Chỉ 1 bức ảnh đã lộ diện ‘mầm non’ hoa hậu tương lai: CĐM réo gọi tên con gái Trương Ngọc Ánh

Mới đây, trên trang cá nhân của diễn viên Trương Ngọc Ánh đã đăng tải hình ảnh selfie của con gái Trương Bảo Tiên, khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng vì nét duyên dáng, xinh đẹp chẳng khác gì mẹ.

Trong bài viết mới được mẹ Trương Ngọc Ánh đăng tải: "Em đã cắt tóc mới", người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước độ xinh đẹp của bé Trương Bảo Tiên. Dù mới 13 tuổi nhưng Bảo Tiên lại rất "phổng phao", đã ra dáng một thiếu nữ mới lớn vô cùng xinh xắn, đáng yêu, trông chẳng khác nào một thiếu nữ.

Trương Ngọc Ánh khoe hình ảnh con gái vừa cắt tóc mới. Qua đây người hâm một 1 lần nữa lại được dịp bàn tán trước nhan sắc 'tiểu mỹ nhân' Bảo Tiên - Ảnh: FBNV

Bức ảnh selfie vừa đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng cùng các người đẹp Vbiz.

Nhiều bình luận đến từ các người đẹp Vbiz dành lời khen 'có cánh' cho công chúa nhỏ Bảo Tiên - Ảnh: FBNV

Được biết, bức ảnh trên Trương Ngọc Ánh chụp lúc cùng con gái Bảo Tiên đi dự sinh nhật của con gái nuôi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tại buổi tiệc, hai mẹ con cùng diện nguyên 2 bộ váy hồng, trông vô cùng duyên dáng và nữ tính.

Nếu Trương Ngọc Ánh thanh lịch và quyến rũ như một quý cô, thì Bảo Tiên lại "hóa thân" thành nàng công chúa, với mái tóc đen bóng mượt và chiếc váy ren dài thắt nơ to trước ngực.

Hai mẹ con tông xuyệt tông đi dự sinh nhật - Ảnh: FB

Sở hữu chiều cao 1m60, gương mặt thanh tú và sự trẻ trung của độ tuổi mới lớn, Bảo Tiên được mong chờ sẽ trở thành "mầm non" hoa hậu mới trong tương lai.

Trương Bảo Tiên tuy còn nhỏ tuổi, nhưng được mọi người nhận xét là có tính cách vô cùng chững chạc, so với nhiều cô bé cùng tuổi. Không chỉ được thừa hưởng thế mạnh từ ngoại hình đến nhan sắc từ bố mẹ, mà trong tính cách, Bảo Tiên còn rất kiên định và có chính kiến riêng của bản thân.

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