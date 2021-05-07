Ca sĩ Vpop 'nghỉ hát' tham gia show The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng?

Sau khoảng thời gian chờ đợi, chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng sắp “đổ bộ” trên sóng truyền hình bằng việc NSX vừa tung poster với hình tượng các chiến binh. Trong đó, các đội chơi là những ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng như: Erik - Ninja Z, Uni5 - Nemo, Lona Kiều Loan - Kent, JSOL - Ducpham, VP Bá Vương - TDK, Cara - CM1X, Thanh Duy - NVM, Ali Hoàng Dương - DUCKV, Han Sara - T.R.I, Orange - Monotape, Quân AP - DSMALL và đặc biệt là Mỹ Anh kiêm luôn producer.

Master Nimbia - Hà Lê đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình The Heroes

Từ poster của NSX, có thể thấy, các thí sinh đều chọn cho mình một hình tượng để chinh chiến tại sân chơi âm nhạc đầy hấp dẫn The Heroes. Cụ thể, Thanh Duy hóa thân thành phi hành gia, nhà du hành vũ trụ đầy bí ẩn. Erik chọn hình tượng Warrior đầy mạnh mẽ, Cara (Hóa thân thành Scarlet), Lona Kiều Loan (Beauty Queen), Quân AP (Hình tượng bác sĩ), Orange (Rạp xiếc), Mỹ Anh (Nữ chiến binh Á Thần), Han Sara (Robot Girl), Ali Hoàng Dương (NEO), VP Bá Vương (Joker), Uni5 (Biệt đội siêu anh hùng), JSOL (Black Panther)... mỗi một ngôi sao mang một màu sắc riêng biệt, một tinh thần chiến đấu như những chiến binh thực thụ để đem đến những tiết mục mãn nhãn người xem.