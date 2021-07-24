Trai trẻ từng hôn ngấu nghiến Mon 2k tiếp tục tham gia show hẹn hò nhưng lại có 'nụ hôn bất ngờ' đến 'bật ngửa'

Nam chính từng hôn ngấu nghiến với "hot girl ngực khủng" Mon 2k tiếp tục tham gia show hẹn hò, lần này hôn hụt nữ chính. Lời nhận xét của cô nàng diễn viên khiến nhiều người "ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa".

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng "đào" lại hành động phản cảm khiến dư luận "dậy sóng" của anh chàng Trần Nguyên và "hot girl ngực khủng" Mon 2k trong show hẹn hò Lựa chọn của trái tim cách đây 2 năm. Cụ thể trong chương trình này, Mon 2k là nữ chính đi tìm kiếm tình yêu và cô đã quyết định ra về cùng anh chàng ảo thuật gia Trần Nguyên. Cuối chương trình khi tháo mặt nạ, cả 2 đã trao nhau nụ hôn ngấu nghiến và phải chịu nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Mon 2K và Trần Nguyên hôn như 'nuốt' trong show Lựa chọn trái tim - Ảnh chụp màn hình chương trình Sau khi rời chương trình, Mon 2K từng cho biết cô bị ảnh hưởng nhiều về công việc về những thị phi đó thì Trần Nguyên lại có tuyên bố gây sốc khi thừa nhận ngoài việc tìm người yêu thì anh chàng lên show để đánh bóng tên tuổi. Anh chàng ảo thuật gia chia sẻ: "Việc tham gia gameshow đúng là để đánh bóng tên tuổi. Vì mình trình diễn ảo thuật, công việc cũng có chút khó khăn, chưa được nhiều người biết tới. Ảo thuật khác với ca sĩ hay diễn viên, trở ngại cũng nhiều. Ngoài ra, mình cũng thích làm diễn viên, mình rất tự tin vào khả năng diễn xuất của bản thân". Khi được hỏi cảm nhận về Mon 2K, Trần Nguyên cho biết: "Mình ấn tượng về Mon 2K là bạn ấy xinh đẹp. Mình thích bạn ấy bởi cách nói chuyện tử tế. Sau khi chương trình kết thúc, có rất nhiều người hỏi mình về nụ hôn với bạn ấy trên sóng truyền hình. Mọi người cũng chọc ghẹo nhiều nhưng công việc của mình thì không hề bị ảnh hưởng chút nào cả".

Anh chàng ảo thuật gia Trần Nguyên - Ảnh chụp màn hình chương trình Mới đây, Trần Nguyên lại một lần nữa gây bất ngờ khi tham gia show hẹn hò Tần số tình yêu. Cụ thể trong tập 13, nữ chính là cô nàng Kiều Diễm được làm quen với 5 chàng trai, trong đó có Trần Nguyên. Ngoại hình của Trần Nguyên so với 2 năm trước khiến nhiều người "há hốc". Trần Nguyên tiếp tục trổ tài ảo thuật và suýt hôn nữ chính ngay trên sân khấu. Nữ chính Kiều Diễm - Trần Nguyên trong show Tần số tình yêu - Ảnh chụp màn hình chương trình Sau phần tương tác này, Kiều Diễm cảm nhận: “Khi mà ảnh làm trò ảo thuật dành cho mình, mình thấy kiểu anh hơi playboy, kiểu xu hướng thích đùa giỡn xíu”. Thậm chí, anh còn thừa nhận có cảm tình với cô gái và buông lời mật ngọt nhưng cuối chương trình, anh chàng ảo thuật gia Trần Nguyên lại thừa nhận mình tham gia chương trình vì tiền thưởng. Nhiều người bất ngờ bởi sự thay đổi ngoại hình của Trần Nguyên sau 2 năm - Ảnh chụp màn hình Phía dưới video của chương trình nhiều người vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên với ngoại hình khác lạ của anh chàng ảo thuật gia này.

Nam chính U40 đòi bạn gái 'ngàn vàng' tiết lộ mình 'không còn trong sạch': 'Sách bí truyền chỉ yêu cầu phụ nữ thôi' Người đàn ông U40 tham gia show hẹn hò đòi bạn gái phải "trong sạch" nhưng tự cho phép bản thân có nhiều người yêu vì: "Làm phụ nữ là phải còn trinh để tiếng thơm muôn thuở, con trai là không có cái chuyện đó. Đó là chuyện từ xưa tới nay rồi".

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