Cơ hội thoát ế dành cho 'nam thần màu tím' từ Love House và Come Out - Bước Ra Ánh Sáng

Ekip sản xuất chương trình Love House - Ngôi Nhà Chung và Come Out - Bước Ra Ánh Sáng đã bắt tay để tìm kiếm 8 chàng trai độc thân "màu tím" sẽ xuất hiện trong series hẹn hò đặc biệt - Boy's Love. Những chàng gay độc thân này sẽ cùng sống trong Ngôi Nhà Chung 7 ngày; tìm hiểu, chia sẻ về cuộc sống và tham gia trải nghiệm, thử thách của chương trình để tìm một nửa. Dự kiến sẽ có những "cặp đôi đam mĩ" cho fan hai chương trình và khán giả thoả thích "đẩy thuyền".

Đến hiện tại, Love House - Ngôi Nhà Chung đã ra mắt 14 series thành công với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều cặp đôi "yêu ngay cái nhìn đầu tiên" và cả những màn tỏ tình siêu lãng mạn. Còn Come Out - Bước Ra Ánh Sáng đã trở thành "chương trình quốc dân" của cộng đồng LGBT, là nơi để những thành viên trong cộng đồng cất cao tiếng nói, bộc lộ cảm xúc và chia sẻ hành trình nỗ lực khẳng định bản thân và sống tích cực.

Song song đó, nhiều phim ngắn/web-drama về đề tài Boy's Love như Sau Vạt Nắng, Tình Địch - Anh Yêu Em, Tết Này Con Sẽ Come Out,... cũng được khán giả Việt Nam yêu thích, và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ fan quốc tế. Chính vì vậy, cú bắt tay của hai ekip chương trình đình đám Love House - Ngôi Nhà Chung và Come Out - Bước Ra Ánh Sáng vừa "đúng người", vừa "đúng thời điểm" nên rất được mong chờ.