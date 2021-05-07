Ca sĩ Vpop 'nghỉ hát' tham gia show The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng?

Nhìn lực lượng ca sĩ Vpop góp mặt trong show mới "The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng" đủ hiểu cuộc chiến rating của các chương trình truyền hình 2021 sẽ rất đáng mong đợi.
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Sau khoảng thời gian chờ đợi, chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng sắp “đổ bộ” trên sóng truyền hình bằng việc NSX vừa tung poster với hình tượng các chiến binh. Trong đó, các đội chơi là những ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng như: Erik - Ninja Z, Uni5 - Nemo, Lona Kiều Loan - Kent, JSOL - Ducpham, VP Bá Vương - TDK, Cara - CM1X, Thanh Duy - NVM, Ali Hoàng Dương - DUCKV, Han Sara - T.R.I, Orange - Monotape, Quân AP - DSMALL và đặc biệt là Mỹ Anh kiêm luôn producer.
Từ poster của NSX, có thể thấy, các thí sinh đều chọn cho mình một hình tượng để chinh chiến tại sân chơi âm nhạc đầy hấp dẫn The Heroes. Cụ thể, Thanh Duy hóa thân thành phi hành gia, nhà du hành vũ trụ đầy bí ẩn. Erik chọn hình tượng Warrior đầy mạnh mẽ, Cara (Hóa thân thành Scarlet), Lona Kiều Loan (Beauty Queen), Quân AP (Hình tượng bác sĩ), Orange (Rạp xiếc), Mỹ Anh (Nữ chiến binh Á Thần), Han Sara (Robot Girl), Ali Hoàng Dương (NEO), VP Bá Vương (Joker), Uni5 (Biệt đội siêu anh hùng), JSOL (Black Panther)... mỗi một ngôi sao mang một màu sắc riêng biệt, một tinh thần chiến đấu như những chiến binh thực thụ để đem đến những tiết mục mãn nhãn người xem.
Bên cạnh dàn ca sĩ là những ngôi sao sáng của Vpop, Phí Linh đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình, Nguyễn Hải Phong, Hà Lê - Nimbia, Khắc Hưng cũng chính thức xác nhận là những Master - Người sở hữu chiếc ghế quyền lực đóng vai trò quan trọng góp ý chuyên môn cho từng đội thi.
Trải qua các vòng thi đầy cam go và kịch tính, các đội chơi không chỉ thể hiện tài năng ca hát, đầu tư các tiết mục hoành tráng, sáng tạo mà còn là cuộc đấu trí đầy căng thẳng, từ đó chọn lựa ra Quán quân tài năng và xứng đáng nhất của chương trình. The Heroes 2021 Hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi âm nhạc đầy sôi động và bùng nổ trong trong thời gian sắp tới.
The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/05/2021.