ mới thống nhất, đủ bình tĩnh để có thể chia sẻ công khai. Mặc dù vậy, để tránh ồn ào, Huy Cung đã từ chối trả lời các câu hỏi từ giới báo chí và truyền thông.

Gần đây nhất, trên trang cá nhân của nam Vlogger Huy Cung đã đăng tải dòng trạng thái, thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" với hotgirl Linh My sau 3 năm chung sống vợ chồng.

Vlogger cho biết: "Sau một thời gian trải qua nhiều biến cố thì hôm nay mình cũng đã vui vẻ và đủ năng lượng tích cực để chia sẻ với mọi người một việc. Mình và Linh đã ly hôn được một thời gian và lý do là vì 2 đứa không còn hợp nhau trong suy nghĩ và lối sống nữa".

Hai vợ chồng sau 3 năm chung sống đã không còn tìm thấy tiếng nói chung - Ảnh: Internet

Vốn là người truyền cảm hứng sống tích cực nên trước khi đăng tải dòng trạng thái, Huy Cung đã suy nghĩ rất đắn đo, ái ngại chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới người theo dõi. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian im lặng, khi hai vợ chồng đã thống nhất, anh quyết định chia sẻ câu chuyện không mấy vui vẻ.

"Hôm nay mình muốn công khai câu chuyện này để bản thân cảm thấy thoải mái hơn cũng như giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Và mình và Linh đã thống nhất quyết định chia sẻ câu chuyện này", nam Vlogger bộc bạch.

Theo như những gì Huy Cung chia sẻ, mình và Linh My cũng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định ly hôn, cuộc chiến nội tâm "giằng xé" giữa việc đi và ở lại. Anh còn cho biết, lí do chấm dứt cuộc tình này, một phần là bởi hai người không còn tìm được tiếng nói chung. "Linh không hoạt động nghệ thuật, phục vụ khán giả mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như cô ấy mong muốn". Trong khi, nam nghệ sĩ lại có chí hướng ngược lại.

Sau 3 năm chung sống, mặc dù thời gian không quá dài, nhưng cả hai cũng có với nhau một mặt con. Mặc dù yêu nhau, đến với nhau và kết hôn, sinh con đẻ cái nhưng không còn hợp nữa, ly hôn là chuyện không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông cho đứa bé, cho rằng bố mẹ ly hôn thì con cái là người khổ nhất.

Bình luận thể hiện quan điểm của dân mạng - Ảnh: FBNV

Một số bình luận để lại dưới bài viết của Huy Cung, đã chia sẻ: "Vào thời điểm chúng ta đến với nhau, chúng ta nghĩ rằng sinh ra là để dành cho nhau, sống chết trao nhau tình yêu và những đứa con. Để rồi khi hết yêu mới nhận ra rằng, cuộc sống này đâu phải chỉ màu hồng. Rồi khổ con khổ cái! Chúc 2 bạn có cuộc sống mới ổn định và không phải dằn vặt về quá khứ".

Một số bình luận khác cũng tương tự ý kiến ở trên, quan niệm rằng thế hệ trẻ thường "yêu sớm, cưới vội", cuối cùng hậu quả con cái phải là người gánh chịu.

Con trai đầu lòng của cả hai - Ảnh: Internet

Bố Huy Cung cùng 'thiên thần' nhỏ đáng yêu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chẳng một ai trên đời là hoàn hảo, cũng chẳng biết trước điều gì sẽ xảy ra. Thời gian đầu, cả hai có chung chí hướng, đồng điệu tâm hồn thì mới quyết định đến với nhau, nhưng về sau, suy nghĩ của mỗi người lại khác đi. Chuyện hôn nhân đã không thành thì chẳng thể cưỡng cầu.

Nam ca sĩ Thanh Hưng đã rất buồn trước chia ly của đồng nghiệp, chúc cho 2 em sớm cân bằng cuộc sống - Ảnh: FBNV

Một số bình luận tỏ ra đồng cảm và động viên Huy Cung - Ảnh: FBNV

Vậy nên, bên cạnh những quan niệm "yêu sớm, cưới vội" thì cũng nhiều người tỏ ra đồng cảm với Huy Cung. Từ trước đến nay, mọi người đều thấy ở nam Vlogger sự yêu đời và có niềm tin tích cực, khi vào hoàn cảnh này, anh chắc hẳn cũng rất đau buồn, nên đã động viên anh rất nhiều.

Huy Cung gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến các fans và hứa sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn trong thời gian tới - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Huy Cung cũng đã hứa: "Mình sẽ đền bù bằng những năng lượng vui vẻ, tích cực trong tương lai. Hi vọng mọi người hiểu và ủng hộ cho quyết định này".