Trai trẻ từng hôn ngấu nghiến Mon 2k tiếp tục tham gia show hẹn hò nhưng lại có 'nụ hôn bất ngờ' đến 'bật ngửa'

Tin tức giải trí 24/07/2021 09:33

Nam chính từng hôn ngấu nghiến với "hot girl ngực khủng" Mon 2k tiếp tục tham gia show hẹn hò, lần này hôn hụt nữ chính. Lời nhận xét của cô nàng diễn viên khiến nhiều người "ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa".

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng "đào" lại hành động phản cảm khiến dư luận "dậy sóng" của anh chàng Trần Nguyên và "hot girl ngực khủng" Mon 2k trong show hẹn hò Lựa chọn của trái tim cách đây 2 năm.

Cụ thể trong chương trình này, Mon 2k là nữ chính đi tìm kiếm tình yêu và cô đã quyết định ra về cùng anh chàng ảo thuật gia Trần Nguyên. Cuối chương trình khi tháo mặt nạ, cả 2 đã trao nhau nụ hôn ngấu nghiến và phải chịu nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng. 

mon 2k
Mon 2K và Trần Nguyên hôn như 'nuốt' trong show Lựa chọn trái tim - Ảnh chụp màn hình chương trình

Sau khi rời chương trình, Mon 2K từng cho biết cô bị ảnh hưởng nhiều về công việc về những thị phi đó thì Trần Nguyên lại có tuyên bố gây sốc khi thừa nhận ngoài việc tìm người yêu thì anh chàng lên show để đánh bóng tên tuổi. Anh chàng ảo thuật gia chia sẻ: "Việc tham gia gameshow đúng là để đánh bóng tên tuổi. Vì mình trình diễn ảo thuật, công việc cũng có chút khó khăn, chưa được nhiều người biết tới. Ảo thuật khác với ca sĩ hay diễn viên, trở ngại cũng nhiều. Ngoài ra, mình cũng thích làm diễn viên, mình rất tự tin vào khả năng diễn xuất của bản thân".

Khi được hỏi cảm nhận về Mon 2K, Trần Nguyên cho biết: "Mình ấn tượng về Mon 2K là bạn ấy xinh đẹp. Mình thích bạn ấy bởi cách nói chuyện tử tế. Sau khi chương trình kết thúc, có rất nhiều người hỏi mình về nụ hôn với bạn ấy trên sóng truyền hình. Mọi người cũng chọc ghẹo nhiều nhưng công việc của mình thì không hề bị ảnh hưởng chút nào cả".

mon 2k
 Anh chàng ảo thuật gia Trần Nguyên - Ảnh chụp màn hình chương trình

Mới đây, Trần Nguyên lại một lần nữa gây bất ngờ khi tham gia show hẹn hò Tần số tình yêuCụ thể trong tập 13, nữ chính là cô nàng Kiều Diễm được làm quen với 5 chàng trai, trong đó có Trần Nguyên. Ngoại hình của Trần Nguyên so với 2 năm trước khiến nhiều người "há hốc". Trần Nguyên tiếp tục trổ tài ảo thuật và suýt hôn nữ chính ngay trên sân khấu.

mon 2k
 Nữ chính Kiều Diễm - Trần Nguyên trong show Tần số tình yêu - Ảnh chụp màn hình chương trình

Sau phần tương tác này, Kiều Diễm cảm nhận: “Khi mà ảnh làm trò ảo thuật dành cho mình, mình thấy kiểu anh hơi playboy, kiểu xu hướng thích đùa giỡn xíu”.

Thậm chí, anh còn thừa nhận có cảm tình với cô gái và buông lời mật ngọt nhưng cuối chương trình, anh chàng ảo thuật gia Trần Nguyên lại thừa nhận mình tham gia chương trình vì tiền thưởng. 

mon 2k
 Nhiều người bất ngờ bởi sự thay đổi ngoại hình của Trần Nguyên sau 2 năm - Ảnh chụp màn hình 

Phía dưới video của chương trình nhiều người vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên với ngoại hình khác lạ của anh chàng ảo thuật gia này. 

Nam chính U40 đòi bạn gái 'ngàn vàng' tiết lộ mình 'không còn trong sạch': 'Sách bí truyền chỉ yêu cầu phụ nữ thôi'

Nam chính U40 đòi bạn gái 'ngàn vàng' tiết lộ mình 'không còn trong sạch': 'Sách bí truyền chỉ yêu cầu phụ nữ thôi'

Người đàn ông U40 tham gia show hẹn hò đòi bạn gái phải "trong sạch" nhưng tự cho phép bản thân có nhiều người yêu vì: "Làm phụ nữ là phải còn trinh để tiếng thơm muôn thuở, con trai là không có cái chuyện đó. Đó là chuyện từ xưa tới nay rồi".

Xem thêm
Từ khóa:   Tần số tình yêu chương trình hẹn hò Trần Nguyên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 34 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 34 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43