Gái xinh số nhọ yêu đơn phương 8 năm, đi hẹn hò lại bị từ chối và cái kết cực sốc

Tại Ghép Đôi Thần Tốc tập 3, ông mai bà mối cực phấn khích khi mai mối cho cả 4 trai xinh gái đẹp với khả năng “thả thính” cực đỉnh, gồm: nam diễn viên Lê Văn Tiên (27 tuổi) ngồi cùng màu ghế đỏ với nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hà My (24 tuổi); và cặp đôi nhân viên văn phòng Lê Thành Nguyên (25 tuổi) và Lê Nguyễn Quỳnh Trang (23 tuổi) ngồi ghế xanh.

Ghép Đôi Thần Tốc - Kết Đôi Như Ý là chương trình truyền hình thực tế về mai mối do “bà mối quốc dân” Cát Tường và “ông mai tập sự” Hứa Minh Đạt se duyên, sẽ kết nối 4 người độc thân (2 nam, 2 nữ) trong một số phát sóng với các tiêu chí trùng khớp lên đến 70%. Dựa vào hồ sơ đăng ký, chương trình đã có hai cặp đôi nam nữ ngồi trên ghế xanh - đỏ tương ứng; những người tham gia hoàn toàn có thể lựa chọn đối tượng khác (hoặc không chọn ai) sau quá trình tìm hiểu tại chương trình, tuỳ vào mức độ rung động của con tim.

Trái ngược với tình trường “mặn mòi” của Thành Nguyên, Quỳnh Trang khiến ông mai bà mối “cười ra nước mắt” khi nói về tình sử “số nhọ”. Cô nàng cho biết: “Em đơn phương một người đầu tiên tới 8 năm mà tới giờ người đó vẫn không biết. Người thứ hai thì quen được một năm rồi chia tay, chắc do em nhạt quá. Tới người thứ 3 cũng là tình đơn phương nhưng người đó từ chối em rồi. Em là một người yêu rất nhẹ nhàng chứ không nồng nàn cháy bỏng”. Dù đường tình duyên không may mắn, nhưng Quỳnh Trang vẫn khá lạc quan, kiên trì tìm kiếm tình yêu có thể xuất phát từ hai phía. Sự cá tính từ vẻ ngoài đến suy nghĩ của cô nàng gây được ấn tượng mạnh với ông mai bà mối.

Quỳnh Trang tiết lộ đã yêu đơn phương một người đầu tiên tới 8 năm mà tới giờ người đó vẫn không biết

Đều là những người hoạt động nghệ thuật, Văn Tiên và Hà My lại nhanh chóng bắt được “tần số cảm xúc” với đối phương. Cuộc trò chuyện của cặp đôi diễn ra thuận lợi đến bất ngờ khi tìm được nhiều điểm chung về sở thích, tính cách. Sau những chia sẻ chân thành của người tham gia, người thân của từng người đều cho rằng sự dự ghép của chương trình hoàn toàn hợp lý nên mỗi người nên mở lòng cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa.

Ngay từ giây phút “cửa sổ trái tim” hé mở, Văn Tiên đổ dồn mọi sự chú ý vào Hà My - cô bạn gái được chương trình “dự kiến” ghép đôi. Anh chàng thẳng thắn bày tỏ với Cát Tường rằng ngay từ trong tư tưởng đã ngầm xác định Hà My chính là cô gái anh muốn theo đuổi - một “tín hiệu” rất rõ ràng dành cho nhà gái.

Văn Tiên đổ dồn mọi sự chú ý vào Hà My - cô bạn gái được chương trình 'dự kiến' ghép đôi

Văn Tiên không chút ngại ngần “mặt dày” xin được thử món cơm cuộn do chính tay Hà My làm mang đến chương trình. Khoảnh khắc tình tứ Văn Tiên đút cho Hà My ăn khiến “ông mai bà mối” đứng ngồi không yên, càng nhiệt tình “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Ngoài thể hiện tình cảm bằng món quà đặc biệt, Văn Tiên còn ghi trọn điểm khi tỏ tình bằng bản hit của Khắc Việt và câu thả thính “chất lừ”: “Em có cần một người chở em đi hát không? Anh từng chạy Grab nên biết đường giỏi lắm. Anh tên Tiên nhưng không phải là tiên, sẽ không thể đến ngay khi em cần nhưng sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể.”

Trong khi Văn Tiên nhiệt tình thể hiện sự quyết tâm chinh phục bạn gái, thì anh chàng Thành Nguyên vẫn bối rối khi chưa cảm nhận được sự rung động với ai. Trước sự ủng hộ tinh thần nhiệt tình từ “bà mối” Cát Tường, Thành Nguyên lấy hết dũng khí tiến lên tặng quà cho hai bạn nữ. Đáp lại tình cảm anh chàng, Quỳnh Trang gửi tặng một cuốn sách truyền cảm hứng hi vọng mỗi ngày của anh chàng tràn đầy năng lượng tích cực.

Những phút giây lãng mạn trên sân khấu là cơ hội cho 4 người tham gia nghiệm lại tình cảm dành cho đối phương, thành thật với trái tim để đi đến quyết định cuối cùng. Sau 3 tiếng đếm, cả 3 chiếc ghế đều sáng đèn nhưng duy chỉ có Văn Tiên - Hà My chính thức trở thành một cặp đôi khi đều chọn nhau. Đáng tiếc, trong khi Quỳnh Trang lựa chọn Thành Nguyên thì anh chàng vẫn chưa chạm ngưỡng tình yêu với bất kỳ bạn nữ nào.

Bất ngờ, khi MC Hứa Minh Đạt đề nghị Quỳnh Trang gửi một lời tới người mới từ chối tình cảm của mình thì cô không ngại ngần nói thẳng: “Đồ tồi”. Phản ứng của cô bạn khiến ông mai Hứa Minh Đạt sốc đến “há hốc mồm”. Nhưng hóa ra chỉ là một chút đùa vui của Quỳnh Trang, thực ra cô nàng vẫn lạc quan, tôn trọng quyết định của nhà trai.