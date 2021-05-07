Ca sĩ Vpop 'nghỉ hát' tham gia show The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng?

Tin tức giải trí 07/05/2021 21:59

Nhìn lực lượng ca sĩ Vpop góp mặt trong show mới "The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng" đủ hiểu cuộc chiến rating của các chương trình truyền hình 2021 sẽ rất đáng mong đợi.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng sắp “đổ bộ” trên sóng truyền hình bằng việc NSX vừa tung poster với hình tượng các chiến binh. Trong đó, các đội chơi là những ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng như: Erik - Ninja Z, Uni5 - Nemo, Lona Kiều Loan - Kent, JSOL - Ducpham, VP Bá Vương - TDK, Cara - CM1X, Thanh Duy - NVM, Ali Hoàng Dương - DUCKV, Han Sara - T.R.I, Orange - Monotape, Quân AP - DSMALL và đặc biệt là Mỹ Anh kiêm luôn producer.

the heroes
 Master Nimbia - Hà Lê đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình The Heroes

Từ poster của NSX, có thể thấy, các thí sinh đều chọn cho mình một hình tượng để chinh chiến tại sân chơi âm nhạc đầy hấp dẫn The Heroes. Cụ thể, Thanh Duy hóa thân thành phi hành gia, nhà du hành vũ trụ đầy bí ẩn. Erik chọn hình tượng Warrior đầy mạnh mẽ, Cara (Hóa thân thành Scarlet), Lona Kiều Loan (Beauty Queen), Quân AP (Hình tượng bác sĩ), Orange (Rạp xiếc), Mỹ Anh (Nữ chiến binh Á Thần), Han Sara (Robot Girl), Ali Hoàng Dương (NEO), VP Bá Vương (Joker), Uni5 (Biệt đội siêu anh hùng), JSOL (Black Panther)... mỗi một ngôi sao mang một màu sắc riêng biệt, một tinh thần chiến đấu như những chiến binh thực thụ để đem đến những tiết mục mãn nhãn người xem.

the heroes
Đội chơi Erik - Ninja 

Bên cạnh dàn ca sĩ là những ngôi sao sáng của Vpop, Phí Linh đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình, Nguyễn Hải Phong, Hà Lê - Nimbia, Khắc Hưng cũng chính thức xác nhận là những Master - Người sở hữu chiếc ghế quyền lực đóng vai trò quan trọng góp ý chuyên môn cho từng đội thi.

the heroes
 Đội chơi Orange - Juice 
the heroes
Đội chơi Ali Hoàng Dương - DUCKV 

Trải qua các vòng thi đầy cam go và kịch tính, các đội chơi không chỉ thể hiện tài năng ca hát, đầu tư các tiết mục hoành tráng, sáng tạo mà còn là cuộc đấu trí đầy căng thẳng, từ đó chọn lựa ra Quán quân tài năng và xứng đáng nhất của chương trình. The Heroes 2021 Hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi âm nhạc đầy sôi động và bùng nổ trong trong thời gian sắp tới.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/05/2021.

Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay Trấn Thành, Trường Giang trong Thách Thức Danh Hài mùa 7

Nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí sẽ thay Trấn Thành, Trường Giang trong Thách Thức Danh Hài mùa 7

Tối ngày 3/5, Giám đốc chương trình Thách thức danh hài, ông Khương Dừa đã công bố hai giám khảo của chương trình ở mùa 7 là nghệ sĩ Hoài Linh và Minh Nhí.

Xem thêm
Từ khóa:   Erik The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng vpop

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43