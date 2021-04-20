Sau phốt bị vợ ba Lam Trang chỉ trích, Tú Dưa thừa nhận 'chuyện gia đình mang lên Facebook là quá dở rồi', còn nói để 'hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau'

Tú Dưa lên tiếng xác nhận cuộc "đấu khẩu" giữa vợ chồng anh đều là hiểu lầm, nhất thời trong lúc tức giận.

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Tú Dưa đã lên tiếng về cuộc "đấu khẩu" giữa vợ chồng anh, đồng thời những lời lẽ mà vợ đã đăng tải chỉ trích chồng "thậm tệ" trước đây đều là hiểu lầm, nhất thời trong lúc tức giận. Nam ca sĩ cho biết gia đình anh hiện tại vẫn ổn và sẽ không có chuyện ly hôn xảy ra. "Tôi không trả lời báo nào cả, tôi xin đính chính tại trang cá nhân của tôi luôn. Gia đình tôi vẫn ổn. Vợ tôi là người tốt tính nhưng cũng khá nóng tính cái đó bạn bè thân thiết ai cũng biết, đôi khi đấy là điểm yếu và thiệt thòi nghiêng về phần cô ấy".

Gia đình nhỏ của Tú Dưa và Lam Trang - Ảnh: Internet Trước đó, trên mạng xã hội facebook, vợ ba của Tú Dưa – Lam Trang đã chia sẻ dòng trạng thái hết sức giận dữ về chồng mình. Tố anh là "quá mất dạy", chỉ vì chuyện "vợ cũ con riêng" mà làm khó làm dễ cô, trong khi bản thân bụng mang dạ chửa phải nhẫn nhịn, chịu đựng... Cuối cùng, Lam Trang tuyên bố kể từ hôm nay mối quan hệ giữa cô và chồng không còn gì nữa. Dòng trạng thái Lam Trang 'tố' chồng Tú Dưa - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, dòng trạng thái không lâu sau đó đã bị xóa đi. Cô nói: "Tôi xoá vì người thân và những người thương yêu tôi. Không phải vì tôi ngại hay sợ. Phông văn hoá như thế nào thì nhìn vào cuộc đời mỗi người là rõ".

Sau khi xóa bài đăng 'tố' chồng, Lam Trang giải thích lí do - Ảnh: Chụp màn hình Tú Dưa cũng phản hồi lại ngay lập tức, trên trang cá nhân, anh viết: "Phông văn hóa của bạn sẽ thuộc về chính những điều bạn tạo ra. Bạn không tôn trọng người thân của tôi thì đừng mong nhận lại. Bạn xóa hơi nhanh, tạo nghiệp đấy". Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ cho biết thêm: "Chuyện gia đình mang lên Facebook là quá dở rồi. Xảy ra việc này cũng là bài học lớn cho cả hai vợ chồng tôi. Thôi đã lỡ rồi, để vợ chồng chúng tôi đóng cửa lại tự dạy bảo nhau riêng nhé cả nhà". Tú Dưa nổi tiếng là một trong những sao nam đào hoa nhất showbiz Việt. Anh và nữ ca sĩ Lam Trang kết hôn vào năm 2014 và đã có chung một con trai, năm nay lên 7 tuổi. Trước khi đến với cô, Tú Dưa cũng từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ với vận động viên Wushu Thúy Hiền và Phương Hà.

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