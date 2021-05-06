Cơ hội thoát ế dành cho 'nam thần màu tím' từ Love House và Come Out - Bước Ra Ánh Sáng

Ekip sản xuất chương trình Love House - Ngôi Nhà Chung và Come Out - Bước Ra Ánh Sáng đã bắt tay để tìm kiếm 8 chàng trai độc thân "màu tím" sẽ xuất hiện trong series hẹn hò đặc biệt - Boy's Love. Những chàng gay độc thân này sẽ cùng sống trong Ngôi Nhà Chung 7 ngày; tìm hiểu, chia sẻ về cuộc sống và tham gia trải nghiệm, thử thách của chương trình để tìm một nửa. Dự kiến sẽ có những "cặp đôi đam mĩ" cho fan hai chương trình và khán giả thoả thích "đẩy thuyền".

Song song đó, nhiều phim ngắn/web-drama về đề tài Boy's Love như Sau Vạt Nắng, Tình Địch - Anh Yêu Em, Tết Này Con Sẽ Come Out,... cũng được khán giả Việt Nam yêu thích, và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ fan quốc tế. Chính vì vậy, cú bắt tay của hai ekip chương trình đình đám Love House - Ngôi Nhà Chung và Come Out - Bước Ra Ánh Sáng vừa "đúng người", vừa "đúng thời điểm" nên rất được mong chờ.

Đến hiện tại, Love House - Ngôi Nhà Chung đã ra mắt 14 series thành công với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều cặp đôi "yêu ngay cái nhìn đầu tiên" và cả những màn tỏ tình siêu lãng mạn. Còn Come Out - Bước Ra Ánh Sáng đã trở thành "chương trình quốc dân" của cộng đồng LGBT, là nơi để những thành viên trong cộng đồng cất cao tiếng nói, bộc lộ cảm xúc và chia sẻ hành trình nỗ lực khẳng định bản thân và sống tích cực.

Ngay từ khi ra thông tin casting series đặc biệt Boy's Love, khán giả Come Out liên tục đề cử những gương mặt từng "làm mưa làm gió" khi xuất hiện tại chương trình này bởi những câu chuyện thật về tình yêu, cuộc sống gây sốt. Bởi theo dự kiến, series Boy's Love lần này không chỉ xoay quanh những hoạt động trong Ngôi Nhà Chung, mà còn theo chân khám phá câu chuyện thật, cuộc sống và công việc thật của từng thành viên, để những "đối tượng hẹn hò" và khán giả hiểu hơn về họ.

Theo đó, phiên bản Boy's Love được dự đoán vẫn thực hiện theo format gốc của chương trình Love House. Sẽ có 8-10 thành viên được sống và trải nghiệm 7 ngày tìm hiểu, hẹn hò trong một Ngôi Nhà Chung. Ngoài những sinh hoạt chung, các thành viên sẽ có cơ hội hẹn hò riêng với những "đối tượng" mình đang nhắm để đến những ngày cuối cùng có quyết định sẽ tỏ tình hay không. Điểm đặc biệt của 14 series Love House trước là đều có sự xuất hiện của "cặp đôi bí ẩn" - tức hai thành viên đã yêu nhau từ trước nhưng được "trà trộn" vào Ngôi Nhà Chung, để thực hiện một "phép thử" cho tình yêu của chính mình; cũng như tạo nên một dấu ấn đáng nhớ cho chuyện tình đẹp.

Ở tập đầu tiên mới lên sóng, 8 “chàng trai màu tím” được chia thành 2 nhóm để gặp gỡ nhau trước khi về nhà chung. Tại một điểm hẹn, bốn chàng trai với nhiều cá tính thú vị: Võ Hồng Phúc (33 tuổi - Chủ tiệm Salon tóc); Lưu Trọng Khanh (32 tuổi - Quản lý Shop hoa); Huỳnh Trương Phi (28 tuổi - Người mẫu, diễn viên); Nguyễn Duy Anh (26 tuổi - Chuyên viên tư vấn bảo hiểm) đã quy tụ. Xuất hiện cuối cùng, Duy Anh tỏ ra có phần lạc lõng giữa các bạn khác, nhưng với sự hoạt ngôn, anh chàng liên tục úp mở để tạo kịch tính, khiến khán giả và ba thành viên và còn lại không khỏi tò mò về tính hướng thật sự và liệu anh có phải là một mảnh ghép của cặp đôi bí ẩn.

Ở một địa điểm khác, cuộc hội ngộ của những chàng trai khác lại có vẻ vui nhộn hơn với sự xuất hiện của Trần Thanh Trọng (27 tuổi - Chuyên viên hoạch định tài chính); Nguyễn Thanh Sơn (hay Linh Anh, 30 tuổi - Biên đạo múa - Thành viên của nhóm Lô tô Hương Nam); Phan Minh Hùng (hay Mạnh Hùng, 22 tuổi - Diễn viên). Trong câu chuyện phiếm, Thanh Trọng đã khiến các bạn khác đứng hình với màn thả thính nhiệt huyết: "Có khi không tìm được một nửa yêu thương vì mình yêu hết 7 bạn còn lại trong nhà chung thì sao!”. Dù khiến Mạnh Hùng và Thanh Sơn phải kêu “trời” nhưng sự hài hước của Thanh Trọng khiến cả ba cảm thấy thoải mái hơn.

Thành viên thứ tám của Love House - Boy’s Love mùa đầu tiên nhanh chóng gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai và cách nói chuyện duyên dáng Lê Cao Nhật Duy (22 tuổi - Kinh doanh online). Vì đến trễ, anh chàng phải chấp nhận hình phạt từ các thành viên khác. Chỉ mới gặp mặt, các thành viên Ngôi Nhà Chung series đặc biệt đã mang đến không khí cực vui nhộn, hứa hẹn một mùa trải nghiệm thú vị.

Sau buổi giao lưu tập thể, các thành viên được ghép đôi tùy ý để bắt đầu cuộc hành trình truy tìm “Mr Right”. Trong khi Trương Phi chọn ghép cặp với người bạn gần nhà Thanh Sơn, thì Trọng Khanh lựa chọn Nhật Duy còn Duy Anh quyết định tìm hiểu Thanh Trọng. Là cặp đôi còn lại cuối cùng, Hồng Phúc khiến “em út” Minh Hùng giận dỗi đòi… nói chuyện với cái cây khi buột miệng chia sẻ mình không có sự lựa chọn nào khác.

Không phụ sự kì vọng của người hâm mộ dành cho chương trình truyền hình thực tế về mai mối đầu tiên dành cho cộng đồng LGBT, các chàng trai tại Love House - Boy’s Love mùa đầu tiên đều mang đến chương trình một tinh thần cởi mở và vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Đến với Love House, 8 bạn trẻ đều đặt ra câu hỏi rằng liệu có hay chăng có thể đến với nhau nhờ duyên số trong vỏn vẹn 7 ngày sống thử khi cả nhóm đều hầu hết là những người xa lạ.

Song, với tinh thần "yêu đi ngại gì", 8 chàng trai đến từ cộng đồng LGBT đã quyết tâm nắm bắt cơ hội của chính mình. Khép lại tập đầu tiên, từ những người xa lạ các chàng trai thoáng chốc đã trở lên thân thiết hơn, thậm chí đã có người đã xác định được đối tượng muốn tìm hiểu trong tương lai. Bên cạnh đó, những màn pha trò hài hước cũng chính là một trong những đặc sản tạo nên nét riêng biệt của Love House với phiên bản đặc biệt dành cho người chơi hệ “boy’s love”.

Series Boy's Love của Love House dự kiến có 15 tập, được phát sóng độc quyền vào 20h thứ Tư hằng tuần trên ứng dụng NetLove, từ 5/5/2021.