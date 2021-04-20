Sau phốt bị vợ ba Lam Trang chỉ trích, Tú Dưa thừa nhận 'chuyện gia đình mang lên Facebook là quá dở rồi', còn nói để 'hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau'

Hậu trường 20/04/2021 14:04

Tú Dưa lên tiếng xác nhận cuộc "đấu khẩu" giữa vợ chồng anh đều là hiểu lầm, nhất thời trong lúc tức giận.

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Tú Dưa đã lên tiếng về cuộc "đấu khẩu" giữa vợ chồng anh, đồng thời những lời lẽ mà vợ đã đăng tải chỉ trích chồng "thậm tệ" trước đây đều là hiểu lầm, nhất thời trong lúc tức giận.

Nam ca sĩ cho biết gia đình anh hiện tại vẫn ổn và sẽ không có chuyện ly hôn xảy ra. "Tôi không trả lời báo nào cả, tôi xin đính chính tại trang cá nhân của tôi luôn. Gia đình tôi vẫn ổn. Vợ tôi là người tốt tính nhưng cũng khá nóng tính cái đó bạn bè thân thiết ai cũng biết, đôi khi đấy là điểm yếu và thiệt thòi nghiêng về phần cô ấy".

Tu Dua Lam Trang
 Gia đình nhỏ của Tú Dưa và Lam Trang - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội facebook, vợ ba của Tú Dưa – Lam Trang đã chia sẻ dòng trạng thái hết sức giận dữ về chồng mình. Tố anh là "quá mất dạy", chỉ vì chuyện "vợ cũ con riêng" mà làm khó làm dễ cô, trong khi bản thân bụng mang dạ chửa phải nhẫn nhịn, chịu đựng... Cuối cùng, Lam Trang tuyên bố kể từ hôm nay mối quan hệ giữa cô và chồng không còn gì nữa.

Tu Dua Lam Trang 1
 Dòng trạng thái Lam Trang 'tố' chồng Tú Dưa - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, dòng trạng thái không lâu sau đó đã bị xóa đi. Cô nói: "Tôi xoá vì người thân và những người thương yêu tôi. Không phải vì tôi ngại hay sợ. Phông văn hoá như thế nào thì nhìn vào cuộc đời mỗi người là rõ".

Tu Dua Lam Trang 2
 Sau khi xóa bài đăng 'tố' chồng, Lam Trang giải thích lí do - Ảnh: Chụp màn hình

Tú Dưa cũng phản hồi lại ngay lập tức, trên trang cá nhân, anh viết: "Phông văn hóa của bạn sẽ thuộc về chính những điều bạn tạo ra. Bạn không tôn trọng người thân của tôi thì đừng mong nhận lại. Bạn xóa hơi nhanh, tạo nghiệp đấy".

Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ cho biết thêm: "Chuyện gia đình mang lên Facebook là quá dở rồi. Xảy ra việc này cũng là bài học lớn cho cả hai vợ chồng tôi. Thôi đã lỡ rồi, để vợ chồng chúng tôi đóng cửa lại tự dạy bảo nhau riêng nhé cả nhà".

Tú Dưa nổi tiếng là một trong những sao nam đào hoa nhất showbiz Việt. Anh và nữ ca sĩ Lam Trang kết hôn vào năm 2014 và đã có chung một con trai, năm nay lên 7 tuổi. Trước khi đến với cô, Tú Dưa cũng từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ với vận động viên Wushu Thúy Hiền và Phương Hà.

CĐM trầm trồ trước ảnh cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu Khánh Vy phô đường cong chữ S ‘không phải dạng vừa’, nhan sắc tựa thần tiên bên ông xã soái ca

CĐM trầm trồ trước ảnh cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu Khánh Vy phô đường cong chữ S ‘không phải dạng vừa’, nhan sắc tựa thần tiên bên ông xã soái ca

Sau hôn lễ được tổ chức tại Nghệ An, quê nhà nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, mới đây mạng xã hội đã rầm rộ chia sẻ ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ. Cặp đôi nhanh chóng chiếm trọn spotlight, trông là "muốn cưới ngay".

Xem thêm
Từ khóa:   Tú Dưa Lam Trang Tú Dưa và Lam Trang

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 33 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 39 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026